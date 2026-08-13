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Chính trị

Ngày 13/8, Quốc hội thảo luận các dự án luật về công nghệ, viễn thông và điện hạt nhân

Sáng 13/8, Quốc hội khóa XVI thảo luận về các dự án luật trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và vấn đề liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thiên Tuấn

Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, sáng 13/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

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Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận tại hội trường về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình, từ chiều 13/8 đến hết ngày 18/8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

#Điện hạt nhân #viễn thông #công nghệ #quốc hội #ninh thuận

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