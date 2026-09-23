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Bạn đọc - Phản biện

Chính sách tuyển sinh nghề nghiệp hướng tới tự chủ và công khai

Quy chế mới giúp các cơ sở đào tạo tự chủ trong tuyển sinh, tăng cường công khai, giảm giấy tờ, thúc đẩy chuyển đổi số trong tuyển sinh nghề nghiệp.

Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp - Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT, trong đó cho phép cơ sở đào tạo tự xác định quy mô tuyển sinh nhưng số thực tuyển cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề không vượt quá 120% kế hoạch. Quy chế mới hướng tới chuẩn hóa công tác tuyển sinh trên toàn hệ thống, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đồng thời đẩy mạnh quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo.

Thống nhất quy định tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp

Một điểm đáng chú ý của Quy chế là thống nhất các quy định về tuyển sinh được quy định tại nhiều văn bản, bao quát việc xác định số lượng và tổ chức tuyển sinh các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Quy định này phù hợp với hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025, đồng thời tạo sự thống nhất cho các cơ sở đào tạo trong tổ chức tuyển sinh.

Ảnh minh họa/Nguồn moet.gov.vn

Trong đó, Quy chế quy định việc tuyển sinh giáo dục trung học nghề. Đối tượng tuyển sinh là người hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương; thời gian tuyển sinh được thực hiện phù hợp với tuyển sinh cấp trung học phổ thông. Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, tuyển sinh được thực hiện nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 11 tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình và nội dung đào tạo.

Tăng quyền tự chủ nhưng gắn với năng lực đào tạo và trách nhiệm giải trình

Quy chế tiếp tục trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong xác định số lượng tuyển sinh nhưng quy định cụ thể hơn cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Theo đó, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng; đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, số lượng thực tuyển hằng năm theo từng nhóm ngành, nghề không vượt quá 120% kế hoạch được xác định từ đầu năm. Đồng thời, cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và phù hợp với năng lực đào tạo.

Cách quy định này vừa tạo dư địa để cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh quy mô giữa các ngành, nghề theo nhu cầu thực tế, vừa đặt giới hạn đối với số lượng thực tuyển, qua đó gắn quyền tự chủ tuyển sinh với năng lực và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Cùng với đó, trách nhiệm công khai được quy định cụ thể hơn. Trước khi tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công khai chương trình, hình thức và thời gian đào tạo, văn bằng/chứng chỉ, địa điểm học tập; mức học phí từng ngành, nghề, chương trình; các khoản thu dịch vụ cho từng kỳ học, năm học và cả khóa học; chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí; điều kiện học tập, ký túc xá; số lượng, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh.

Đẩy mạnh số hóa, giảm giấy tờ trong tuyển sinh và nhập học

Quy chế đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu và thực hiện các thủ tục tuyển sinh trên môi trường số, từ đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ đến thông báo trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trang thông tin điện tử của trường. Các giấy tờ trong hồ sơ có thể được gửi bản điện tử qua cổng thông tin tiếp nhận của trường. Đáng chú ý, nhà trường có thể sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin, thay vì chỉ dựa vào giấy tờ do thí sinh cung cấp.

Giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản cứng hoặc bản điện tử có giá trị như nhau; đồng thời có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Trường hợp tra cứu được thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thí sinh không phải thực hiện yêu cầu hồ sơ dành cho trường hợp không tra cứu được thông tin.

Các quy định này hướng tới giảm việc phải nộp, đối chiếu lại giấy tờ khi thông tin đã có thể được khai thác từ dữ liệu, tạo thuận lợi hơn cho người học và cơ sở đào tạo trong quá trình đăng ký, xét tuyển và nhập học.

Thông tư này chính thức thay thế các văn bản cũ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gồm Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH, Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH) liên quan đến tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

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