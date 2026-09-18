Hà Nội tăng cường kiểm tra hàng Trung thu, xử lý hàng giả, nhập lậu

Tết Trung thu đang đến gần, cùng với sự nhộn nhịp của thị trường, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm càng trở nên cấp thiết.

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Trung thu 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tập trung kiểm tra bánh Trung thu, bánh kẹo, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm và đồ chơi trẻ em, qua đó phát hiện nhiều trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường.

Lực lượng Quản lý thị trường liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Trung thu 2026, thị trường tập trung vào các sản phẩm trong nước của thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, tình trạng trà trộn bánh nhập lậu, không rõ nguồn gốc cũng xuất hiện, đặc biệt qua mạng xã hội và thương mại điện tử. Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đội tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra cả kinh doanh trực tiếp lẫn trực tuyến đối với bánh Trung thu, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và đồ chơi trẻ em.

Nội dung kiểm tra tập trung vào đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, hồ sơ công bố sản phẩm, chất lượng, an toàn thực phẩm và niêm yết giá. Qua đó, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc:

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra chất lượng bánh Trung thu. Ảnh nguồn baotintuc.vn

Trước đó, ngày 25/8, Đội QLTT số 9, kiểm tra cơ sở do bà N.T.Q. làm chủ tại thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, phát hiện 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em không nhãn mác, chứng nhận hợp quy, hóa đơn hay nguồn gốc (trị giá niêm yết hơn 24,3 triệu đồng). Cơ sở đã bị xử phạt 16 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc và không đăng ký hộ kinh doanh; đồng thời buộc tiêu hủy tang vật và đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tính đến cuối tháng 8, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra 8 vụ, tổng số tiền thu phạt 102,62 triệu đồng (phạt hành chính 47,5 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy 55,12 triệu đồng). Đơn vị đã buộc tiêu hủy 1.450 sản phẩm vi phạm (gồm 579 đồ chơi trẻ em và 871 bánh kẹo, bánh Trung thu).

Mới đây, Đội QLTT số 5 cũng đã phối hợp Công an phường Bạch Mai kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên phố Hồng Mai, tạm giữ gần 800 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất của ông Lê Đức Thắng (sinh năm 1998, thường trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, ngày 14/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 27 về kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường đợt này được triển khai đến hết ngày 30/9/2026. Các đội sẽ tiếp tục theo sát thị trường, tập trung nhóm hàng nhu cầu cao và phối hợp truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm.

Siết chặt an toàn thực phẩm và khuyến cáo người tiêu dùng

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, Trung thu là thời điểm nhu cầu sản xuất, tiêu thụ bánh tăng cao trong thời gian ngắn, do đó nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể gia tăng, nhất là tại cơ sở thời vụ, cơ sở nhỏ lẻ và điểm kinh doanh lưu động. Do vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp này, thành phố đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ Trung thu. Việc kiểm tra, hậu kiểm phải có trọng tâm, trọng điểm. Không chỉ kiểm tra khâu sản xuất, thành phố còn yêu cầu kiểm soát việc bảo quản và bày bán. Khu vực kinh doanh bánh phải khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; không kinh doanh bánh quá hạn, bánh mốc, hỏng hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối với lĩnh vực do ngành y tế quản lý, ông Trung cho biết đơn vị tập trung kiểm tra, hậu kiểm các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở; nguồn gốc nguyên liệu; việc sử dụng phụ gia thực phẩm; điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản; hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm theo quy định và chất lượng sản phẩm.

Sở Y tế Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Hà Nội trong kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên thị trường; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trong kiểm soát các sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp. UBND các xã, phường cũng tổ chức kiểm tra theo phân cấp, đặc biệt với cơ sở thời vụ và các điểm kinh doanh trên địa bàn.

Theo ông Trung, trong quá trình kiểm tra các vi phạm cần đặc biệt lưu ý là sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia, hương liệu không đúng quy định; điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất, bảo quản không phù hợp; sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng nhưng vẫn lưu thông trên thị trường.

Cùng với việc xử lý, cơ quan chức năng kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền cho cơ sở thực hiện đúng quy định. Với vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng sức khỏe người dân, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, truy xuất nguồn gốc, thu hồi, tiêu hủy tang vật và công khai thông tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan quản lý và quy trình tự kiểm soát của doanh nghiệp, việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng là giải pháp quan trọng. Người dân cần hình thành thói quen chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản; tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị, bao bì.