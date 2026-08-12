Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Quang Phú trúng gói thầu hơn 6 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 1,25%

Tại gói thầu xây lắp đường TPT18 phường An Lộc, Công ty Quang Phú trúng thầu sau khi đối thủ duy nhất bị loại ở bước xét hồ sơ, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,25%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường An Lộc - Huỳnh Hiếu Chiến vừa ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 166/QĐ-TTDVTH ngày 22/06/2026 cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường TPT18 (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường TPT20), phường An Lộc, TP Đồng Nai.

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú đã trúng thầu với giá 6.082.954.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 6.159.784.272 đồng, số tiền giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 76.830.272 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,25%. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 120 ngày.

1786417856987-703199000672179758-4138090355331074433-h.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 166/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu qua mạng ngày 21/06/2026 ghi nhận có 2 nhà thầu nộp E-HSDT. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh duy nhất là Liên danh IB2600269664 (chào giá 6.096.545.444 đồng) đã bị loại ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Lý do được đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty Cổ phần Đấu thầu Đồng Nai xác định do thư bảo lãnh dự thầu của liên danh này thiếu nội dung cam kết thứ bảy theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV E-HSMT. Do đối thủ không đạt bước đánh giá hồ sơ hợp lệ, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú - đơn vị chào giá 6.082.954.339 đồng đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kỹ thuật, tài chính để xếp hạng thứ 1 và được lựa chọn trúng thầu.

Lịch sử đấu thầu và những con số đáng chú ý tại địa phương

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú (mã số doanh nghiệp 3801105190, có trụ sở tại TP Đồng Nai) là một cái tên rất quen thuộc trong các dự án đầu tư công trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 26 gói, trượt 13 gói và 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 288.215.773.418 đồng, bao gồm khoảng 160.932.322.418 đồng trúng thầu độc lập và khoảng 127.283.451.000 đồng trúng thầu dưới hình thức liên danh.

Thống kê mối quan hệ giữa nhà thầu và các bên mời thầu địa phương cho thấy sự tập trung tại một số đơn vị quản lý dự án. Tiêu biểu như tại Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú đã tham gia 17 gói thầu và trúng 12/12 gói đã có kết quả phê duyệt (4 gói chưa công bố kết quả, 1 gói trượt ở bên mời thầu khác), với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 194.933.622.000 đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản, nhà thầu tham gia khoảng 3 gói và trúng cả 3 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 42.148.759.000 đồng. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài, doanh nghiệp cũng trúng 2/3 gói thầu với tổng giá trị xấp xỉ 6.939.304.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Dưới góc nhìn pháp lý và kinh tế đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP. HCM) nhận định rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đánh giá tính hợp lệ, đặc biệt là nội dung bảo đảm dự thầu, là yêu cầu bắt buộc theo Điều 32 và khoản 7 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Luật sư Lập nhấn mạnh, một khi nhà thầu vi phạm các lỗi hình thức hoặc tiêu chí tiên quyết này, bên mời thầu có đầy đủ căn cứ pháp lý để loại bỏ hồ sơ ngay lập tức mà không cần đánh giá tiếp các bước sau nhằm phòng ngừa rủi ro tranh chấp về sau. Tuy nhiên, việc các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng thường xuyên chỉ ghi nhận một nhà thầu vượt qua bước hợp lệ là một tín hiệu cần các cơ quan chức năng hậu kiểm sát sao để bảo đảm không có các "rào cản kỹ thuật" làm hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Tiếp đó, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, chủ đầu tư phải tăng cường rà soát công tác lập giá gói thầu, nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám

#quá trình đấu thầu công tại Đồng Nai #tiết kiệm ngân sách qua đấu thầu #quy trình và quy định đánh giá hồ sơ dự thầu #ảnh hưởng của cạnh tranh trong đấu thầu công #vai trò công nghệ trong chấm thầu qua mạng

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Vũ Hiệp trúng gói thầu 8,5 tỷ tại La Ngà, tiết kiệm xấp xỉ 1% [Kỳ 1]

Xây dựng Vũ Hiệp trúng gói thầu thi công nâng cấp đường ấp 2-97 xã La Ngà có giá hơn 8,5 tỷ đồng khi đối thủ chào vượt giá gói thầu và bị loại vì lỗi bảo lãnh.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/8/2026, Phòng Kinh tế xã La Ngà (TP Đồng Nai) ban hành Quyết định số 187/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 (đoạn Km0+00 - Km1+100), xã La Ngà.

Theo Quyết định số 187/QĐ-PKT, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 8.500.000.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

TTCOM trúng gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú, tiết kiệm 3%

TTDVTH xã Thuận Lợi vừa chỉ định thầu cho Công ty TTCOM thực hiện gói thầu sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú với giá 1,87 tỷ, tiết kiệm khoảng 3%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2026, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai), ký Quyết định số 206/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Thuận Phú.

Theo quyết định, gói thầu có giá dự toán được duyệt 1.934.759.473 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã được giao theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 27/07/2026 của UBND xã Thuận Lợi.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Liên danh 3 nhà thầu trúng gói sửa chữa Trường TH Thiện Hưng C

Gói thầu sửa chữa và xây dựng tại Trường TH Thiện Hưng C (xã Thiện Hưng) ghi nhận một liên danh dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị” thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã được đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thiện Hưng C, mã E-TBMT: IB2600359995.

Liên danh 3 doanh nghiệp trúng thầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới