Xác minh vụ một phụ nữ tố bị chủ cơ sở nha khoa ở TP HCM hành hung

Ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ bị chủ cơ sở nha khoa ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp (TPHCM) hành hung, đập phá tài sản gây bức xúc.

Ngày 8/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chủ một cơ sở nha khoa ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM, hành hung và đập phá tài sản.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 3/9 tại nha khoa T.C trên đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông).

Hình ảnh được cho là bà C. hành hung khách hàng lan truyền trên MXH. Ảnh cắt từ clip: NLĐ.

Nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của phòng khám. Chị T. cho biết khi đến hỏi về tình trạng răng, bất ngờ chị bị bà C. (chủ cơ sở) lao vào tấn công, chửi mắng, xúc phạm.

Theo trình bày của chị T., bà C. đã dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng và hông, lôi chị từ trên ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ chị.

Ngoài ra, bà C. còn bị tố phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm điện thoại iPhone 11 trị giá khoảng 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng. Toàn bộ sự việc được người bạn đi cùng ghi lại bằng điện thoại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. phải nhập viện điều trị và đã gửi đơn yêu cầu khởi tố chủ cơ sở nha khoa.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Hạnh Thông cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh, mời các bên liên quan lên làm việc và lập hồ sơ xác minh.

Đại diện UBND phường xác nhận tối 7/9, công an đã tiến hành các bước nghiệp vụ ban đầu và sẽ xử lý theo quy định.