Cần Thơ: Xây dựng Thịnh Vượng trúng 4 gói thầu hơn 30,8 tỷ đồng [Kỳ 1]

Công ty Thịnh Vượng liên tiếp trúng 4 gói thầu hơn 30 tỷ tại TP Cần Thơ, nhưng tổng mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,63%, giảm hơn 197 triệu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng (MST: 6300319020; địa chỉ trụ sở tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp do ông Đỗ Ngọc Tuyền làm người đại diện theo pháp luật, được thành lập từ tháng 7/2019.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 212 gói thầu, trong đó trúng 75 gói, với tổng giá trị trúng thầu, bao gồm cả các gói thầu tham gia theo hình thức liên danh, đạt hơn 690 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 22/8/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng được công bố trúng 4 gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông và cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ, được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Tổng giá gói thầu của 4 dự án là 31.054.608.614 đồng, trong khi tổng giá trúng thầu đạt 30.857.124.388 đồng. Phần chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu là 197.484.226 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,63%.

4 gói thầu với tổng giá trị hơn 31 tỷ đồng

Gói thầu có quy mô lớn nhất trong số 4 gói thầu là Gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến đường bê tông rạch Lăng Cù (bên phải), do Phòng Kinh tế xã Trường Thành, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, có mã số thông báo mời thầu IB2600331774.

Dự án được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 482/QĐ-PKT ngày 22/6/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành.

Ngày 4/8/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Thành Nguyễn Ngọc Dung ký Quyết định số 623/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng làm đại diện liên danh, được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Giá gói thầu và giá dự toán được phê duyệt là 12.088.098.614 đồng. Giá trúng thầu là 11.934.822.388 đồng, chênh lệch 153.276.226 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,26%.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Liên danh thi công Lăng Cù chào giá 10.342.478.501 đồng và Công ty CP Xây dựng 726 chào giá 11.786.775.475 đồng, đều thấp hơn giá trúng thầu.

Theo kết quả đánh giá, hai nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Lý do được nêu gồm thời gian thi công đề xuất 230 ngày, vượt mốc 210 ngày theo yêu cầu của E-HSMT, cùng với nội dung thuyết minh về công tác bảo trì chưa đáp ứng yêu cầu. Liên danh Thịnh Vượng - Nhân Nghĩa là nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính và được phê duyệt trúng thầu.

Tiếp đó, tại Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến Thầy Phó B do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Mỹ, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, mã số thông báo mời thầu IB2600332872, giá dự toán và giá gói thầu là 7.814.304.000 đồng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-KTHTĐT ngày 11/6/2026. Ngày 20/8/2026, Trưởng phòng Trần Thị Mộng Thúy ký Quyết định số 275/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Liên danh Tuyến Thầy Phó B, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng đứng đầu, trúng thầu với giá 7.804.302.000 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 10.002.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,12%.

Tại gói thầu này, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu và Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành Đạt - Công ty TNHH MTV Xây dựng KTB tham dự nhưng không đáp ứng yêu cầu ở bước đánh giá kỹ thuật.

Theo hồ sơ đánh giá, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu bị xác định có nội dung thuyết minh chưa phù hợp với thiết kế kết cấu bê tông, thiếu biện pháp thi công cọc và đề xuất tiến độ 240 ngày, vượt mốc 210 ngày. Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thành Đạt - Công ty TNHH MTV Xây dựng KTB không đáp ứng yêu cầu do đề xuất tiến độ 230 ngày và phương án bảo hành được đánh giá chưa phù hợp.

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư lộ Kênh Ranh (Tân Phú A - Tám Ngàn), do Phòng Kinh tế xã Tân Bình, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, mã số thông báo mời thầu IB2600376301, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng tham dự và trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 92/QĐ-PKT ngày 6/7/2026. E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-PKT ngày 17/7/2026.

Ngày 5/8/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Bình Trương Thanh Bình ký Quyết định số 145/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng.

Giá gói thầu là 5.740.679.000 đồng, giá trúng thầu là 5.719.000.000 đồng. Phần chênh lệch là 21.679.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,37%.

Gói thầu thứ tư là Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Phạm Thị Gạo, do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, mã số thông báo mời thầu IB2600336098.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 4/6/2026 của UBND xã Vĩnh Viễn.

Ngày 20/8/2026, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn Võ Xuân Tân ký Quyết định số 1271/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Vượng với giá trúng thầu 5.399.000.000 đồng, trong khi giá gói thầu là 5.411.527.000 đồng.

Mức chênh lệch là 12.527.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,23%.

Tại gói thầu này, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ là nhà thầu cạnh tranh duy nhất. Theo kết quả đánh giá, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do viện dẫn các tiêu chuẩn gạch đất sét nung gồm TCVN 1451:1998 và TCVN 1450:2009, trong khi thiết kế công trình sử dụng gạch không nung; đồng thời thiếu giải pháp thi công đối với một số hạng mục như bó nền, cầu thang và tam cấp.

Nguồn: MSC

Góc nhìn về cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích: “Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, là nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt nhất về năng lực, kỹ thuật và giá trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, việc có nhiều nhà thầu tham dự nhưng nhà thầu được lựa chọn có giá chào cao hơn một số đối thủ, trong khi các nhà thầu có đề xuất giá thấp hơn không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật, là những nội dung có thể được xem xét, đánh giá trên cơ sở hồ sơ, tiêu chí và quy trình lựa chọn nhà thầu.

Việc đánh giá cần bảo đảm tính khách quan, căn cứ vào các yêu cầu của E-HSMT và quy định pháp luật có liên quan, đồng thời bảo đảm quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.”

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, tại điểm c khoản 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu khắc phục tình trạng đưa các tiêu chí đánh giá có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho một hoặc một số nhà thầu cụ thể. Chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư với kết quả thực hiện công tác đấu thầu; thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tiêu cực trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, theo nội dung được Luật sư Nguyễn Thị Hương viện dẫn từ Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính, các chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng xác định giá gói thầu và thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Từ các kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên, việc đánh giá hiệu quả của từng gói thầu cần được đặt trong tổng thể các yếu tố về năng lực, kỹ thuật, tiến độ, giá dự thầu và các tiêu chí đã được phê duyệt trong E-HSMT. Đồng thời, việc bảo đảm cạnh tranh thực chất, minh bạch và nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu tiếp tục là yêu cầu đặt ra đối với các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Giải mã chuỗi gói thầu sát giá của Công ty Thịnh Vượng tại TP Cần Thơ