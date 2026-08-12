Đồng Nai: Quang Phú trúng gói thầu hơn 6 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 1,25%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường An Lộc - Huỳnh Hiếu Chiến vừa ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 166/QĐ-TTDVTH ngày 22/06/2026 cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường TPT18 (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường TPT20), phường An Lộc, TP Đồng Nai.

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú đã trúng thầu với giá 6.082.954.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 6.159.784.272 đồng, số tiền giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 76.830.272 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,25%. Gói thầu được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 120 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 166/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu qua mạng ngày 21/06/2026 ghi nhận có 2 nhà thầu nộp E-HSDT. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh duy nhất là Liên danh IB2600269664 (chào giá 6.096.545.444 đồng) đã bị loại ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Lý do được đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty Cổ phần Đấu thầu Đồng Nai xác định do thư bảo lãnh dự thầu của liên danh này thiếu nội dung cam kết thứ bảy theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV E-HSMT. Do đối thủ không đạt bước đánh giá hồ sơ hợp lệ, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú - đơn vị chào giá 6.082.954.339 đồng đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kỹ thuật, tài chính để xếp hạng thứ 1 và được lựa chọn trúng thầu.

Lịch sử đấu thầu và những con số đáng chú ý tại địa phương

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú (mã số doanh nghiệp 3801105190, có trụ sở tại TP Đồng Nai) là một cái tên rất quen thuộc trong các dự án đầu tư công trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 26 gói, trượt 13 gói và 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt xấp xỉ 288.215.773.418 đồng, bao gồm khoảng 160.932.322.418 đồng trúng thầu độc lập và khoảng 127.283.451.000 đồng trúng thầu dưới hình thức liên danh.

Thống kê mối quan hệ giữa nhà thầu và các bên mời thầu địa phương cho thấy sự tập trung tại một số đơn vị quản lý dự án. Tiêu biểu như tại Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú đã tham gia 17 gói thầu và trúng 12/12 gói đã có kết quả phê duyệt (4 gói chưa công bố kết quả, 1 gói trượt ở bên mời thầu khác), với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 194.933.622.000 đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản, nhà thầu tham gia khoảng 3 gói và trúng cả 3 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 42.148.759.000 đồng. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài, doanh nghiệp cũng trúng 2/3 gói thầu với tổng giá trị xấp xỉ 6.939.304.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Dưới góc nhìn pháp lý và kinh tế đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP. HCM) nhận định rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đánh giá tính hợp lệ, đặc biệt là nội dung bảo đảm dự thầu, là yêu cầu bắt buộc theo Điều 32 và khoản 7 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Luật sư Lập nhấn mạnh, một khi nhà thầu vi phạm các lỗi hình thức hoặc tiêu chí tiên quyết này, bên mời thầu có đầy đủ căn cứ pháp lý để loại bỏ hồ sơ ngay lập tức mà không cần đánh giá tiếp các bước sau nhằm phòng ngừa rủi ro tranh chấp về sau. Tuy nhiên, việc các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng thường xuyên chỉ ghi nhận một nhà thầu vượt qua bước hợp lệ là một tín hiệu cần các cơ quan chức năng hậu kiểm sát sao để bảo đảm không có các "rào cản kỹ thuật" làm hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Tiếp đó, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, chủ đầu tư phải tăng cường rà soát công tác lập giá gói thầu, nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.