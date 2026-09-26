Nhiều ca mộng thịt nặng được xử lý, cẩn trọng nguy cơ bệnh nền

Một số người bệnh mộng thịt lớn tuổi đồng thời tăng huyết áp, bệnh mạch vành, dùng thuốc chống đông, đòi hỏi chuẩn bị phẫu thuật thận trọng.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên liên tiếp tiếp nhận và phẫu thuật cho nhiều người bệnh mắc mộng thịt độ III–IV. Đáng chú ý, có trường hợp tổn thương cả hai mắt, trong khi người bệnh tuổi cao và mắc nhiều bệnh lý tim mạch, từng đặt stent mạch vành, đang sử dụng thuốc chống đông.

Các bác sĩ cho biết, mộng thịt là tình trạng tổ chức bất thường phát triển từ kết mạc về phía giác mạc. Bệnh có thể gây đỏ mắt, cộm, kích thích và khó chịu. Khi tiến triển đến độ III–IV, tổ chức mộng có thể lan rộng trên giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực.

Khi mộng thịt gây ảnh hưởng đáng kể, phẫu thuật là phương pháp điều trị được cân nhắc nhằm loại bỏ tổ chức mộng và cải thiện tình trạng bề mặt nhãn cầu.

Trong đợt điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên đã phẫu thuật cho nhiều trường hợp với đặc điểm tổn thương tại mắt và tình trạng sức khỏe toàn thân khác nhau.

Phẫu thuật mộng thịt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, nhiều người bệnh phẫu thuật mộng thịt là người cao tuổi, kèm các bệnh lý nền cần được đánh giá kỹ trước can thiệp. Có trường hợp nữ 69 tuổi mắc mộng thịt độ III kèm tăng huyết áp; nam 69 tuổi bị mộng thịt độ III ở cả hai mắt, đồng thời có đau thắt ngực và tăng huyết áp. Hay như bệnh nhân nam 62 tuổi mắc mộng thịt mắt trái độ III, kèm viêm loét dạ dày, ngoại tâm thu nhĩ và thiếu máu cục bộ cơ tim.

Phức tạp hơn, bệnh nhân nam 72 tuổi bị mộng thịt độ IV ở cả hai mắt, có tiền sử đặt stent mạch vành, đang dùng thuốc chống đông và mắc đau thắt ngực ổn định.

Các trường hợp này cho thấy, bên cạnh việc đánh giá mức độ mộng thịt, người bệnh lớn tuổi có bệnh nền cần được kiểm tra toàn trạng và đánh giá nguy cơ kỹ lưỡng trước phẫu thuật, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình điều trị.

Đặc biệt, các yếu tố liên quan đến bệnh mạch vành và việc sử dụng thuốc chống đông được xem xét để lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

Sau thăm khám và đánh giá, các trường hợp được chỉ định phẫu thuật mộng có ghép, sử dụng kết mạc tự thân, màng ối... có hoặc không sử dụng keo dán sinh học. Kỹ thuật được lựa chọn dựa trên mức độ tổn thương, tình trạng mắt và sức khỏe toàn thân của từng người bệnh.

Người dân khi nhận thấy tổ chức bất thường phát triển từ kết mạc về phía giác mạc, mắt thường xuyên đỏ, cộm hoặc khó chịu nên chủ động đến cơ sở y tế thăm khám.

Phát hiện và điều trị phù hợp giúp hạn chế ảnh hưởng của mộng thịt đến thị lực và chất lượng cuộc sống. Việc điều trị ngay tại cơ sở chuyên khoa cũng tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình theo dõi sau can thiệp.

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