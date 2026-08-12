Bão Chan-hom đổ bộ vùng Đại Tokyo, hàng nghìn hộ gia đình mất điện

AP đưa tin, bão nhiệt đới Chan-hom di chuyển về phía tây ngày 12/8 sau khi đổ bộ vào vùng Đại Tokyo vào đêm hôm trước, làm đổ cây cối và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện, 5 người bị thương nhẹ.

Bão Chan-hom suy yếu đáng kể sau khi đổ bộ vào phía nam tỉnh Ibaraki vào cuối ngày 11/8. Sáng 12/8, tâm bão ở gần Gifu, miền trung Nhật Bản, và đang hướng về vịnh Wakasa trên bờ biển phía bắc trung bộ nước này. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão mang theo sức gió duy trì ở mức 64 km/h.

Một người đi bộ dưới trời mưa gió khi bão Dolphin tiến gần đến thành phố Naha, Nhật Bản, ngày 7/8/2026. Ảnh: NTV-NNN/AP.

Tại Tokyo, các chuyến tàu và chuyến bay dành cho người đi làm vẫn hoạt động bình thường, hoạt động kinh doanh gần như không bị ảnh hưởng, nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo người dân ở khu vực phía bắc và phía tây Nhật Bản về mưa lớn và sấm sét trong suốt cả ngày.

5 người bị thương nhẹ, gồm 2 nam giới ở tỉnh Iwate phía bắc và 3 phụ nữ ở Ibaraki, theo thông tin từ chính quyền các tỉnh. Tính đến sáng ngày 12/8, hơn 3.000 hộ gia đình ở Ibaraki và tỉnh lân cận Tochigi vẫn chưa có điện, theo công ty TEPCO.

Bão đã làm đổ cây cối ở nhiều nơi tại Tokyo, bao gồm cả khu mua sắm sang trọng Omotesando, tuy nhiên không có ai bị thương, theo Đài truyền hình công cộng NHK.

Khoảng 60 chuyến bay đi và đến sân bay Haneda ở Tokyo đã bị hủy vào ngày 11/8. Tại Ibaraki, bãi biển nổi tiếng Oarai vắng tanh sau khi phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cơ quan khí tượng bắt đầu ghi nhận vào năm 1951, một cơn bão nhiệt đới hoặc bão lớn đổ bộ vào tỉnh Ibaraki.

Chan-hom tấn công Nhật Bản chỉ vài ngày sau khi bão Dolphin gây hỗn loạn tại một số khu vực phía nam nước này, làm tê liệt giao thông và buộc hàng trăm người phải sơ tán đến các trung tâm trú ẩn.

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