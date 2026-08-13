Cúng cô hồn vào ngày giờ nào tốt nhất trong tháng 7 Âm lịch?

Cúng cô hồn - cúng chúng sinh trong tháng 7 Âm lịch là cúng cho các vong linh không nơi nương tựa ngoài trời, ngoài sân, ngoài cổng.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là tháng mở cửa ngục, tháng của những linh hồn không nơi nương tựa được trở về dương thế.

Do đó, mùng 1 tháng 7 Âm lịch rất được chú trọng, là ngày mở đầu, là lúc lòng người hướng về cội nguồn, về sự từ bi và sẻ chia. Vì vậy, lễ cúng mùng 1 tháng 7 rất được coi trọng.

Cúng cô hồn vào ngày nào trong tháng 7 Âm lịch là tốt nhất?

Nhiều người cho rằng cúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch và cúng cô hồn cần phải vào một ngày. Tuy nhiên, mùng 1 tháng 7 Âm lịch không phải là ngày đẹp nhất để cúng cô hồn.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là tháng mở cửa ngục, tháng của những linh hồn không nơi nương tựa được trở về dương thế.

Cúng cô hồn - cúng chúng sinh là cúng cho các vong linh không nơi nương tựa ngoài trời, ngoài sân, ngoài cổng. Lễ này có thể làm vào mùng 1, nhưng không bắt buộc phải là mùng 1.

Vậy cúng cô hồn ngày nào là hợp lý nhất?

Theo quan niệm dân gian, cửa ngục được mở từ mùng 2 tháng 7 và đóng lại vào rằm tháng 7, có nơi nói đến cuối tháng 7. Vì thế, các vong hồn bắt đầu ra ngoài nhiều nhất từ sau mùng 1.

Ngày cúng cô hồn tốt nhất trong tháng 7 là:

1. Ngày mùng 2 đến ngày 15 tháng 7 Âm lịch: Đây là khoảng thời gian chính. Bạn có thể chọn bất kỳ ngày nào rảnh rỗi, thuận tiện cho gia đình.

2. Đẹp nhất là chiều 14 và chiều 15 tháng 7 Âm lịch: Đây là đỉnh điểm của tháng cô hồn, cũng là ngày Rằm tháng 7 - Lễ Vu Lan và Lễ Xá tội vong nhân. Vào ngày này, năng lượng từ bi, xá tội là lớn nhất, các vong linh được đi lại tự do nhất nên sẽ dễ dàng nhận được đồ cúng của gia chủ nhất. Hầu hết các chùa, đình, phủ đều làm lễ cúng chúng sinh lớn vào 2 ngày này.

3. Nếu bạn là người kinh doanh: Thường sẽ cúng đều hơn, vào các ngày mùng 1, 15, hoặc thậm chí mùng 2 và 16 Âm lịch hàng tháng. Tháng 7 Âm lịch thì nên cúng vào mùng 1 và rằm 15 để cầu buôn may bán đắt, tránh vía dữ.

Cúng cô hồn nhất định phải cúng từ 17h đến 19h.

Cúng cô hồn giờ nào trong ngày là đẹp nhất?

Nếu cúng gia tiên là cúng trong nhà, thì cúng cô hồn, cúng chúng sinh bắt buộc phải cúng ngoài trời, ngoài hiên, ngoài cổng, sân vườn.

Tuyệt đối không được cúng cô hồn trong nhà, vì theo quan niệm, việc mời các vong linh vất vưởng vào nhà sẽ khiến dương khí trong nhà bị ảnh hưởng, mang lại sự bất an.

Cúng cô hồn nhất định phải cúng từ 17h đến 19h. Vì dân gian tin rằng các cô hồn sợ ánh nắng gắt của mặt trời. Ban ngày dương khí quá mạnh, họ không dám đến gần. Chiều tối chạng vạng là lúc giao thoa âm dương, mát mẻ, họ mới có thể ra nhận cháo, gạo, muối.

Tuyệt đối không cúng cô hồn vào buổi sáng và không cúng sau 20h đêm khuya, lúc đó âm khí nặng, dễ làm gia chủ bất an. Và nhớ, phải cúng ngoài sân, ngoài vỉa hè, không mang mâm cúng cô hồn vào trong nhà hay ban công trong nhà nhé.

