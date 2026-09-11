Thúc đẩy liên kết đào tạo nghề, minh bạch và trách nhiệm rõ ràng

Chính sách mới tăng cường quản lý, công khai, minh bạch trong hợp tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giữa đào tạo lý thuyết và thực tiễn thị trường lao động, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 72/2026/TT-BGDĐT quy định về hợp tác, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Chính sách mới không chỉ mở rộng không gian hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp và các tổ chức công nghệ, còn chuẩn hóa các quy định về công khai minh bạch và siết chặt công tác quản lý, tạo hành lang pháp lý vững chắc hướng tới một hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp chất lượng, tiệm cận sát với nhu cầu của nền kinh tế.

Mở rộng nội dung hợp tác, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là quy định đầy đủ các nội dung hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với cơ sở giáo dục, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức công nghệ trong nước.

Các bên có thể hợp tác phát triển chương trình đào tạo, mô hình học tập; tổ chức thực hành, thực tập; quản lý, sử dụng chung cơ sở vật chất, thiết bị; bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng nghề cho người học, nâng cao chuyên môn, kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới cho nhà giáo; ứng dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thông tư đồng thời quy định hợp tác đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động thông qua đặt hàng đào tạo, tiếp nhận người học thực hành, thực tập, hỗ trợ tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho người học.

Học viên thực hành trên thiết bị đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Ảnh: Đào Hằng/Nguồn GD&TĐ

Một nội dung mới đáng chú ý là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể liên kết với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trong nước để thành lập khoa, trung tâm hoặc đơn vị đào tạo chuyên môn.

Việc liên kết nhằm huy động, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ và chuyên môn phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển chương trình, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tư quy định việc liên kết này không làm phát sinh pháp nhân mới và không làm thay đổi trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với liên kết thực hiện chương trình đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ, các bên căn cứ quy định về đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra, đặc thù ngành, nghề và điều kiện bảo đảm chất lượng để thỏa thuận lựa chọn phương thức tổ chức phù hợp và xác định trách nhiệm trong hợp đồng liên kết. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức đào tạo, quản lý chương trình, tuyển sinh, quản lý người học, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ.

Công khai thông tin trước tuyển sinh, bảo đảm quyền lợi người học

Cùng với mở rộng cơ hội hợp tác, liên kết, Thông tư đặt yêu cầu cụ thể về công khai, minh bạch và trách nhiệm đối với người học.

Trước khi quyết định tuyển sinh, đơn vị chủ trì phải rà soát, đánh giá việc đáp ứng các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật và hợp đồng liên kết đào tạo; chỉ quyết định tuyển sinh khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực hiện liên kết đào tạo. Thông tin về chương trình, văn bằng, chứng chỉ, địa điểm, hình thức, phương thức tổ chức đào tạo, điều kiện học tập, học phí và các khoản thu khác phải được công khai, minh bạch theo quy định. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo có trách nhiệm công khai thông tin về hoạt động liên kết đào tạo trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Đặc biệt, đơn vị chủ trì liên kết đào tạo phải đăng ký thông tin về hoạt động liên kết đào tạo vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp trước khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cập nhật thông tin khi có thay đổi theo quy định của Bộ GDĐT.

Hợp đồng liên kết phải xác định cụ thể các nội dung chủ yếu về chương trình, thời gian, phương thức, địa điểm đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng; trách nhiệm quản lý, hỗ trợ người học, kiểm tra, đánh giá và cấp văn bằng, chứng chỉ; cơ chế tài chính, quyền, nghĩa vụ của các bên và giải quyết tranh chấp.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng liên kết đào tạo trước thời hạn, hợp đồng phải xác định rõ trách nhiệm của từng bên trong việc tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác, liên kết

Thông tư làm rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, từ điều kiện tổ chức, tuyển sinh, thực hiện chương trình, chất lượng đào tạo, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị đến việc thực hiện hợp đồng, công khai, báo cáo, cập nhật dữ liệu và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo có trách nhiệm công khai thông tin, cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu về hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo trên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 1 của năm tiếp theo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo của năm trước theo quy định; trường hợp thông tin, dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống thì không phải báo cáo lại các nội dung, dữ liệu đã có, trừ trường hợp phục vụ thanh tra, kiểm tra hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sở GDĐT nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra; tiếp nhận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Hằng năm, trước ngày 30 tháng 1, Sở GDĐT tổng hợp, gửi báo cáo Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo trên địa bàn của năm trước.

Sở GDĐT nơi đặt địa điểm tổ chức hoạt động hợp tác, liên kết có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động trên địa bàn; quản lý, khai thác dữ liệu và phối hợp với Sở GDĐT nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính trong quản lý, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh.

Thông tư số 72/2026/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2026, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động, chia sẻ nguồn lực giữa các bên trong đào tạo nghề; tăng cường gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản lý hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.