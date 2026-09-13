2 gói thầu giao thông tại Phước An cùng về tay Nam Thuận Thành, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1,1%

Một mình tham dự chào hàng cạnh tranh, Công ty Nam Thuận Thành trúng liên tiếp 2 gói thầu làm đường hơn 6,8 tỷ đồng tại xã Phước An trong một ngày.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Phước An (TP Đồng Nai) vừa ban hành liên tiếp 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho cùng một doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn vào sáng ngày 07/09/2026. Cả hai quyết định này đều do Trưởng phòng Trương Quốc Thái ký. Đơn vị được phê duyệt trúng toàn bộ 2 gói thầu xây lắp giao thông là Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành.

Cụ thể, tại Quyết định số 469/QĐ-PKT ngày 07/09/2026, Phòng Kinh tế xã Phước An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường tổ 2 – 10 (Nguyễn Văn Tấn), ấp Vũng Gấm, xã Phước An. Dự án này do Chủ tịch UBND xã Phước An - Huỳnh Minh Đức phê duyệt tại Quyết định số 2208/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 3.544.890.634 đồng. Giá dự toán gói thầu được duyệt là 2.634.352.925 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã. Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành trúng thầu với giá 2.606.872.504 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 90 ngày. Mức giảm giá sau đấu thầu ghi nhận 27.480.421 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,04% cho ngân sách nhà nước.

Quyết định số 469/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Cùng ngày, Trưởng phòng Trương Quốc Thái tiếp tục ký Quyết định số 468/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 (xây lắp): Thi công xây dựng (gồm: Đảm bảo an toàn giao thông; phá dỡ và tái lập hàng rào) thuộc dự án Đường nội đồng Ngọn Rạch Dừa (hẻm 1349), ấp Bà Trường, xã Phước An. Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư 5.580.722.316 đồng theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND xã Phước An - Huỳnh Minh Đức. Gói thầu có giá 4.211.045.351 đồng từ nguồn ngân sách xã. Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 4.173.626.064 đồng, thời gian thi công 90 ngày. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này là 37.419.287 đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,89%.

Quyết định số 468/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Bối cảnh một mình dự thầu

Tìm hiểu hồ sơ mời thầu cho thấy, cả 2 gói thầu xây lắp nói trên đều được Phòng Kinh tế xã Phước An tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thông báo mời thầu được đăng tải rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 12/08/2026. Đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho cả 2 dự án là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Minh Khuê.

Biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 21/08/2026, mỗi gói thầu đều ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành nộp hồ sơ dự thầu.

Tại Báo cáo đánh giá số 105/2026/BCĐG-MK và Báo cáo số 106/2026/BCĐG-MK ngày 25/08/2026, tổ chuyên gia của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Minh Khuê đều kết luận hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành đạt toàn bộ các bước tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và đề nghị trúng thầu. Căn cứ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC, do chỉ có 01 nhà thầu tham dự, tổ chuyên gia không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp hay xếp hạng nhà thầu mà tiến hành đối chiếu tài liệu và trình phê duyệt trúng thầu.

Năng lực nhà thầu và ý kiến chuyên gia

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành (mã số thuế 3602834907), đăng ký trụ sở tại tổ 5, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai.

Tính đến thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này tham gia 25 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 22 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này đạt xấp xỉ 96.246.859.115,65 đồng.

Bình luận về hoạt động đấu thầu tại địa phương, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, pháp luật hiện hành không cấm việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ khi đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng, và trường hợp này bên mời thầu được phép mở thầu ngay theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc các gói thầu chào hàng cạnh tranh liên tiếp chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự sẽ làm triệt tiêu tính cạnh tranh trực diện về giá, khiến nguồn vốn ngân sách không đạt được mức tiết kiệm tối ưu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong công tác đấu thầu đầu tư công. Đồng thời, Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 cũng yêu cầu các địa phương rà soát chặt chẽ công tác lập dự toán, tăng cường tính cạnh tranh thực chất và thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí.