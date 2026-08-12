Nhiều ngành đại học tăng học phí năm 2026, có nơi gấp đôi

Học phí tuyển sinh năm 2026 tại nhiều trường đại học tiếp tục tăng, trong đó một số ngành y dược tăng hàng chục triệu đồng, có ngành tăng gấp hơn 2 lần.

Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2026. So với năm 2025, học phí tại không ít trường tiếp tục tăng, đặc biệt ở nhóm ngành y dược và một số chương trình đào tạo đặc thù.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, học phí chương trình chuẩn dự kiến khoảng 28-40 triệu đồng/năm. Các chương trình Elitech có mức thu từ 35- 50 triệu đồng/năm. Riêng chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có học phí khoảng 65-68 triệu đồng/năm.

Ảnh minh họa/ Nguồn moet.gov.vn

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế song bằng dự kiến thu 55 triệu đồng/năm, tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm 2025. Một số chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế có mức thu 24- 33 triệu đồng/kỳ.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, học phí dự kiến năm học 2026-2027 dao động 19,1- 40 triệu đồng/năm tùy ngành, tăng khoảng 2 triệu đồng/năm so với năm trước.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến áp dụng mức học phí 28-88 triệu đồng/năm cho khóa tuyển sinh 2026, tăng khoảng 2-5 triệu đồng so với năm 2025. Trong khi đó, Trường Đại học Thương mại dự kiến thu 25,75- 30,69 triệu đồng đối với chương trình chuẩn, tăng 1,75- 2,79 triệu đồng so với năm trước. Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế có mức học phí khoảng 42,35 triệu đồng, tăng 3,85 triệu đồng.

Học phí ngành y dược tăng mạnh

Mức tăng đáng chú ý nhất thuộc về nhóm ngành y dược. Tại Trường Đại học Dược Hà Nội, học phí dự kiến ngành Dược học năm 2026 là 58 triệu đồng/năm, tăng 30,4 triệu đồng so với mức 27,6 triệu đồng của năm 2025, tương đương tăng hơn gấp đôi. Ngành Hóa dược tăng từ 24,4 triệu đồng lên 38,5 triệu đồng/năm. Hai ngành Công nghệ sinh học và Hóa học có mức thu 28 triệu đồng/năm, tăng gần 11 triệu đồng so với năm trước.

Ảnh Lê Nguyễn/Nguồn hanoimoi.vn

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, học phí dự kiến năm 2026 dao động 19,1-80 triệu đồng/năm. So với khóa tuyển sinh năm 2025, các ngành đều được điều chỉnh tăng, với mức tăng từ 2,2-17,8 triệu đồng/năm.

Trong đó, Răng - Hàm - Mặt có mức tăng cao nhất, từ 62,2 triệu đồng lên 80 triệu đồng/năm. Y khoa và Y học cổ truyền cùng tăng từ 62,2 triệu đồng lên 70 triệu đồng/năm. Một số ngành kỹ thuật sức khỏe như Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Hộ sinh và Điều dưỡng chương trình tiên tiến tăng từ 47,2 triệu đồng lên 53,2 triệu đồng/năm.

Tại phía Nam, Trường Đại học Y Dược TP.HCM dự kiến áp dụng mức học phí 30-90 triệu đồng/năm. Trong đó, Y khoa tăng từ 82,2 triệu đồng lên 88 triệu đồng; Răng - Hàm - Mặt tăng từ 84,7 triệu đồng lên 90 triệu đồng; Dược học tăng từ 60,5 triệu đồng lên 63,5 triệu đồng.

Nhiều ngành vẫn có học phí dưới 2 triệu đồng/tháng

Bên cạnh nhóm ngành có học phí cao, một số trường đại học vẫn duy trì mức thu tương đối thấp, chủ yếu ở các ngành đào tạo thuộc nhóm giáo dục, khoa học xã hội, nông lâm nghiệp và một số chương trình tại các trường công lập.

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên dự kiến thu 1,79 triệu đồng/tháng đối với một số ngành như Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục, Sinh học ứng dụng và Huấn luyện thể thao. Học viện Quản lý giáo dục cũng áp dụng mức 1,79 triệu đồng/tháng với một số ngành.

Tại Đại học Huế, học phí Trường Đại học Luật ở mức 1,8 triệu đồng/tháng; Trường Đại học Khoa học thu khoảng 1,54-1,97 triệu đồng/tháng tùy ngành, còn Trường Du lịch áp dụng mức 1,65 triệu đồng/tháng.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến thu 1,83 triệu đồng/tháng đối với nhiều ngành kinh tế, quản lý và khoa học xã hội; 1,914 triệu đồng/tháng đối với nhóm ngành nông, lâm, thủy sản và 1,98 triệu đồng/tháng với ngành Thú y. Như vậy, học phí đại học năm 2026 tiếp tục có sự phân hóa rõ giữa các trường, chương trình và ngành đào tạo. Trong khi một số ngành, đặc biệt y dược và các chương trình chất lượng cao, có mức thu lên tới hàng chục triệu đồng mỗi năm, nhiều ngành khác vẫn duy trì học phí dưới 2 triệu đồng/tháng.