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Kho tri thức

Loại củ rẻ tiền, giúp sáng mắt, đẹp da, làm bánh ngon khó cưỡng

Loại củ rẻ tiền này là thực phẩm ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe.

Theo Hoàng Thủy/ Dân Việt

Loại củ này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, bao gồm: hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, tăng cường miễn dịch: Khoai lang.

Khoai lang giúp bảo vệ mắt, hỗ trợ tim mạch, cung cấp năng lượng bền vững, giảm căng thẳng, hỗ trợ giảm cân và tăng cường trí nhớ.

Loại củ rẻ tiền này là thực phẩm ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đặc biệt loại củ này giàu vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang nên được coi là một thực phẩm lành mạnh.

Từ loại củ này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, Dân Việt giới thiệu cách làm món bánh khoai lang như sau:

Từ loại củ này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau
Từ loại củ này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau

Nguyên liệu làm bánh khoai:

- 3 củ khoai

- 50g bột mì số 8( hoặc bột đa dụng)

- 50g bột bắp

- 100g bột chiên giòn

- 250ml nước

- 45g đường

- 1g muối

- 2 giọt vani

- 2g bột nghệ

- 20g mè đen

Cách làm bánh khoai:

- Trừ khoai thì trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau. Để bột nghỉ 15-20 phút.

- Khoai gọt vỏ và bào sợi.

- Trộn khoai vào bát bột và tiến hành chiên bánh

- Nếu thích bánh giòn nên chỉ lấy khoai vào nồi chiên. Nếu thích bánh mềm hơn thì sẽ lấy cùng bột.

+ Chiên vàng 2 mặt là được.

Thành phầm bánh vàng giòn, ngọt nhẹ và rất rất thơm vì có mè đen.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện.

danviet.vn
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#loại củ #khoai lang #bánh khoai lang #món ăn ngon #mẹo nấu ăn

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