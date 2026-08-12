[INFOGRAPHIC] 7 tháng, thu ngân sách đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 7 tháng đầu năm 2026 tăng 16,1% so với cùng kỳ, đạt 72,3% dự toán pháp lệnh.
Sau khi rút khỏi thị trường Trung Quốc, những chiếc xe Chevrolet sẽ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy tại đây nhưng chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu.
Không chỉ ghi nhận lượng tìm kiếm tăng vọt từ thị trường châu Âu, Việt Nam còn đứng trước cơ hội lớn khi xu hướng du lịch ngắn ngày lên ngôi tại châu Á.
Sau hơn 5 tháng tạm ngừng vận hành, sân bay Liên Khương sẵn sàng mở cửa từ ngày 19/8, giúp nối lại hàng loạt chặng bay, tạo động lực cho kinh tế địa phương.
Xoài cát Hòa Lộc đặc sản Đồng Tháp khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhờ quy trình và chất lượng quả vượt trội.
Nhiều doanh nghiệp tên tuổi bị hủy tư cách đại chúng do vướng quy định, giữa lúc bức tranh kinh doanh và hoạt động phát hành cổ phiếu có nhiều xáo trộn.
Nhắm vào phân khúc quà tặng cao cấp, dòng bánh thủ công của các khách sạn 5 sao gây chú ý nhờ nguyên liệu thượng hạng gắn liền với câu chuyện văn hóa.
Khi các nhà mốt lớn biến tri thức thành biểu tượng phong cách mới, việc đọc sách không chỉ là trào lưu mà còn phản ánh làn sóng tìm lại giá trị thực.
Logistics và freelancer đứng đầu bảng tìm kiếm về công việc trong 7 tháng đầu năm, theo dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc.
Xuất khẩu sầu riêng tăng gần 30%, giá bán buôn giảm mạnh ở Trung Quốc và trong nước, giúp ngành trái cây này phát triển mạnh mẽ.
Dự án gồm bệnh viện đa khoa và trung tâm chuyên khoa, quy mô 1.600 giường, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại Hoàng Mai.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận và cho thuê 31 trụ sở cũ, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và tài sản công.
Hệ thống mới của CBP bắt đầu chi trả hơn 100 tỷ USD tiền hoàn thuế, gây ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp và tranh chấp pháp lý vẫn tiếp diễn.
Thị trường ghi nhận đợt điều chỉnh giá lớn của iPhone 17 cũ, mở ra cơ hội tiết kiệm chi phí nhưng cũng khiến người mua đắn đo trước việc iPhone 18 sắp ra mắt.
Khách châu Âu tăng bình quân 53,4%, trong khi Việt Nam vươn lên Top 4 điểm đến châu Á được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 (An Phú,Long Trường) đang khẩn trương thi công để hoàn thành cuối năm nay.
Trước sức nóng của concert BIGBANG, đơn vị tổ chức lên tiếng bác bỏ thông tin có "vé nội bộ" và khuyến cáo khán giả cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo
Sở hữu lợi thế về chất lượng cùng việc được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trái mít đang khẳng định vị thế tiềm năng của nông sản Việt.
Vụ mùa mơ rừng từ tháng 4 đến 6 thu hút người tiêu dùng, nhờ vị chua ngọt độc đáo và các sản phẩm chế biến đa dạng từ quả núi rừng.
Dù mở ra giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi và bùng nổ doanh thu, dòng đồ uống chức năng mới vẫn khiến người dùng băn khoăn về tính hiệu quả thực sự.
Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức.
Trở thành điểm sáng giữa bối cảnh suy giảm chung, kính mắt đang mở ra cuộc đua cạnh tranh khốc liệt giữa thời trang, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.