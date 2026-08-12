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[INFOGRAPHIC] 7 tháng, thu ngân sách đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 7 tháng, thu ngân sách đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 7 tháng đầu năm 2026 tăng 16,1% so với cùng kỳ, đạt 72,3% dự toán pháp lệnh.

Thiên Anh
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