Thượng tôn pháp luật: Bài học từ hoạt động đấu thầu tại xã Tân Tiến - Cà Mau [Kỳ 5]

Để nâng cao chất lượng đầu tư công, hoạt động đấu thầu tại cấp xã taị Cà Mau cần được chuyên nghiệp hóa và giám sát chặt chẽ hơn.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vệt bài phân tích về hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về những thách thức trong quản lý vốn đầu tư công tại cơ sở. Dù hồ sơ pháp lý được thể hiện đầy đủ, nhưng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế vẫn là những mảng màu cần được tô đậm tính minh bạch hơn nữa.

Việc hàng loạt gói thầu giao thông nông thôn về đích sát giá dự toán không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là bài toán về lòng tin của người dân xã Tân Tiến vào sự minh bạch của các dự án hạ tầng địa phương. Sự xuất hiện thường xuyên của các đơn vị tư vấn như Công ty An Nguyên CM và các nhà thầu "quen" như Công ty 250 hay Yến Nhi Đầm Dơi cần được đặt trong sự giám sát thường xuyên của các cơ quan thanh kiểm tra.

Luật sư Nguyễn Thị Hương đúc kết: "Luật Đấu thầu 2023 là hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ lợi ích quốc gia. Thượng tôn pháp luật phải đi đôi với tính trách nhiệm. Chủ đầu tư cần chủ động thu hút các nhà thầu có năng lực mạnh mẽ hơn tham gia, thay vì duy trì tình trạng 'một mình một ngựa' kéo dài, gây ảnh hưởng đến tính lành mạnh của môi trường đầu tư".

Hoạt động đấu thầu tại xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục cải cách, lấy chất lượng công trình và lợi ích của cộng đồng làm mục tiêu tối thượng cho mọi quyết định phê duyệt vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THEO CHỈ THỊ 12/CT-TTG

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chia nhỏ gói thầu, cài cắm tiêu chí kỹ thuật mang tính chất cục bộ, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sai phạm hoặc không đảm bảo hiệu quả kinh tế trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công.

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả vốn tại xã Tân Tiến [Kỳ 4]

Với tư cách người ký phê duyệt hàng loạt gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến, Lâm Hoàng Trí đóng vai trò then chốt trong việc quản lý ngân sách đầu tư công.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, 100% các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng trong quý I và quý II/2026 tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đều do ông Lâm Hoàng Trí – Phó Giám đốc đơn vị ký ban hành. Trong đó, có những dự án giao thông nông thôn sử dụng vốn ngân sách tập trung và vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ có mục tiêu.

Tính đến cuối tháng 4/2026, 30 gói thầu được triển khai nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 468 triệu đồng trên tổng giá trị thầu hơn 16 tỷ đồng. Đặc biệt, các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm (giá 2,8 tỷ đồng) hay Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh (giá 3,7 tỷ đồng) đều có tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu rất thấp, dao động quanh mức 1,2%.

Bạn đọc - Phản biện

"Hệ sinh thái" tư vấn và nhà thầu quen mặt tại Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến [Kỳ 3]

Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một nhóm đơn vị tư vấn và nhà thầu trong chuỗi các dự án tại xã Tân Tiến đang đặt ra câu hỏi về tính độc lập trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại xã Tân Tiến ghi nhận một "vòng tròn" khép kín giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng An Nguyên CM (MST: 2001369971) liên tục đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu như Tuyến Kênh Ông Điếm, Tuyến Bờ Tây - Xóm Dinh, Tuyến Kênh Bông Súng.

Đồng thời, khâu thẩm định các kết quả này lại thường xuyên do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hòa Thành Cà Mau (MST: 2001292856) thực hiện. Sự luân phiên phối hợp giữa hai pháp nhân này và Ban Quản lý dự án xã Tân Tiến đã giúp quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra rất "trôi chảy".

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.