Thượng tôn pháp luật: Bài học từ hoạt động đấu thầu tại xã Tân Tiến - Cà Mau [Kỳ 5]

Để nâng cao chất lượng đầu tư công, hoạt động đấu thầu tại cấp xã taị Cà Mau cần được chuyên nghiệp hóa và giám sát chặt chẽ hơn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vệt bài phân tích về hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về những thách thức trong quản lý vốn đầu tư công tại cơ sở. Dù hồ sơ pháp lý được thể hiện đầy đủ, nhưng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế vẫn là những mảng màu cần được tô đậm tính minh bạch hơn nữa.

Việc hàng loạt gói thầu giao thông nông thôn về đích sát giá dự toán không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là bài toán về lòng tin của người dân xã Tân Tiến vào sự minh bạch của các dự án hạ tầng địa phương. Sự xuất hiện thường xuyên của các đơn vị tư vấn như Công ty An Nguyên CM và các nhà thầu "quen" như Công ty 250 hay Yến Nhi Đầm Dơi cần được đặt trong sự giám sát thường xuyên của các cơ quan thanh kiểm tra.

Luật sư Nguyễn Thị Hương đúc kết: "Luật Đấu thầu 2023 là hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ lợi ích quốc gia. Thượng tôn pháp luật phải đi đôi với tính trách nhiệm. Chủ đầu tư cần chủ động thu hút các nhà thầu có năng lực mạnh mẽ hơn tham gia, thay vì duy trì tình trạng 'một mình một ngựa' kéo dài, gây ảnh hưởng đến tính lành mạnh của môi trường đầu tư".

Hoạt động đấu thầu tại xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục cải cách, lấy chất lượng công trình và lợi ích của cộng đồng làm mục tiêu tối thượng cho mọi quyết định phê duyệt vốn ngân sách.

