Tây Ninh: Công ty Thái Thịnh trúng gói thầu vỉa hè hơn 4,4 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh, Công ty Thái Thịnh trúng gói thầu hơn 3,7 tỷ sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị trượt vì thiếu cam kết cung ứng vật tư

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng vỉa hè Trường tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu. Gói thầu có giá hơn 4,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách 15,38% sau quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hai nhà thầu tham dự, một nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật

Cụ thể, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng vỉa hè Trường tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu có mã số E-TBMT IB2600392904. Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ là chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó, chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 225/QĐ-BQLDA ngày 20/07/2026 và phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 248/QĐ-QLDA ngày 23/07/2026.

Giá gói thầu được phê duyệt là 4.465.940.816 đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.853.131.408 đồng và chi phí dự phòng là 612.809.408 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm Công ty TNHH Thái Thịnh (MST: 1100621806) và Công ty TNHH Ngân Phát Vinh (MST: 1101386584).

Quá trình đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC thực hiện. Báo cáo đánh giá số 196/BCĐG HSDT/2026 ngày 03/08/2026 do Giám đốc Trần Minh Cuộc ký với vai trò Tổ trưởng, cùng thành viên tổ chuyên gia là ông Phạm Thái Triển.

Kết quả đánh giá sau đó được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trần Long thẩm định theo Báo cáo thẩm định số 108/BCTĐ KQLCNT/TL.26 ngày 05/08/2026.

Theo kết quả đánh giá, Công ty TNHH Ngân Phát Vinh được xác định không đạt yêu cầu về kỹ thuật theo các tiêu chí tại Mục 1, Bảng số 05 của Báo cáo đánh giá.

Cụ thể, theo hồ sơ đánh giá, nhà thầu không có bản cam kết kế hoạch cung ứng đối với các vật tư, vật liệu chính theo yêu cầu tại Mục 1.1 của E-HSMT. Tại Mục 1.2, hồ sơ của nhà thầu không nêu rõ nguồn cung cấp vật tư, vật liệu bảo đảm tính khả thi; không đề xuất phương án vận chuyển đến chân công trình cũng như biện pháp cung ứng trong trường hợp thị trường biến động giá hoặc khan hiếm vật liệu.

Sau bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Thái Thịnh là nhà thầu được tiếp tục mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính.

Với giá dự thầu ban đầu 3.854.079.165 đồng và thư giảm giá 1,94%, giá dự thầu sau giảm giá của doanh nghiệp là 3.779.310.029 đồng.

Ngày 12/08/2026, ký số điện tử ngày 21/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong đã ký Quyết định số 306/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Thái Thịnh với giá trúng thầu 3.779.310.029 đồng.

So với giá gói thầu 4.465.940.816 đồng, mức tiết kiệm ngân sách đạt 686.630.787 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 15,38%.

Nguồn: MSC

Ý kiến chuyên gia về nguyên tắc làm rõ hồ sơ dự thầu

Trao đổi về quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu và việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật dưới góc độ pháp lý chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng công tác này cần được xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, đặt ra yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu phải hướng tới các mục tiêu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu.

Về cơ chế làm rõ hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập dẫn quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, sau thời điểm mở thầu, đối với một số trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư thực hiện việc yêu cầu làm rõ theo quy định và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong các trường hợp thuộc phạm vi pháp luật cho phép.

Việc làm rõ hồ sơ phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, đối với tư cách hợp lệ, việc làm rõ không được làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, trừ nội dung về tư cách hợp lệ, đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất tài chính, việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng cho biết, đối với phần xây lắp trong các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước, quy định về việc yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh năng lực đối với nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công cần được thực hiện theo khoản 2 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT, chuyên gia cho rằng việc xây dựng tiêu chí cần bảo đảm phù hợp với tính chất, quy mô của gói thầu và tuân thủ các nguyên tắc về cạnh tranh trong đấu thầu.

Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, đối với các gói thầu xây lắp công trình hạ tầng có tính chất kỹ thuật thông dụng như cải tạo vỉa hè, đường nội bộ hoặc chỉnh trang khuôn viên trường học, việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cần bảo đảm tính phù hợp, khả thi và bám sát yêu cầu thực tế của công trình.

Việc đánh giá E-HSDT, làm rõ hồ sơ dự thầu cũng như xác định mức độ đáp ứng của nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đã được công bố trong E-HSMT và quy định pháp luật hiện hành, qua đó bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Bức tranh đấu thầu và tỷ lệ tiết kiệm của Thái Thịnh tại Tây Ninh