Xã Phước Vinh: Tân Thuận Hà TN trúng gói thầu hơn 2,1 tỷ, tiết kiệm 15 triệu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động phân bổ và quản lý nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở tại các địa phương đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế. Điển hình tại Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh, một gói thầu xây lắp đường giao thông nông thôn trị giá hơn 2,1 tỷ đồng vừa hoàn tất quy trình chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Một nhà thầu dự thầu, trúng sát giá tại dự án giao thông nông thôn

Dự án Đường Tổ 3 ấp Hòa Đông B (Đoạn từ Đường Thạnh Tây - Hòa Hiệp đến Đường Dân Sinh) tại xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh được triển khai nhằm kiên cố hóa hệ thống hạ tầng giao thông cơ sở, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân địa phương. Công trình sử dụng nguồn vốn kết hợp giữa vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách xã.

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 46/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026 do ông Nguyễn Bảo Duy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh ký ban hành, gói thầu số 01: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) có giá gói thầu được duyệt là 2.182.516.355 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 2.174.145.482 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 8.370.873 đồng). Gói thầu này áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Đến ngày 24/07/2026, ông Nguyễn Bảo Duy ký ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQLDA phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) trên cơ sở đề xuất tại Tờ trình số 95/TTr-CTY của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Ninh An. Thông báo mời thầu sau đó được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã TBMT IB2600394261, ấn định thời điểm đóng và mở thầu vào lúc 14:00 ngày 04/08/2026.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 14:23 ngày 04/08/2026, ghi nhận chỉ duy nhất Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN dự thầu. Doanh nghiệp này tham dự độc lập với giá dự thầu là 2.167.000.000 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 129/BC-CTY lập ngày 15/08/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Ninh An (gồm ông Phạm Phú Quý – Tổ trưởng và bà Cao Thị Tuyết Mỹ – Thành viên), quá trình xét thầu ghi nhận: Ngày 10/08/2026, bên mời thầu phát hành Công văn số 72/CV-CTY yêu cầu làm rõ một số nội dung về năng lực và kinh nghiệm.

Ngay trong ngày 10/08/2026, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã nộp tài liệu bổ sung trên hệ thống và được Tổ chuyên gia đánh giá đạt yêu cầu. Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của nhà thầu đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu vào đối chiếu tài liệu.

Đến ngày 25/08/2026, ông Nguyễn Bảo Duy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh đã ký Quyết định số 139/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo quyết định này, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN được phê duyệt trúng thầu với giá 2.167.000.000 đồng, đúng bằng giá dự thầu ban đầu. Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng cùng là 150 ngày.

Nguồn: MSC

So sánh với giá gói thầu được phê duyệt là 2.182.516.355 đồng, tiết kiệm 15.516.355 đồng, tương ứng 0,71%.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN (mã số thuế: 3900602637); có địa chỉ tại Số 1/3, Hẻm 25, Khu Phố 1, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Đăng Hùng là người đại diện pháp luật.

Thống kê lịch sử hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN đã tham gia 137 gói thầu trên phạm vi cả nước và trúng 89 gói. Trong đó, có tới 104 gói thầu từng tham gia tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, đạt tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả các gói tham gia với vai trò liên danh) lên tới 277.193.638.247 đồng.

Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp liên tục tham dự và được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu xây lắp hạ tầng công cộng cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chẳng hạn như:

Gói Thi công xây lắp tại Ban Quản lý Dự án Phường Long Hoa trị giá 3.884.689.008 đồng, trúng tháng 08/2026;

Gói Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT phục vụ thi công) tại Phòng Kinh tế xã Ninh Điền trị giá 35.800.000.000 đồng, trúng 07/2026;

Gói Thi công xây lắp tại Ban quản lý dự án phường Hòa Thành trị giá 3.487.971.181 đồng, trúng tháng 07/2026;

Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý Dự án phường Trảng Bàng trị giá 4.790.000.000 đồng, trúng tháng 06/2026;

Gói Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) tại Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh trị giá 13.218.483.000 đồng, trúng tháng 06/2026;