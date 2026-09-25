Nissan Z Kaze lộ diện - xe mui trần độc đáo, phong cách thập niên '90

Mẫu xe thể thao Nissan Z Kaze sở hữu thiết kế tái hiện phong cách của thập niên '90, mui xe kết hợp hai tấm kính có thể tháo rời trên nóc gợi nhớ quá khứ.
Mẫu xe thể thao Nissan Z Kaze sở hữu thiết kế tái hiện phong cách của thập niên '90, mui xe kết hợp hai tấm kính có thể tháo rời trên nóc gợi nhớ quá khứ.
Mazda CX-6e, mẫu SUV điện thuộc phân khúc C-SUV, sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc.
Mẫu SUV thuần điện Kia EV3 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội và mức giá dễ tiếp cận.
Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vừa ra mắt tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Xe được niêm yết với mức giá 12,7 triệu baht (khoảng 9,9 tỷ đồng).
Bentley Mulliner vừa cho ra mắt Bộ sưu tập Nicolaus Copernicus, gồm ba mẫu xe Continental được thiết kế riêng lấy cảm hứng từ Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng.
Mẫu SUV Mazda CX-5 2027 mới mở bán tại Philippines với hệ truyền động hybrid 2.5L, đi kèm một loạt những thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ...
Ở tuổi 27, Thiên An nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên trẻ được nhận xét chuyển từ vẻ đẹp trong trẻo sang nét mặn mà, quyến rũ.
Đoạn Lương Định Của chìm trong biển nước suốt hơn 10 ngày gây hư hỏng nặng. Nhiều hố sâu khiến hàng loạt phương tiện liên tiếp té ngã.
BYD đã chính thức ra mắt mẫu C-SUV hoàn toàn mới mang tên Sealion 5 tại Việt Nam, xe sẽ được phân phối chính thức với hai phiên bản là Essential và Premium.
Bộ ảnh mừng sinh nhật mới nhất của Trúc Anh gây chú ý với vẻ đẹp mơ màng, trong trẻo, khiến nhiều khán giả bất giác nhớ đến nhân vật Hà Lan.
GAC Yue 7 2026 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc – mẫu SUV địa hình PHEV hình hộp này sẽ được gọi là GAC XT80 cho thị trường toàn cầu.
Emoura Phạm lọt Top 10 Grand Day Experience tại Miss Grand International 2026, có cơ hội trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.
Hình ảnh hé lộ mới nhất của Kia Việt Nam cho thấy phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV hạng B Carens dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 25/9/2026.
Mẫu Bentley Torcal siêu sang bước vào kỷ nguyên xe điện với công suất tối đa 876 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm cùng khả năng sạc siêu nhanh 400 kW.
Tesla vừa mở lại hệ thống đặt cọc cho mẫu Roadster với mức chi phí 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) và đồng thời xác nhận ra mắt bản thương mại vào tháng 10 tới.
Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc.
Hyundai Bayon 2027 mới dành cho thị trường Ấn Độ được xác nhận sẽ có trợ lý giọng nói AI tạo sinh và dùng nền tảng khung gầm Global K Enhanced Platform.
Với người kháng insulin hoặc mắc tiểu đường, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
Theo kế hoạch, Lexus ES 2026 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ có cả bản hybrid và thuần điện, giá dự kiến từ 2,36 tỷ đồng
Sau nhiều năm hứa hẹn và thử nghiệm thương hiệu Ceer do Ả-Rập Xê-Út phát triển đã ra mắt bộ đôi ôtô điện mang tên Ceer Exobot với thiết kế viễn tưởng.
Mazda Roadster FSW Ver. 2 độ màu vàng có giá 4.708.000 Yên (khoảng 941 triệu đồng). Trong khi đó, Mazda MX-5 nguyên bản có giá 3.256.000 Yên (651 triệu đồng).