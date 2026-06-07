Xã Tân Minh: Dấu hiệu chia nhỏ dự án giao cho Công ty Thiên Anh? [Kỳ 2]

Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh (Lâm Đồng) có dấu hiệu chia nhỏ các dự án dưới 2 tỷ đồng để chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh, tiết kiệm chưa tới 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh (địa chỉ tại tỉnh Lâm Đồng) nổi lên là nhà thầu trúng nhiều gói thầu mảng thi công xây lắp tại Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh. Đơn vị này đã tham gia 6 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 6 gói (tỉ lệ 100%), với tổng trị giá giải ngân hàng tỷ đồng.

Căn cứ Khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, gói thầu xây lắp thuộc dự án được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn khi có giá trị không quá 2 tỷ đồng. Quan sát hồ sơ cho thấy, toàn bộ các gói thầu giao cho Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh đều có giá trị mấp mé hoặc nằm dưới ngưỡng 2 tỷ đồng này. Về mặt con số, chủ đầu tư đã tuân thủ đúng hạn mức. Thế nhưng, đằng sau sự "vừa vặn" ấy lại hé lộ dấu hiệu của việc chia nhỏ dự án nhằm né tránh đấu thầu cạnh tranh.

Điển hình, vào ngày 20/05/2026, ông Nguyễn Thành Chung - Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Tân Minh đã ký ban hành 02 quyết định chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh tại 02 dự án: Gói thầu số 04 (Xây lắp toàn bộ công trình Sửa chữa, nâng cấp phòng họp BTV...) với giá trúng thầu 1.654.067.889 đồng; và Gói thầu số 04 (Xây lắp toàn bộ công trình Sửa chữa cổng, tường rào, phòng làm việc khuôn viên UBND xã) với giá trúng thầu 1.454.061.606 đồng.

Trước đó, vào ngày 26/01/2026, công ty này cũng được chỉ định gói thầu số 04 (Xây lắp toàn bộ công trình Sửa chữa tường rào, mở rộng nhà để xe và làm mới nhà vệ sinh tại Trụ sở Đảng ủy xã) với giá 1.115.490.897 đồng.

Cả ba gói thầu kể trên đều có tính chất công việc tương đồng (sửa chữa tường rào, phòng làm việc, cổng cơ quan). Việc bóc tách, chia lẻ các hạng mục này thành nhiều dự án độc lập thay vì gộp chung thành một dự án lớn (có giá trị trên 2 tỷ đồng) đã giúp chủ đầu tư "thuận lý thành chương" áp dụng cơ chế chỉ định thầu rút gọn. Hệ quả là, thay vì phải đấu thầu rộng rãi qua mạng để tiết kiệm ngân sách, các gói thầu này đều chỉ định vào tay Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh với mức tiết kiệm thấp, chỉ từ 0,3% đến 1%.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương thẳng thắn nhận định: "Việc chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để lách luật, nhằm mục đích áp dụng hình thức chỉ định thầu là hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Việc các dự án sửa chữa cơ sở vật chất tại cùng một cơ quan, diễn ra cùng một thời điểm nhưng lại bị chia nhỏ để nằm dưới ngưỡng 2 tỷ đồng là một dấu hiệu bất thường rất rõ ràng. Việc lạm dụng chỉ định thầu bằng thủ thuật chia nhỏ không chỉ tước đi cơ hội cạnh tranh của các doanh nghiệp khác mà còn là nguyên nhân cốt lõi khiến ngân sách nhà nước không đạt được hiệu quả tiết kiệm cao nhất, dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư công".

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