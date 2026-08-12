Bảo Lộc Tân Hưng trúng gói thầu thủy lợi 2,5 tỷ đồng tại Tây Ninh

Công ty Bảo Lộc Tân Hưng vừa trúng gói thầu xây dựng hơn 2,5 tỷ đồng tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh sau khi đối thủ duy nhất bị loại do thiếu cam kết tín dụng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Bảo Lộc Tân Hưng vừa được lựa chọn thực hiện Gói thầu 03 thuộc dự án Nạo vét kết hợp trải đá 2 bờ kênh Hậu 63, với giá trúng thầu hơn 2,5 tỷ đồng.

Bảo Lộc Tân Hưng trúng thầu hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 05/08/2026, ông Phan Văn Nỉ, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số 1167/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Thi công xây dựng thuộc dự án Nạo vét kết hợp trải đá 2 bờ kênh Hậu 63.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt 2.536.276.000 đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Trước đó, Quyết định phê duyệt E-HSMT số 1010/QĐ-PKT được ban hành ngày 02/07/2026. E-TBMT số IB2600337413 được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Biên bản mở thầu, thời điểm đóng thầu là ngày 11/07/2026. Có 2 nhà thầu nộp E-HSDT gồm Công ty TNHH MTV Bảo Lộc Tân Hưng và Công ty TNHH Bảo Ngọc Tân Hưng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 207B/BCĐGHSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT lập ngày 27/07/2026, Tổ chuyên gia do ông Đặng Ngọc Triều làm Tổ trưởng, Công ty TNHH Bảo Ngọc Tân Hưng dự thầu với giá 2.535.338.612 đồng.

Hồ sơ của Công ty TNHH Bảo Ngọc Tân Hưng được đánh giá không đạt tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu nguyên nhân là nhà thầu không đính kèm cam kết tín dụng để chứng minh đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu theo số liệu doanh nghiệp đã kê khai.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Bảo Lộc Tân Hưng đưa ra giá dự thầu 2.522.385.435 đồng và vượt qua các bước đánh giá theo hồ sơ mời thầu.

Theo Quyết định số 1167/QĐ-PKT, nhà thầu được lựa chọn trúng thầu với giá 2.522.385.000 đồng.

Với giá gói thầu 2.536.276.000 đồng, mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 13.891.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,55%.

Nguồn: MSC

Bảo Lộc Tân Hưng từng tham gia nhiều gói thầu tại Tây Ninh

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH MTV Bảo Lộc Tân Hưng có Mã số doanh nghiệp 1101573288, do ông Phạm Văn Duẩn làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2012, đăng ký trụ sở chính tại Lô số 03, Đường 3/2, Khu phố Gò Thuyền A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp từng tham gia khoảng 49 gói thầu trên toàn quốc, trúng 35 gói, trượt 9 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị đạt khoảng 99.402.800.815 đồng.

Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm được thống kê, Công ty TNHH MTV Bảo Lộc Tân Hưng đã tham gia 10 gói thầu qua mạng và trúng 7 gói.

Một số gói thầu được ghi nhận trúng trong năm 2026 gồm: Gói thầu xây lắp Duy tu sửa chữa đường bờ Bắc KT9 (Giai đoạn 2) tại Phòng Kinh tế xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh, trị giá 3.721.000.000 đồng, trúng tháng 07/2026.

Gói Thi công xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh có giá trị 5.963.239.828 đồng, trúng tháng 06/2026.

Gói thầu xây lắp Đường Cả Trấp tại Phòng Kinh tế xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh có giá trị 3.462.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp được ghi nhận trúng Gói Gia cố, nạo vét kết hợp hoàn thiện đê bao chống lũ Kênh KT1 (đoạn từ kênh Gò Thuyền đến kênh Cả Môn) tại Ban Quản lý dự án xã Vĩnh Thạnh, trị giá 1.190.984.000 đồng, vào tháng 04/2026.

Cần làm rõ quy định về đánh giá hồ sơ dự thầu

Liên quan đến việc đánh giá E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương Đoàn luật sư TP HCM cho rằng: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đặt ra các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Theo luật sư Hương, đối với hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định pháp luật và hồ sơ mời thầu.

Về trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu liên quan đến chứng minh năng lực tài chính, luật sư Hương dẫn khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 67 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, cho rằng cần xem xét quy định về việc làm rõ hồ sơ dự thầu và bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, cùng các văn bản hướng dẫn như Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và đánh giá E-HSDT.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, với những gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ các quy định về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, năng lực nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng.

Đối với Gói thầu 03 thuộc dự án Nạo vét kết hợp trải đá 2 bờ kênh Hậu 63, giá trúng thầu là 2.522.385.000 đồng trên giá gói thầu 2.536.276.000 đồng, mức tiết kiệm được xác định là 13.891.000 đồng, tương ứng khoảng 0,55%.

Việc đánh giá tính hiệu quả của gói thầu cần được xem xét trên tổng thể các tiêu chí theo hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá E-HSDT, giá trúng thầu, yêu cầu kỹ thuật, năng lực thực hiện và quá trình triển khai hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.