Thuận An: Công ty Phú Cường trúng hai gói thầu hơn 12,2 tỷ đồng [Kỳ 2]

Chào giá cao hơn đối thủ 113,7 triệu, Công ty Phú Cường vẫn trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ tại UBND phường Thuận An do đối thủ duy nhất bị loại ở vòng kỹ thuật

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 8/2026, UBND phường Thuận An (TP HCM) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn, với tổng giá gói thầu được phê duyệt là 12.436.745.825 đồng.

Cả hai gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường là đơn vị trúng thầu tại cả hai gói thầu. Tổng giá trúng thầu là 12.239.664.093 đồng, thấp hơn tổng giá gói thầu 197.081.732 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chung khoảng 1,58%.

Hai gói thầu giao thông cùng hoàn tất lựa chọn nhà thầu trong tháng 8

Dữ liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, hai gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông do UBND phường Thuận An làm chủ đầu tư được triển khai trong cùng thời gian.

Gói thầu thứ nhất là gói Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh, mã số E-TBMT IB2600419837.

Dự án được UBND phường Thuận An phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 27/7/2026. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 3/8/2026.

Giá gói thầu được xác định là 6.248.094.781 đồng.

Nguồn: MSC

Giá gói thầu được xác định là 6.248.094.781 đồng.

Ngày 22/8/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định số 2121/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường trúng thầu với giá 6.154.055.003 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 115 ngày. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 94.039.778 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,51%.

Gói thầu thứ hai là gói Thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường An Thạnh 37, mã số E-TBMT IB2600420128.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 27/7/2026. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 3/8/2026.

Giá gói thầu là 6.188.651.044 đồng.

Ngày 19/8/2026, Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định số 2035/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường được lựa chọn trúng thầu với giá 6.085.609.090 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 115 ngày. Giá trị chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 103.041.954 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,67%.

Tổng hợp kết quả của hai gói thầu, tổng giá gói thầu là 12.436.745.825 đồng, trong khi tổng giá trúng thầu là 12.239.664.093 đồng.

Như vậy, tổng giá trị chênh lệch sau quá trình lựa chọn nhà thầu là 197.081.732 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chung khoảng 1,58%.

Nguồn: MSC

Thông tin về nhà thầu trúng hai gói xây lắp

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường, mã số thuế 0304434182, được thành lập năm 2006.

Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 37 Đường Số 3, Khu phố 8, phường Thủ Đức, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Phương.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 95 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 84 gói thầu.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng thầu tích lũy là 353.211.176.026 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 233.556.895.020 đồng; với vai trò liên danh là 119.654.281.006 đồng.

Các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện từng gói thầu

Đối với gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn thực hiện công việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hồ sơ của gói thầu.

Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Chỉnh trang đường An Thạnh 37, Công ty TNHH Đầu tư Đấu thầu Trí Việt thực hiện công việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quy định về đấu thầu, các hoạt động lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo các quy định pháp luật về bảo đảm tính độc lập, khách quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Trao đổi về góc độ pháp lý và quản lý kinh tế, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hành lang pháp lý hiện hành, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính, đã quy định các yêu cầu đối với công tác lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu.

Theo bà Hương, hoạt động đấu thầu cần hướng tới các mục tiêu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Việc xác định giá gói thầu, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và tổ chức lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Đối với các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, kết quả tiết kiệm ngân sách là một trong những thông tin có thể được tham khảo khi đánh giá hiệu quả của quá trình lựa chọn nhà thầu, bên cạnh các yếu tố về chất lượng, tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

Cùng quan điểm về việc nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng công tác lựa chọn nhà thầu cần tiếp tục được tăng cường kiểm tra, giám sát.

Theo ông Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính đã đề cập yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, việc xác định giá gói thầu cần bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với yêu cầu thực tế; đồng thời cần rà soát các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định pháp luật và tạo điều kiện cho các nhà thầu có đủ năng lực tham gia cạnh tranh.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và kiểm soát chất lượng công trình tiếp tục là những khâu cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.