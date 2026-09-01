TP HCM: Gói thầu đường Nguyễn Hữu Cảnh hơn 6,2 tỷ đồng tiết kiệm 1,51% [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Thuận An (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh, với giá trúng thầu hơn 6,154 tỷ đồng.
Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 6.248.094.781 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, nhằm thực hiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng trên địa bàn.
Cơ sở pháp lý và diễn biến mở thầu
Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện, gói thầu chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh có E-TBMT số IB2600419837, được đăng tải ngày 05/08/2026.
Trước đó, ngày 27/07/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận An - Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định số 1774/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Ngày 03/08/2026, UBND phường Thuận An tiếp tục ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), với giá gói thầu là 6.248.094.781 đồng.
Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn đảm nhận nhiệm vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh thực hiện tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh giữ vai trò tư vấn quản lý dự án.
Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu và hoàn thành mở thầu vào lúc 09 giờ 03 phút ngày 13/08/2026.
Biên bản mở thầu ghi nhận 2 nhà thầu tham dự gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát (MST: 0313111967) và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường (MST: 0304434182).
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát có giá dự thầu 6.040.329.607 đồng, không kèm thư giảm giá, thời gian thực hiện gói thầu 115 ngày và giá trị bảo đảm dự thầu là 93.721.000 đồng.
Với mức giá này, chênh lệch so với giá gói thầu là 207.765.174 đồng, tương ứng tỷ lệ 3,33%.
Trong khi đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường dự thầu với giá 6.154.055.003 đồng, thời gian thực hiện 115 ngày và giá trị bảo đảm dự thầu là 93.721.000 đồng.
Giá dự thầu của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường cao hơn giá dự thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát 113.725.396 đồng.
Nhà thầu giá thấp không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 04-007/BCĐG-SG lập ngày 20/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn, cả hai nhà thầu đều được đánh giá “Đạt” tại bước kiểm tra tính hợp lệ và bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm.
Tại bước đánh giá đề xuất kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát được xác định “Không đạt” do không đáp ứng 2 tiêu chí theo yêu cầu của E-HSMT.
Thứ nhất, đối với nội dung về biện pháp thi công, Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu nhà thầu chưa có bản vẽ minh họa phù hợp với đề xuất đối với 4 hạng mục, gồm thi công lớp cấp phối đá dăm; thi công tưới nhựa mặt đường; thi công rải thảm mặt đường bê tông nhựa; hoàn thiện, vệ sinh và bàn giao công trình.
Thứ hai, về tiến độ thi công, E-HSMT yêu cầu cung cấp bảng tiến độ tổng thể và bảng tiến độ chi tiết cho toàn bộ công trình. Theo kết quả đánh giá, nhà thầu chỉ đính kèm biểu đồ tiến độ tổng thể, chưa có bảng tiến độ chi tiết theo yêu cầu.
Do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát không được tiếp tục đánh giá tại bước tài chính.
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.
Ngày 22/08/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định số 2121/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Theo quyết định, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường trúng thầu với giá 6.154.055.003 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 115 ngày.
So với giá gói thầu 6.248.094.781 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 94.039.778 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,51%.
Góc nhìn về việc đánh giá hồ sơ dự thầu
Trao đổi về các quy định liên quan đến quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Theo luật sư, đối với quá trình đánh giá E-HSDT, việc xem xét mức độ đáp ứng của nhà thầu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, yêu cầu đã được công bố trong E-HSMT cũng như các quy định pháp luật hiện hành.
Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ là những căn cứ pháp lý quan trọng trong hoạt động lựa chọn nhà thầu.
Đối với nội dung làm rõ E-HSDT, việc thực hiện cần căn cứ vào từng tình huống cụ thể, yêu cầu của E-HSMT và quy định tại khoản 6 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quá trình làm rõ, nếu được thực hiện, phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu và không làm thay đổi giá dự thầu.
Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng cho rằng đấu thầu rộng rãi qua mạng là phương thức nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu đáp ứng yêu cầu tham gia cạnh tranh, qua đó lựa chọn nhà thầu có năng lực và phương án phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
Theo chuyên gia này, việc xây dựng và áp dụng các tiêu chí đánh giá cần bảo đảm phù hợp với tính chất, quy mô và yêu cầu thực tế của từng gói thầu, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.
Liên quan đến công tác đấu thầu, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, trong đó chú trọng việc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh, kết quả đánh giá cho thấy 2 nhà thầu tham dự, trong đó một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo kết quả đánh giá E-HSDT. Nhà thầu còn lại được phê duyệt trúng thầu với giá thấp hơn giá gói thầu 94.039.778 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,51%.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Hai gói thầu hơn 12 tỷ đồng tại phường Thuận An và tỷ lệ tiết kiệm dưới 2%
NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU THEO LUẬT ĐỊNH
Hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo, hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
1. Quy định cấm tạo rào cản hạn chế cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tuyệt đối không được phép nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Căn cứ khoản 4 Điều 44 Luật này và khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mọi tiêu chí rào cản kỹ thuật vi phạm quy định hạn chế cạnh tranh đều bị coi là vô hiệu, tuyệt đối không phải là căn cứ pháp lý để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và loại bỏ nhà thầu trong quá trình lựa chọn.
2. Nguyên tắc làm rõ và xử lý sai sót hành chính - kỹ thuật không nghiêm trọng: Căn cứ Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá đã ban hành và hồ sơ thực tế của nhà thầu. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, chủ đầu tư và tổ chuyên gia gánh vác trách nhiệm áp dụng cơ chế làm rõ trực tuyến trên Hệ thống e-GP để tạo điều kiện cho nhà thầu giải trình các điểm chưa rõ, bổ sung tài liệu minh chứng năng lực và giải pháp kỹ thuật đối với những sai sót không nghiêm trọng, không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản. Quy trình làm rõ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tại khoản 3 Điều 30 Nghị định này: đối với tư cách hợp lệ, không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu; đối với tính hợp lệ của hồ sơ, đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất tài chính, không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu, tránh loại bỏ cơ học các nhà thầu có đề xuất tài chính tối ưu.
3. Quy trình đánh giá E-HSDT qua mạng và xử lý trường hợp đặc thù: Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, đối với trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự hoặc chỉ có duy nhất 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá đề xuất về kỹ thuật, tổ chuyên gia không bắt buộc phải xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, không cần xác định ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu mà thực hiện đánh giá trực tiếp hồ sơ dự thầu theo quy chuẩn số hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP). Tuy nhiên, việc đánh giá loại bỏ nhà thầu ở bước kỹ thuật phải căn cứ nghiêm ngặt trên các tiêu chí khách quan, khoa học đã ban hành, tuyệt đối không được lạm dụng các yêu cầu mang tính hình thức, hành chính phụ trợ nhằm làm giảm tính đối kháng về giá của cuộc thầu.
4. Trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư theo Chỉ thị số 12/CT-TTg: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý và đơn vị chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý (Điều 78 Luật Đấu thầu). Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo gắn kết chặt chẽ vai trò của người đứng đầu với kết quả thực tế của công tác lựa chọn nhà thầu, kiên quyết khắc phục tình trạng đấu thầu mang tính hình thức hoặc đưa các tiêu chí kỹ thuật không phù hợp để tạo lợi thế cục bộ; đồng thời bám sát hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026, chủ đầu tư gánh vác nghĩa vụ rà soát chặt chẽ giá dự toán, tích cực đàm phán thương thảo giảm giá hợp đồng để thực hành tiết kiệm ngân sách, kết hợp kiểm soát hiện trường thi công để bảo đảm chất lượng công trình.