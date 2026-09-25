Đặt đồ ăn qua app: Không nên trở thành “điểm mù” về an toàn thực phẩm

Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh sẽ phải công khai hoặc cung cấp các thông tin nhận diện, địa điểm, hồ sơ pháp lý và cam kết đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm trên nền tảng. Với cơ sở chỉ phục vụ giao hàng, dự thảo còn đặt vấn đề thể hiện rõ đặc điểm này để người tiêu dùng nhận biết.

Trên thực tế, giao đồ ăn trực tuyến đang trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị, đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM. Sự tiện lợi này mang lại nhiều lợi ích như người dùng tiết kiệm thời gian, hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận được khách hàng, còn người giao hàng có thêm cơ hội việc làm. Tuy nhiên, với thực phẩm, sự nhanh chóng không thể là tiêu chí duy nhất. Một câu hỏi cần được đặt ra là: Người tiêu dùng đang biết gì về nơi chế biến, cách bảo quản và hành trình của phần thức ăn trước khi đến tay mình?

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học thể thao và dưới nước Việt Nam cho rằng, đây không phải là lý do để e ngại mọi món ăn đặt qua ứng dụng. Vấn đề là thực phẩm khác với nhiều loại hàng hóa thông thường. Khi mua một món đồ không phù hợp, chúng ta có thể đổi trả. Nhưng với thực phẩm, nếu có sai sót trong nguyên liệu, chế biến hoặc bảo quản, hậu quả có thể xuất hiện chỉ sau vài giờ, từ đau bụng, nôn ói, tiêu chảy đến mất nước và ngộ độc thực phẩm.

Tăng tính minh bạch với hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến là cần thiết

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho biết, ở một nhà hàng truyền thống, khách hàng có thể nhìn thấy biển hiệu, địa chỉ, khu vực phục vụ và phần nào quan sát điều kiện vận hành. Trên ứng dụng, người mua thường chỉ tiếp cận tên quán, hình ảnh món ăn, mức giá, khuyến mãi và đánh giá của khách trước đó.

Những thông tin này hữu ích, nhưng không phản ánh đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Một tên gọi chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp hoặc số lượng đánh giá cao không thể thay thế cho các yếu tố quan trọng như nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh khu vực chế biến, quy trình bảo quản, phân tách thực phẩm sống – chín và khả năng truy xuất khi xảy ra sự cố.

Trong những năm gần đây, mô hình bếp chỉ phục vụ giao hàng phát triển nhanh. Trên thế giới, mô hình này còn được gọi là ghost kitchen hay cloud kitchen. Bản thân mô hình không xấu: nhiều cơ sở vận hành chuyên nghiệp, tối ưu chi phí mặt bằng và phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Rủi ro chỉ xuất hiện khi một cơ sở hoạt động thiếu điều kiện vệ sinh, thiếu thông tin nhận diện hoặc khó xác định trách nhiệm khi có phản ánh về chất lượng món ăn.

Vì vậy, hướng sửa đổi pháp luật nhằm tăng tính minh bạch đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến là cần thiết. Theo đề xuất tại Điều 42 của Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, cơ sở kinh doanh thực phẩm qua phương thức điện tử có thể phải công khai hoặc cung cấp thông tin nhận diện, địa điểm, hồ sơ pháp lý và cam kết đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm trên nền tảng. Với mô hình chỉ giao hàng, dự thảo còn đề xuất gắn nhãn rõ là cơ sở không phục vụ ăn tại chỗ.

Điều quan trọng của yêu cầu này không nằm ở chuyện tăng thêm thủ tục. Khi có dấu hiệu ngộ độc hoặc phản ánh nghi ngờ thực phẩm không bảo đảm, cơ quan chức năng cần xác định được món ăn được làm ở đâu, đơn vị nào chịu trách nhiệm, nguyên liệu đến từ nguồn nào và liệu còn khả năng truy xuất hay không.

Một bữa ăn có nhiều điểm rủi ro

An toàn thực phẩm không chỉ được quyết định ở thời điểm món ăn rời khỏi bếp. Rủi ro có thể xuất hiện ở bất kỳ mắt xích nào: chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, đóng gói, chờ nhận đơn, vận chuyển và bảo quản sau khi giao.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng chỉ ra rằng, đầu tiên là nguyên liệu. Thịt, cá, trứng, hải sản, rau sống, sữa, thực phẩm chế biến sẵn và các loại sốt đều cần được bảo quản đúng điều kiện. Nếu thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín không được tách biệt, nguy cơ nhiễm chéo sẽ tăng lên. Dao, thớt, tay người chế biến, khăn lau, mặt bàn hoặc hộp đựng đều có thể trở thành cầu nối đưa vi sinh vật từ thực phẩm sống sang món ăn đã chín.

