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Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Sông Bé liên danh trúng gói thầu giao thông hơn 5,7 tỷ ở Chơn Thành

Tại gói thầu xây dựng đường từ KDC Thành Tâm đến đường HCM phường Chơn Thành, LD Xây dựng Sông Bé - Xây lắp 68 đã vượt qua đối thủ giá thấp để trúng thầu.

Đông Anh

Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành (TP Đồng Nai) vừa ban hành Quyết định số 545/QĐ-VP ngày 04/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án "Xây dựng đường giao thông từ Khu dân cư Thành Tâm đến đường Hồ Chí Minh, phường Chơn Thành" (mã E-TBMT: IB2600383018). Quyết định do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành - Ngô Quang Thanh trực tiếp ký.

Tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,13% tại gói thầu đường giao thông Chơn Thành

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.915.263.412 đồng. Qua quá trình mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Liên danh Gói thầu IB2600383018 (bao gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Bé đảm nhận vai trò liên danh chính và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp 68) đã trúng thầu với giá 5.789.534.000 đồng.

So với giá gói thầu ban đầu, số tiền giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 125.729.412 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,13%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 210 ngày.

Trước đó, các công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu đã được triển khai thông qua Quyết định số 502/QĐ-VP ngày 13/07/2026 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 516/QĐ-VP ngày 20/07/2026 về phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đều do Chánh Văn phòng Ngô Quang Thanh ký duyệt.

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Quyết định số 545/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Năng lực liên danh trúng thầu

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thành viên liên danh chính - Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Bé (mã số doanh nghiệp: 3801108498; trụ sở tại Ấp 7, xã Lộc Ninh, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 09/2015, có lịch sử tham gia 34 gói thầu trên địa bàn và trúng 30 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh) xấp xỉ 91.160.026.259 đồng.

Đáng chú ý, tại bên mời thầu là Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành, Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Bé có mối quan hệ dự thầu quen thuộc khi đã tham gia 3 gói thầu xây lắp và đều trúng cả 3 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 21.824.822.000 đồng, đạt tỷ lệ trúng 100%.

Đối tác trong liên danh - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp 68 (mã số doanh nghiệp: 3801210036; trụ sở tại Ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này thể hiện hiệu suất trúng thầu tuyệt đối khi tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 13.047.694.118 đồng.

Diễn biến đáng chú ý nhất tại gói thầu IB2600383018 xuất hiện ở bước đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Bên cạnh liên danh trúng thầu, cuộc đua còn có sự tham gia của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Dương Thịnh (mã số doanh nghiệp: 3801223564). Nhà thầu Dương Thịnh đã chào giá dự thầu ở mức 5.615.095.079 đồng, thấp hơn giá trúng thầu của Liên danh Sông Bé - Xây lắp 68 khoảng 174,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 42/BCĐG-ST do Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Sơn Tây lập thể hiện nhà thầu Dương Thịnh đã bị loại ngay từ bước đánh giá về kỹ thuật. Nguyên nhân được chỉ ra là do hồ sơ của nhà thầu đưa vào biện pháp thi công những hạng mục hoàn toàn không nằm trong thiết kế gói thầu (như hệ thống đèn tín hiệu, mương bê tông, cống, bê tông nhựa). Đồng thời, nhà thầu cũng mắc lỗi bất hợp lý về mặt tiến độ khi bản thuyết minh cam kết thi công 210 ngày nhưng bảng tiến độ chi tiết đi kèm lại đề xuất thời gian 90 ngày.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý và yêu cầu tối ưu hóa vốn đầu tư công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), dựa trên khung pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT là quá trình đối chiếu bắt buộc và nghiêm ngặt với các tiêu chuẩn đã định sẵn trong hồ sơ mời thầu. Theo Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các hồ sơ dự thầu có nội dung sai khác về giải pháp kỹ thuật so với thiết kế hoặc nảy sinh mâu thuẫn trong tiến độ thi công sẽ bị coi là không đáp ứng yêu cầu cơ bản và phải bị loại bỏ để bảo đảm an toàn cho dự án.

Trong trường hợp này, dù có giá dự thầu thấp hơn, nhưng do vi phạm các lỗi kỹ thuật sơ đẳng, nhà thầu Dương Thịnh đã không thể vượt qua bước đánh giá chi tiết, tạo điều kiện cho Liên danh Sông Bé - Xây lắp 68 trúng thầu theo đúng trình tự xét duyệt trúng thầu quy định tại Điều 32 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Chiếu theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg năm 2026, Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý tại Đồng Nai có trách nhiệm pháp lý trong việc thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc huy động nguồn lực và chất lượng thi công thực tế của nhà thầu. Điều này nhằm hiện thực hóa giải pháp tiết kiệm vốn đầu tư công theo Công văn 5557/BTC, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách đều được sử dụng minh bạch và phát huy giá trị công trình cao nhất cho cộng đồng.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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