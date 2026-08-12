Lộ diện nhà thầu trúng gói sửa chữa Trường Võ Trường Toản tại Phường Hố Nai

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hố Nai (TP Đồng Nai) - Phạm Thanh Phong vừa ký Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH ngày 07/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây dựng): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản.

Gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng có tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,98%

Gói thầu số 04 (Xây dựng) có giá gói thầu (giá dự toán) được phê duyệt là 4.431.043.773 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công.

Đến thời điểm đóng thầu ngày 05/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Gói thầu số 04 Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Võ Trường Toản (gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN CONS và Công ty TNHH Xây dựng Thiên Tân).

Với giá dự thầu 4.387.467.582 đồng, Liên danh VN CONS - Thiên Tân đã được lựa chọn trúng thầu theo Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Phạm Thanh Phong ký ban hành. So với giá dự toán gói thầu 4.431.043.773 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 43.576.191 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,98%.

Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Mối quan hệ giữa các thành viên liên danh trong lịch sử tham gia đấu thầu tại địa phương

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN CONS (địa chỉ trụ sở tại Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai). Tính đến tháng 08/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 3 gói và 5 gói chưa có kết quả, đạt tổng giá trị trúng thầu (bao gồm vai trò độc lập và liên danh) xấp xỉ 53.333.206.879 đồng.

Trong khi đó, đối tác liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thiên Tân (địa chỉ trụ sở tại Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) cũng thể hiện năng lực tham gia thầu sâu rộng với 62 gói thầu, trúng 38 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu khoảng 185.560.923.107 đồng.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp này từng nhiều lần bắt tay liên danh tham dự và trúng các gói thầu xây lắp công trình công cộng, hạ tầng giáo dục tại TP Đồng Nai. Điển hình như Gói thầu số 08 (Xây dựng) thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Hố Nai 3 trị giá 11.136.806.731 đồng; Gói thầu số 05 (Xây lắp) tại Văn phòng HĐND và UBND phường Long Bình trị giá 3.916.477.707 đồng hay Gói thầu số 04 (Xây dựng) tại Trường TH Đức Trí trị giá 3.196.633.653 đồng.

Ý kiến của chuyên gia về tối ưu ngân sách

Dưới góc nhìn của Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), dựa trên khung pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh qua mạng là tình huống được phép xử lý mở thầu ngay theo khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, quyền tự chủ này gắn liền với trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư theo quy trình tại Điều 43 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để bảo đảm tính công bằng, E-HSMT phải được rà soát nghiêm ngặt nhằm xác nhận không chứa đựng các tiêu chí hạn chế cạnh tranh vi phạm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Về khía cạnh tối ưu hóa ngân sách, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% chưa thật sự tối ưu cho ngân sách. Chiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, bên mời thầu cần chủ động thương thảo về giá để cắt giảm chi phí không cần thiết, bảo đảm hiệu quả kinh tế. Song song đó, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giám sát chất lượng và khả năng huy động nguồn lực thực tế của nhà thầu theo Điều 35 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, kiên quyết ngăn chặn các hành vi thông thầu, gian lận quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.