Không đau, không đỏ mắt vẫn có thể mắc glaucoma, mất thị lực

Glaucoma thường tiến triển âm thầm, đến khi người bệnh nhận ra thị lực suy giảm thì tổn thương thần kinh thị giác có thể đã không thể phục hồi.

Không đau, không đỏ mắt vẫn mù

Glaucoma (cườm nước, thiên đầu thống) là một trong những nguyên nhân quan trọng gây mù lòa không hồi phục trên thế giới.

Theo cảnh báo từ Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8, điều đáng lo ngại là bệnh thường diễn biến âm thầm, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi thị lực đã bị tổn thương đáng kể.

Ở giai đoạn sớm, glaucoma có thể không gây đau, không đỏ mắt, trong khi thị lực trung tâm vẫn tương đối tốt. Vì vậy, người bệnh dễ cho rằng mắt vẫn bình thường và không đi khám.

Tuy nhiên, trong quá trình bệnh tiến triển, các tế bào hạch võng mạc và sợi thần kinh thị giác có thể bị tổn thương. Nhãn áp tăng cao là một yếu tố nguy cơ quan trọng, nhưng glaucoma không chỉ đơn thuần là bệnh do “nhãn áp cao”.

Khi thần kinh thị giác đã bị tổn thương, các sợi thần kinh bị mất không thể tái tạo theo cách điều trị thông thường. Do đó, phần thị lực đã mất vì glaucoma không thể phục hồi. Đây cũng là lý do bệnh được ví như “kẻ đánh cắp thị lực” âm thầm.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhiều người mắc bệnh nhưng không có triệu chứng

Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 cho biết, một trong những đặc điểm khiến glaucoma nguy hiểm là người bệnh có thể gần như không nhận thấy bất thường trong thời gian dài.

Đặc biệt, glaucoma góc mở thường tiến triển từ từ, ảnh hưởng trước đến thị trường ngoại vi, trong khi khả năng nhìn trung tâm vẫn được duy trì tương đối tốt.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhận thấy nhìn mờ, thu hẹp thị trường hoặc gặp khó khăn khi quan sát hai bên. Một số trường hợp có thể nhìn thấy quầng màu quanh nguồn sáng.

Ngược lại, với cơn glaucoma góc đóng cấp, các triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột và dữ dội như đau nhức mắt, đau đầu, nhìn mờ, mắt đỏ, buồn nôn hoặc nôn. Đây là tình trạng cấp cứu nhãn khoa, cần được xử trí kịp thời để hạn chế nguy cơ mất thị lực.

Theo Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám, bởi ở giai đoạn sớm, glaucoma có thể hoàn toàn không biểu hiện rõ ràng.

Đo nhãn áp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người trẻ cũng có nguy cơ mắc glaucoma

Theo các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8, glaucoma thường được biết đến là bệnh lý liên quan đến tuổi cao, nhưng người trẻ không phải là nhóm “miễn nhiễm”. Bệnh có thể xuất hiện ở những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc glaucoma, cận thị nặng hoặc viễn thị cao.

Ngoài ra, người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, từng bị chấn thương mắt hoặc phẫu thuật mắt và người sử dụng corticoid kéo dài cũng cần được lưu ý.

Đặc biệt, tiền sử gia đình là yếu tố cần được khai thác khi khám mắt. Người có người thân mắc glaucoma nên chủ động kiểm tra mắt theo hướng dẫn của bác sĩ thay vì chỉ khám khi xuất hiện bất thường về thị lực.

Đo nhãn áp chưa đủ để loại trừ glaucoma

Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 cho biết, đo nhãn áp là một thao tác đơn giản, thường được thực hiện trong quá trình khám mắt và có giá trị trong đánh giá nguy cơ glaucoma.

Theo các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8, từ 35 tuổi, người dân nên chú ý khám mắt định kỳ và đo nhãn áp.

Ảnh minh họa BVCC

Tuy nhiên, chỉ số nhãn áp bình thường không đồng nghĩa hoàn toàn không mắc glaucoma. Để phát hiện bệnh, bác sĩ có thể cần phối hợp nhiều phương pháp như đánh giá gai thị, đo thị trường, chụp OCT lớp sợi thần kinh võng mạc và các thăm dò chuyên sâu khác tùy từng trường hợp.

Glaucoma hiện chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát để làm chậm hoặc ngăn tổn thương tiếp tục tiến triển nếu được phát hiện và điều trị phù hợp.

Vì vậy, khám mắt định kỳ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu điều trị glaucoma là bảo vệ phần thị lực còn lại và ngăn bệnh tiếp tục tiến triển. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và tái khám định kỳ là những biện pháp quan trọng để bảo vệ thị lực lâu dài.

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