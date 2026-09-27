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Quân sự - Thế giới

Ông Trump bác đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 26/9 đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận vì họ đang “thua thiệt quá nhiều”.

“Họ muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó cũng tốt thôi. Tôi cũng muốn có một thỏa thuận. Nhưng đề xuất đó sẽ không thể chấp nhận được”, ông Trump nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Yuki Iwamura.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tối 25/9 cho biết, theo đề xuất của Tehran, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, miễn trừ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng như tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo hồi cuối tháng Hai. Số lượng tàu thuyền qua eo biển đã giảm đáng kể do mối đe dọa và cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu trong tuyến đường thủy này.

Trong diễn biến liên quan, các hãng truyền thông bán chính thức của Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã rời New York (Mỹ) trở về Tehran sau khi có bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9. Trong bài phát biểu, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng đối thoại ngoại giao.

Nhà Trắng hôm 25/9 cho hay, các quan chức Mỹ có các cuộc trao đổi tích cực và mang tính xây dựng với các bên trung gian về cuộc chiến Iran. Trước đó trong tuần, Iran và Mỹ đã tham gia cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài nhiều giờ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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