Vì sao lại cúng cô hồn lại dùng cháo trắng, gạo, muối, bỏng ngô, bim bim...?

Nhìn vào mâm cúng cô hồn, nhiều người trẻ sẽ thắc mắc: sao không cúng những món sơn hào hải vị, mà lại chỉ là bát cháo loãng, nắm gạo, nhúm muối và những thứ dân dã như bỏng ngô, khoai lang, sắn luộc, bánh kẹo, bim...?

Mỗi một món đồ ở đó đều chứa đựng một câu chuyện từ bi rất sâu sắc.

Cúng cô hồn đẹp nhất là chiều 14 và chiều 15 tháng 7 Âm lịch:

1. Cháo trắng loãng:

Đây là món không thể thiếu. Theo thuyết nhà Phật và tín ngưỡng dân gian, những linh hồn cô độc, bơ vơ, đặc biệt là những vong nhi, những người chết vì đói khát, cổ họng của họ rất nhỏ, như cây kim.

Họ không thể nuốt được cơm, thịt, những đồ ăn đặc, cứng. Chỉ có cháo trắng nấu thật loãng, thật mịn, họ mới có thể nuốt trôi, mới đỡ được cơn đói khát đã đeo đẳng suốt bao năm. Bát cháo trắng là hiện thân của lòng từ bi, là sự thấu hiểu đến tận cùng nỗi khổ của những chúng sinh đói khát.

Khi cúng, người ta thường bày 5,7 bát cháo nhỏ xung quanh, cắm thêm thìa.

2. Gạo và muối:

Gạo là ngọc thực, là tinh hoa của trời đất, là lương thực nuôi sống con người. Muối là thứ gia vị mặn mồ hôi, giữ được sự tinh khiết, có khả năng xua đuổi tà khí. Cúng gạo muối là mong muốn cho các cô hồn có được no đủ.

Sau khi cúng xong, tục vãi gạo muối ra bốn phương tám hướng có ý nghĩa là bố thí, ban phát, cho các cô hồn đi đường cũng được hưởng lộc. Đồng thời, theo quan niệm xưa, muối còn có tính sát khuẩn, thanh tẩy, giúp làm sạch những xui rủi, khiến con đường của các vong linh được nhẹ nhàng hơn khi rời đi.

Khi cúng cô hồn xong, nên vãi gạo muối ra sân, ra đường, đốt vàng mã ngay tại chỗ

3. Bỏng ngô, khoai, sắn, ngô luộc, bánh kẹo, bim bim...

Đây chính là nét đẹp rất đời thường của lễ cúng cô hồn. Lễ cúng chúng sinh không phân biệt sang hèn, không chỉ dành cho người lớn mà còn dành cho cả những vong linh trẻ nhỏ chết yểu, những em bé không may mắn.

Khoai, sắn, ngô, bỏng ngô là những thức quà quê, là lương thực cứu đói của người Việt qua bao năm tháng khó khăn. Nó mộc mạc, dễ kiếm, ai cũng có thể ăn được. Cúng những món này thể hiện sự gần gũi, không phân biệt.

Còn bánh kẹo, bim bim, nước ngọt, sữa... là dành riêng cho các cô hồn là trẻ con. Người ta tin rằng, những đứa trẻ mất sớm vẫn còn tính ham ăn vặt, thích đồ ngọt, đồ vui mắt. Chuẩn bị thêm những món quà nhỏ xinh ấy là để dỗ dành, để các em được vui vẻ, không tủi thân.

Mâm cúng cô hồn vì thế không cần đắt tiền, chỉ cần có đủ: cháo loãng, gạo muối, bỏng ngô, khoai sắn, bánh kẹo, hoa quả, nước lọc, hương nến và chút tiền vàng. Tất cả đều là đồ chay tịnh.

Khi cúng cô hồn xong, nên vãi gạo muối ra sân, ra đường, đốt vàng mã ngay tại chỗ để các vong linh nhận được và đi, không vương vấn lại.

Tháng 7 là tháng Vu Lan, là mùa báo hiếu, mùa của tình thương được thực tập. Cúng gia tiên là để nhớ về nguồn cội. Cúng cô hồn là để thực hành hạnh bố thí, mở rộng lòng từ bi với cả những người không quen biết, những chúng sinh khổ đau nhất.