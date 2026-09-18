Hà Nội chuẩn bị ứng phó thời tiết bất thường, đảm bảo an toàn cho học sinh

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã cùng thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, sức khỏe cho học sinh, giáo viên và bảo vệ tài sản nhà trường.

Để ứng phó hiệu quả với mưa bão, dông lốc và ngập úng, các cơ sở giáo dục được yêu cầu duy trì chế độ trực 24/7, theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết và sẵn sàng kích hoạt phương án "4 tại chỗ". Các trường cần rà soát ngay hệ thống điện, thoát nước, gia cố mái nhà, cửa kính và đặc biệt là xử lý nguy cơ gãy đổ cây xanh trong khuôn viên. Khi thời tiết xấu, nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời, thiết lập kênh liên lạc chặt chẽ với phụ huynh để đón trả học sinh an toàn và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho các em học sinh bán trú trong trường hợp phải lưu trú lại. Học sinh chỉ trở lại trường sau bão khi các điều kiện an toàn, vệ sinh phòng dịch đã được xử lý triệt để.

Khu vực đường Hoàng Tùng, gần cổng chào KĐT Nam An Khánh các phương tiện di chuyển khó khăn vì ngập sâu. Ảnh: Đình Tuệ/nguồn GD&TĐ

Đối với đợt rét đậm, rét hại, căn cứ vào bản tin dự báo thời tiết phát lúc 19h45 - 20h00 trên sóng VTV1, hiệu trưởng các trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang dạy học trực tuyến. Cụ thể, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C; các cấp học còn lại chủ động linh hoạt thời gian giảng dạy. Trường hợp phụ huynh không có điều kiện trông con, nhà trường vẫn phải mở cửa đón và chăm sóc học sinh an toàn. Đồng thời, các trường phải đảm bảo phòng học kín gió, cung cấp đủ nước ấm, suất ăn nóng cho học sinh bán trú và không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, các trường chủ động điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên các hoạt động giáo dục vào đầu giờ sáng và tuyệt đối không tổ chức tập trung học sinh ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 10h00 đến 16h00. Phòng học, phòng thi phải bảo đảm thông thoáng, đủ quạt hoặc điều hòa, đi kèm lực lượng y tế luôn sẵn sàng ứng phó với các trường hợp học sinh bị say nắng hay mệt mỏi.