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Quân sự - Thế giới

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Theo Ngọc Quang/TTXVN
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Toà nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phần lớn các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đứng về phía ông Trump trong cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc cuộc chiến không được dư luận ủng hộ. Chỉ có một số ít nghị sĩ Cộng hòa tham gia cùng các nghị sĩ Dân chủ ủng hộ nghị quyết, gồm Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) và Thom Tillis (North Carolina). Thượng nghị sĩ John Fetterman (bang Pennsylvania) là nghị sĩ duy nhất của đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.

Nghị quyết nêu trên đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 7 với tỷ lệ 214-208. Giá xăng, dầu diesel, phân bón và thực phẩm tại Mỹ đều tăng khi Iran biến Eo biển Hormuz thành vùng chiến sự để đáp trả những cuộc không kích bắt đầu từ tháng 2.

Kết quả thăm dò dư luận gần đây của NBC News cho thấy chỉ 33% cử tri đã đăng ký cho rằng cuộc chiến với Iran là đáng để tiến hành, trong khi 62% khẳng định cuộc chiến này là không đáng. Với tỷ lệ 57%-24%, cử tri có xu hướng ủng hộ một ứng cử viên phản đối cuộc chiến với Iran hơn.

Là nghị quyết chung của Quốc hội Mỹ, biện pháp này thể hiện quan điểm của Điện Capitol. Nếu được Thượng viện thông qua, nghị quyết sẽ không được gửi tới tổng thống để ký hoặc phủ quyết, khiến nó chủ yếu là một động thái mang tính biểu tượng nhằm chỉ trích cuộc chiến mà Tổng thống Trump đang tiến hành.

Trong khi phần lớn các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ tiếp tục đứng về phía Tổng thống Trump trong cuộc chiến, một số ứng cử viên tham gia các cuộc bầu cử cạnh tranh năm 2026 đã tách khỏi lập trường của ông trong bối cảnh dư luận xuất hiện chiều hướng tiêu cực.

Trong những ngày gần đây, các ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử Thượng viện như Mike Rogers ở bang Michigan và Hạ nghị sĩ Ashley Hinson ở bang Iowa đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến sau nhiều tháng ủng hộ Tổng thống Trump về vấn đề này.

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