Phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc khi thành lập thành phố Bắc Ninh

Sáng 12/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Theo đại biểu Tạ Thị Yên (Đoàn Điện Biên), Bắc Ninh đã có nền tảng phát triển khá tốt. Sau khi thành lập, điều cần hướng tới là nâng cao năng lực quản trị của chính quyền thành phố và chính quyền cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hơn, dựa nhiều hơn trên dữ liệu và công nghệ số, điều phối phát triển hiệu quả hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: Hữu Thắng.

Bắc Ninh có thế mạnh về công nghiệp, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, logistics và đổi mới sáng tạo, đồng thời có chiều sâu văn hóa Kinh Bắc với quan họ, làng nghề, di tích, tín ngưỡng và các không gian nông nghiệp sinh thái.

Vì vậy, theo đại biểu, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không có nghĩa mọi không gian đều phải đô thị hóa theo cùng một cách. Khu vực công nghiệp cần phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh; không gian di sản cần được bảo tồn, phát huy; khu vực nông thôn cần nâng cao chất lượng sống nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan, văn hóa và sinh kế phù hợp.

Sau khi thành lập, Bắc Ninh cần quan tâm hơn đến phối hợp liên kết vùng, kết nối hạ tầng, logistics và không gian kinh tế theo hướng liên kết, bổ trợ, vượt khỏi giới hạn địa giới hành chính.

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa. Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn Quảng Ngãi) đánh giá, việc chuyển đổi lên thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là thay đổi về địa giới hành chính mà còn là bước chuyển mình mang tính chiến lược, mở ra những yêu cầu mới về thể chế, năng lực quản trị và chất lượng sống của nhân dân.

Trong quá trình đô thị hóa, đại biểu đề nghị Bắc Ninh chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Theo ông, phát triển hiện đại đến đâu cũng phải nâng niu từng dòng sông, mái đình, con đò, bến nước; đồng thời bảo tồn và lan tỏa giá trị dân ca quan họ.

Đại biểu cũng đề nghị Bắc Ninh không quên thế mạnh về nông nghiệp, trong đó có các sản phẩm như vải thiều Lục Ngạn, cam, bưởi, dứa và đặc biệt là gà Tiên Thế.

Bên cạnh đó, đại biểu lưu ý người dân có thể lo lắng về thủ tục hành chính, việc điều chỉnh giấy tờ pháp lý. Vì vậy, Bắc Ninh cần làm tốt công tác truyền thông, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi cần thiết, kể cả ngoài giờ hành chính và miễn phí thủ tục.

Đại biểu Dương Khắc Mai. Ảnh: Media Quốc hội.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đề nghị Bắc Ninh xác định lộ trình, tiêu chí đánh giá đối với 12 phường mới thành lập, tập trung vào mức độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng quản lý đô thị, dịch vụ công và đời sống người dân.

Đồng thời, cần theo dõi kết quả chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Theo đại biểu, kết quả theo dõi, đánh giá cần được tổng hợp, báo cáo định kỳ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền để có cơ sở giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Hiệu quả hoạt động của mô hình thành phố trực thuộc Trung ương cần được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, chất lượng hạ tầng, dịch vụ công, môi trường sống và đời sống nhân dân.