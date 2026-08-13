Lộ diện nhà thầu trúng gói cải tạo Trường TH Đăk Á hơn 17 tỷ tại Bù Gia Mập

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bù Gia Mập - Dương Công Tuấn đã ký Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH ngày 31/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Đăk Á (xã Bù Gia Mập, TP Đồng Nai).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 17.677.974.422 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học Đăk Á với giá trúng thầu 17.500.604.822 đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 177.369.600 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, Biên bản mở thầu ngày 30/07/2026 ghi nhận duy nhất Liên danh Trường Tiểu học Đăk Á nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Liên danh Trường Tiểu học Đăk Á gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Thịnh Phát (trụ sở tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai). Hai thành viên liên danh phụ gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng (trụ sở tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai) và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương (trụ sở tại xã Phú Riềng, TP Đồng Nai).

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Thịnh Phát đã tham gia 54 gói thầu và trúng 49 gói, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận xấp xỉ 283.142.355.061 đồng. Đáng chú ý, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập trước đây, doanh nghiệp này tham gia 13 gói thầu và trúng toàn bộ 13 gói với tổng giá trị khoảng 164.781.541.921 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng tham gia 26 gói thầu và trúng 23 gói, đạt tổng giá trị các gói trúng thầu đạt khoảng 81.892.281.943 đồng. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương tham gia 32 gói thầu, trúng 30 gói với tổng giá trị các gói trúng thầu đạt khoảng 123.432.658.095 đồng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 98,25%.

Trước khi hợp lực tại gói thầu Trường Tiểu học Đăk Á, các doanh nghiệp này từng nhiều lần liên danh cùng nhau tại các dự án địa phương và đều đạt kết quả trúng thầu. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương từng liên danh tại 04 gói thầu và trúng cả 04 gói; Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng cũng từng liên danh với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương và trúng thầu.

Theo Luật tư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc bảo đảm tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách là yêu cầu cốt lõi xuyên suốt trong hành lang pháp lý đấu thầu hiện nay. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 (được bổ sung bởi Luật số 90/2025) và Khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Do đó, khi một gói thầu giá trị lớn nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình và rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm để loại bỏ các rào cản kỹ thuật mang tính định hướng nhà thầu.