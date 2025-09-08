Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xác minh vụ một phụ nữ tố bị chủ cơ sở nha khoa ở TP HCM hành hung

Ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ bị chủ cơ sở nha khoa ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp (TPHCM) hành hung, đập phá tài sản gây bức xúc.

Theo Nguyễn Dũng/ Báo Tiền Phong

Ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chủ một cơ sở nha khoa ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM, hành hung và đập phá tài sản.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 3/9 tại nha khoa T.C trên đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông).

Hình ảnh được cho là bà C. hành hung khách hàng lan truyền trên MXH. Ảnh cắt từ clip: NLĐ.
Hình ảnh được cho là bà C. hành hung khách hàng lan truyền trên MXH. Ảnh cắt từ clip: NLĐ.

Nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của phòng khám. Chị T. cho biết khi đến hỏi về tình trạng răng, bất ngờ chị bị bà C. (chủ cơ sở) lao vào tấn công, chửi mắng, xúc phạm.

Theo trình bày của chị T., bà C. đã dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng và hông, lôi chị từ trên ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ chị.

Ngoài ra, bà C. còn bị tố phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm điện thoại iPhone 11 trị giá khoảng 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng. Toàn bộ sự việc được người bạn đi cùng ghi lại bằng điện thoại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. phải nhập viện điều trị và đã gửi đơn yêu cầu khởi tố chủ cơ sở nha khoa.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hạnh Thông cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh, mời các bên liên quan lên làm việc và lập hồ sơ xác minh.

Đại diện UBND phường xác nhận tối 7/9, công an đã tiến hành các bước nghiệp vụ ban đầu và sẽ xử lý theo quy định.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/tphcm-xac-minh-vu-mot-phu-nu-to-bi-chu-co-so-nha-khoa-hanh-hung-post1776242.tpo
#bạo hành nha khoa Gò Vấp #cưỡng chế hành hung khách hàng #xác minh vụ chủ cơ sở nha khoa hành hung #bạo lực tại phòng khám nha khoa #xử lý hành vi hành hung khách #bắt giữ chủ cơ sở nha khoa

Bài liên quan

Video

Clip vợ bị chồng và đôi nam nữ chặn đánh giữa đường

Khi nạn nhân dừng xe thì bị một người phụ nữ đẩy ngã vào bụi cây ven đường rồi lao tới hành hung.

Ngày 27/8, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng và đôi nam nữ chặn đường, hành hung.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc người phụ nữ bị chồng và nhóm người chặn đánh. Trong đoạn clip, một phụ nữ bị nhóm người chặn lại giữa trời mưa, sau đó lao vào hành hung. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 24/8.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ đối tượng say rượu hành hung lực lượng chức năng ở Sơn La

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Luân không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, thách thức. Trong lúc làm việc, đối tượng dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã tạm giữ hình sự Lò Văn Luân (36 tuổi, trú tại xã Chiềng Sơ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

capture.png
Đối tượng Lò Văn Luân tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu

Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng chậm trễ trong can thiệp y tế nên đã xúc phạm, đe dọa, dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ, sinh năm 1986, trú tại xóm 2 Hải Tây, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

anh-2.jpg
Đối tượng Phạm Đức Thọ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới