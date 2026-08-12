Cần Thơ: Gói thầu lộ Kênh Ranh hơn 5,7 tỷ về tay Công ty Thịnh Vượng

Đấu thầu rộng rãi nhưng gói thầu thi công lộ Kênh Ranh tại xã Tân Bình chỉ có duy nhất Công ty Thịnh Vượng tham gia và trúng thầu, tiết kiệm ngân sách 0,38%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư lộ Kênh Ranh (Tân Phú A - Tám Ngàn) do Phòng Kinh tế xã Tân Bình (TP Cần Thơ) tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 21,68 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,38%.

Một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Ngày 05/08/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Tân Bình - Trương Thanh Bình ký Quyết định số 145/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư lộ Kênh Ranh (Tân Phú A - Tám Ngàn).

Gói thầu nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-PKT ngày 06/07/2026. Nhà thầu được lựa chọn là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng.

Theo Quyết định số 145/QĐ-PKT, giá gói thầu được phê duyệt là 5.740.679.000 đồng. Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng trúng thầu với giá 5.719.000.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 21.679.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,38%. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng đều là 150 ngày.

Trước đó, Phòng Kinh tế xã Tân Bình phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) theo Quyết định số 137/QĐ-PKT ngày 17/07/2026, trên cơ sở Tờ trình số 853/TTr-MTPT của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm và Báo cáo thẩm định số 536/BCTĐ.HSMT-LS của Công ty TNHH Lâm San 1719.

Thời điểm đóng, mở thầu là 09h00 ngày 26/07/2026. Theo biên bản mở thầu, chỉ có Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng nộp E-HSDT.

Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, do ông Lê Đỗ Trường Giang làm Tổ trưởng, đã lập Báo cáo đánh giá số 853/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 28/07/2026. Báo cáo kết luận nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Sau bước đối chiếu tài liệu ngày 31/07/2026 và thương thảo hợp đồng ngày 03/08/2026, Công ty TNHH Lâm San 1719 ban hành Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 536/BCTĐ.KQLCNT-LS ngày 04/08/2026. Đây là cơ sở để Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nguồn: MSC

Xây dựng Thịnh Vượng trúng 69 gói thầu

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng (MSDN: vn6300319020) thành lập ngày 11/07/2019. Ông Đỗ Ngọc Tuyền là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trụ sở tại số 14,15 Đường Số 1, Khu Đô Thị Cát Tường Western Pearl 1, Phường Vị Tân, TP Cần Thơ.

Tính đến tháng 8/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng đã tham gia khoảng 209 gói thầu trên toàn quốc. Trong số này, doanh nghiệp trúng 69 gói, trượt 129 gói, 9 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh, là 496.810.155.499 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 109.509.290.923 đồng; với vai trò liên danh là 387.300.864.576 đồng.

Riêng tại TP Cần Thơ, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 146 gói thầu, trúng 60 gói, với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 360,09 tỷ đồng.

Một số gói thầu có giá trị mà Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng trúng gần đây tại TP Cần Thơ gồm: Gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Trường Thành trị giá 11.934.822.388 đồng, trúng tháng 08/2026; Gói Chi phí xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Đông Thuận trị giá 9.166.657.616 đồng, trúng tháng 07/2026; Gói Thi công xây dựng công trình tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vị Tân trị giá 6.319.567.000 đồng, trúng tháng 07/2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn trúng Gói thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình với giá trị 6.489.683.000 đồng, trong tháng 07/2026.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về tính cạnh tranh

Trao đổi về trường hợp một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng đấu thầu rộng rãi qua mạng hướng tới việc tạo môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo chuyên gia, với gói thầu có giá hơn 5,7 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ và tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,38%, cần nhìn nhận đây là kết quả lựa chọn nhà thầu trong điều kiện số lượng nhà thầu tham dự hạn chế. Việc có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa với vi phạm quy định về mở thầu nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật hiện hành.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, để tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ đầu tư có thể chú trọng việc xác định giá gói thầu và rà soát E-HSMT, bảo đảm các yêu cầu được xây dựng phù hợp với quy định, không tạo ra những điều kiện không cần thiết làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc chỉ có một nhà thầu tham dự cũng đặt ra yêu cầu về việc thực hiện đầy đủ các bước đánh giá, đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng theo quy định.

Theo luật sư, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu, việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo trình tự pháp luật về đấu thầu. Chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công khai, minh bạch và giải trình trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Các chuyên gia cũng lưu ý, việc đánh giá một gói thầu có tính cạnh tranh cao hay thấp cần dựa trên đầy đủ hồ sơ, quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và các điều kiện cụ thể của từng gói thầu; không thể chỉ căn cứ vào số lượng nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm để đưa ra kết luận về nguyên nhân.

Đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư lộ Kênh Ranh (Tân Phú A - Tám Ngàn), dữ liệu công khai cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT và được lựa chọn với giá 5.719.000.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 21.679.000 đồng.