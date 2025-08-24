Tạm giữ đối tượng say rượu hành hung lực lượng chức năng ở Sơn La

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Luân không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, thách thức. Trong lúc làm việc, đối tượng dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã tạm giữ hình sự Lò Văn Luân (36 tuổi, trú tại xã Chiềng Sơ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lò Văn Luân tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 22/8, trong quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 12, đoạn qua bản Pe Tiến (xã Chiềng Sơ), Tổ công tác CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an xã Chiềng Sơ phát hiện Lò Văn Luân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Luân không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng và từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc làm việc, đối tượng bất ngờ dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT, gây thương tích.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, đưa Luân về trụ sở làm việc và phối hợp cơ sở y tế xét nghiệm. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là là 29,2 mmol/L máu, vượt ngưỡng cho phép. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

