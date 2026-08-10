TP Đồng Nai: Liên danh 3 nhà thầu trúng gói sửa chữa Trường TH Thiện Hưng C

Gói thầu sửa chữa và xây dựng tại Trường TH Thiện Hưng C (xã Thiện Hưng) ghi nhận một liên danh dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Thi công xây dựng công trình và mua sắm thiết bị” thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã được đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thiện Hưng C, mã E-TBMT: IB2600359995.

Liên danh 3 doanh nghiệp trúng thầu

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 117/QĐ-KT ngày 27/07/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Thiện Hưng Nguyễn Thanh Hữu ký, nhà thầu được lựa chọn thực hiện gói thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nhà ở Đặng Hoàng - Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hưng Gia Bình Phước - Công ty TNHH MTV Trường Sang Bình Phước.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 11.790.086.000 đồng, trong khi giá gói thầu được phê duyệt là 11.942.523.495 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 152.437.495 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,28%.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo dữ liệu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại thời điểm mở thầu ghi nhận 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và liên danh này được lựa chọn trúng thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 117/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Lịch sử tham gia đấu thầu của các thành viên liên danh

Dữ liệu đấu thầu được công khai cho thấy các doanh nghiệp trong liên danh có lịch sử tham gia và trúng nhiều gói thầu, trong đó có các gói thầu tại địa bàn TP Đồng Nai.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Nhà ở Đặng Hoàng, địa chỉ tại Phường An Hội Tây, TP HCM, đã tham gia 13 gói thầu, trúng 10 gói, với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 52.735.637.077 đồng.

Riêng tại TP Đồng Nai, doanh nghiệp này đã tham gia 12 gói thầu, trúng 9 gói, với tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận khoảng 47.451.869.305 đồng.

Đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hưng Gia Bình Phước, địa chỉ tại Phường Bình Phước, TP Đồng Nai, dữ liệu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói, với tổng giá trị xấp xỉ 32.603.314.800 đồng.

Trong số này, doanh nghiệp có 3 gói thầu tham gia với vai trò liên danh tại Phòng Kinh tế xã Thiện Hưng, tổng giá trị xấp xỉ 32.303.447.000 đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Trường Sang Bình Phước, cũng có địa chỉ tại Phường Bình Phước, TP Đồng Nai, đã tham gia 7 gói thầu và trúng 6 gói, với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 31.512.281.659 đồng. Trong số các gói thầu này có những gói được thực hiện dưới hình thức liên danh tại xã Thiện Hưng.

Các số liệu trên được ghi nhận từ dữ liệu đấu thầu được công khai và phản ánh lịch sử tham gia, kết quả lựa chọn nhà thầu của các doanh nghiệp; không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có vi phạm trong hoạt động đấu thầu.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về cạnh tranh, minh bạch

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đề cao các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong lựa chọn nhà thầu.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, việc một gói thầu tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa với việc vi phạm quy định pháp luật, nếu toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, trong những trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và bên mời thầu cần bảo đảm hồ sơ mời thầu được xây dựng phù hợp, không đặt ra những yêu cầu không cần thiết hoặc tạo ra hạn chế đối với sự tham gia của các nhà thầu, qua đó bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh và minh bạch trong đấu thầu.

Ở góc độ quản lý nguồn vốn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trong quản lý vốn đầu tư công.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.

Đối với gói thầu tại Trường Tiểu học Thiện Hưng C, dữ liệu công khai cho thấy giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt 152.437.495 đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,28%. Việc đánh giá hiệu quả của quá trình lựa chọn nhà thầu cần được xem xét trên tổng thể hồ sơ, yêu cầu của gói thầu, giá dự toán được phê duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.