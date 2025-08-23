Tạm giữ đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hải Hậu

Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng chậm trễ trong can thiệp y tế nên đã xúc phạm, đe dọa, dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ, sinh năm 1986, trú tại xóm 2 Hải Tây, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Phạm Đức Thọ tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 0h, ngày 21/8/2025, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu để khám bệnh. Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Phạm Đức Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân nên đã có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Hải Hậu tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

