TP HCM: Gói thầu đường Nguyễn Hữu Cảnh hơn 6,2 tỷ đồng tiết kiệm 1,51% [Kỳ 1]

Chào giá cao hơn đối thủ 113,7 triệu, Công ty Phú Cường vẫn trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ tại UBND phường Thuận An do đối thủ duy nhất bị loại ở vòng kỹ thuật

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Thuận An (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh, với giá trúng thầu hơn 6,154 tỷ đồng.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 6.248.094.781 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, nhằm thực hiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng trên địa bàn.

Cơ sở pháp lý và diễn biến mở thầu

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện, gói thầu chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh có E-TBMT số IB2600419837, được đăng tải ngày 05/08/2026.

Trước đó, ngày 27/07/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận An - Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định số 1774/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Ngày 03/08/2026, UBND phường Thuận An tiếp tục ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), với giá gói thầu là 6.248.094.781 đồng.

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn đảm nhận nhiệm vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh thực hiện tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh giữ vai trò tư vấn quản lý dự án.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu và hoàn thành mở thầu vào lúc 09 giờ 03 phút ngày 13/08/2026.

Biên bản mở thầu ghi nhận 2 nhà thầu tham dự gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát (MST: 0313111967) và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường (MST: 0304434182).

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát có giá dự thầu 6.040.329.607 đồng, không kèm thư giảm giá, thời gian thực hiện gói thầu 115 ngày và giá trị bảo đảm dự thầu là 93.721.000 đồng.

Với mức giá này, chênh lệch so với giá gói thầu là 207.765.174 đồng, tương ứng tỷ lệ 3,33%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường dự thầu với giá 6.154.055.003 đồng, thời gian thực hiện 115 ngày và giá trị bảo đảm dự thầu là 93.721.000 đồng.

Giá dự thầu của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường cao hơn giá dự thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát 113.725.396 đồng.

Nguồn: MSC

Nhà thầu giá thấp không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 04-007/BCĐG-SG lập ngày 20/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn, cả hai nhà thầu đều được đánh giá “Đạt” tại bước kiểm tra tính hợp lệ và bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Tại bước đánh giá đề xuất kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát được xác định “Không đạt” do không đáp ứng 2 tiêu chí theo yêu cầu của E-HSMT.

Thứ nhất, đối với nội dung về biện pháp thi công, Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu nhà thầu chưa có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất đối với 4 hạng mục, gồm thi công lớp cấp phối đá dăm; thi công tưới nhựa mặt đường; thi công rải thảm mặt đường bê tông nhựa; hoàn thiện, vệ sinh và bàn giao công trình.

Thứ hai, về tiến độ thi công, E-HSMT yêu cầu cung cấp bảng tiến độ tổng thể và bảng tiến độ chi tiết cho toàn bộ công trình. Theo kết quả đánh giá, nhà thầu chỉ đính kèm biểu đồ tiến độ tổng thể, chưa có bảng tiến độ chi tiết theo yêu cầu.

Do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát không được tiếp tục đánh giá tại bước tài chính.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Ngày 22/08/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định số 2121/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo quyết định, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường trúng thầu với giá 6.154.055.003 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 115 ngày.

So với giá gói thầu 6.248.094.781 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 94.039.778 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,51%.

Góc nhìn về việc đánh giá hồ sơ dự thầu

Trao đổi về các quy định liên quan đến quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư, đối với quá trình đánh giá E-HSDT, việc xem xét mức độ đáp ứng của nhà thầu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, yêu cầu đã được công bố trong E-HSMT cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ là những căn cứ pháp lý quan trọng trong hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Đối với nội dung làm rõ E-HSDT, việc thực hiện cần căn cứ vào từng tình huống cụ thể, yêu cầu của E-HSMT và quy định tại khoản 6 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quá trình làm rõ, nếu được thực hiện, phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu và không làm thay đổi giá dự thầu.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng cho rằng đấu thầu rộng rãi qua mạng là phương thức nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu đáp ứng yêu cầu tham gia cạnh tranh, qua đó lựa chọn nhà thầu có năng lực và phương án phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Theo chuyên gia này, việc xây dựng và áp dụng các tiêu chí đánh giá cần bảo đảm phù hợp với tính chất, quy mô và yêu cầu thực tế của từng gói thầu, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác đấu thầu, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, trong đó chú trọng việc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh, kết quả đánh giá cho thấy 2 nhà thầu tham dự, trong đó một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo kết quả đánh giá E-HSDT. Nhà thầu còn lại được phê duyệt trúng thầu với giá thấp hơn giá gói thầu 94.039.778 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,51%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Hai gói thầu hơn 12 tỷ đồng tại phường Thuận An và tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%