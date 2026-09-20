Chấn chỉnh hoạt động khám bệnh tại Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai một số nội dung trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các đơn vị.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị quản lý toàn bộ khoản thu phát sinh, bảo đảm thu đúng đối tượng, đúng mức giá, đúng chế độ và hạch toán đầy đủ theo quy định. Các cơ sở không được thu thêm của người bệnh bất kỳ khoản tiền nào ngoài các khoản phải thanh toán theo quy định.

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, các đơn vị phải niêm yết công khai, minh bạch danh mục, mức giá và khả năng cung ứng. Người bệnh và người nhà phải được giải thích rõ về quyền lợi cũng như các khoản chi phí trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ để tự nguyện lựa chọn.

Bệnh nhân điều trị thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ảnh soyte.hanoi.gov.vn

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở không được gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời bảo đảm người bệnh được khám, chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm tổ chức rà soát, tự kiểm tra toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh; chấn chỉnh quy trình tiếp đón, chỉ định, xếp lịch và thực hiện dịch vụ kỹ thuật. Các vị trí, khoa, phòng có nguy cơ phát sinh tiêu cực phải được tăng cường kiểm tra, giám sát.

Quy trình, thứ tự và thời gian thực hiện dịch vụ phải được công khai để người bệnh dễ theo dõi. Việc ưu tiên người bệnh phải dựa trên yêu cầu chuyên môn, tình trạng bệnh và các trường hợp ưu tiên theo quy định.

Đối với các ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân về hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị, người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo giải đáp kịp thời và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố, Sở Y tế và pháp luật trong việc tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị.

Song song với đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục quán triệt đội ngũ viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử và văn hóa phục vụ, coi sự hài lòng của người bệnh là một trong những thước đo chất lượng của đơn vị.