Một nguyên tắc quan trọng trong an toàn thực phẩm là kiểm soát nhiệt độ và thời gian. WHO khuyến cáo giữ thực phẩm nóng trên 60°C và thực phẩm lạnh dưới 5°C, bởi khoảng nhiệt độ ở giữa là môi trường thuận lợi để nhiều vi sinh vật phát triển nếu thực phẩm bị để quá lâu.

Trong thực tế giao đồ ăn, món ăn có thể phải chờ tài xế, di chuyển trong mưa nắng hoặc kẹt xe. Với cơm, thịt, món hầm, nước dùng, sữa, hải sản, món nhiều nước sốt hay thực phẩm giàu đạm, thời gian giao kéo dài trong điều kiện nhiệt độ không phù hợp có thể làm tăng rủi ro.

Tuy nhiên, cũng cần nói chính xác: món ăn còn nóng không tự động bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhưng nhiệt độ nóng vẫn là một yếu tố có lợi nếu được duy trì đúng cách. Một phần ăn có thể không an toàn dù còn nóng nếu nguyên liệu ban đầu không bảo đảm, nếu đã bị nhiễm chéo trong quá trình chế biến, hoặc nếu được để quá lâu trước đó.

Tương tự, hâm nóng lại thực phẩm không phải là vô ích. Hâm nóng kỹ có thể tiêu diệt nhiều vi khuẩn đang sống. Nhưng nếu thực phẩm đã bị bảo quản sai trong thời gian dài, một số vi khuẩn có thể tạo độc tố bền nhiệt; khi đó, việc hâm lại có thể không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Bacillus cereus là ví dụ thường được lưu ý ở cơm, món ăn để lâu, súp và nước sốt.

Khâu giao nhận cũng cần được xem là một phần của chuỗi an toàn thực phẩm. Người giao hàng không thể gánh toàn bộ trách nhiệm, bởi họ làm việc dưới áp lực thời gian, lưu lượng đơn và điều kiện thời tiết. Nhưng đơn vị vận hành nền tảng cần có hướng dẫn rõ ràng về vệ sinh túi giao hàng, hạn chế để thực phẩm tiếp xúc với bề mặt bẩn, xử lý đơn bị rò rỉ và có cơ chế phản ánh khi tài xế phát hiện điểm lấy hàng có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng cho rằng, bao bì là một phần của an toàn thực phẩm, không chỉ là công cụ đóng gói. Hộp đựng cần phù hợp với nhiệt độ, độ nóng, hàm lượng dầu mỡ và tính axit của món ăn. Người tiêu dùng không nên hiểu rằng mọi loại nhựa hoặc hộp xốp đều độc hại. Điều đúng hơn là bao bì chỉ an toàn khi được sản xuất để tiếp xúc thực phẩm và được sử dụng đúng mục đích.

Một chiếc hộp không rõ nguồn gốc, quá mỏng, biến dạng khi gặp nóng hoặc không được thiết kế để hâm bằng lò vi sóng không nên được dùng cho thức ăn nóng. Với món nhiều dầu mỡ, nước dùng nóng, thực phẩm chua cay hoặc thức ăn cần hâm lại, nên ưu tiên chuyển sang vật liệu thủy tinh, sứ hoặc hộp được ghi rõ là phù hợp sử dụng trong lò vi sóng. Không nên cho hộp nhựa hoặc hộp xốp không rõ ký hiệu vào lò vi sóng chỉ vì tiện. Đây là thói quen có thể tránh được bằng một thao tác đơn giản: chuyển thức ăn sang dụng cụ phù hợp trước khi hâm nóng.

Bao bì còn liên quan đến môi trường. Một đơn hàng có thể đi kèm nhiều lớp nhựa, túi, màng bọc, hộp nước chấm và dụng cụ dùng một lần. Giảm vật liệu không cần thiết, nhưng vẫn bảo đảm hộp đựng đạt chuẩn và kín an toàn, cần trở thành mục tiêu chung của người bán, nền tảng và người tiêu dùng.

Người dùng tự bảo vệ thế nào?

Người tiêu dùng không thể kiểm tra toàn bộ căn bếp phía sau ứng dụng, nhưng có thể giảm bớt rủi ro bằng vài thói quen đơn giản.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho biết, nên ưu tiên quán có địa chỉ rõ ràng, thông tin nhất quán và lịch sử hoạt động ổn định. Cùng với đó, người tiêu dùng cũng cần đọc, đánh giá có nội dung cụ thể, thay vì chỉ nhìn số sao hoặc những bình luận quá ngắn, giống nhau. Thận trọng với mức giá rẻ bất thường, hình ảnh quá khác biệt so với ảnh khách đăng, hoặc gian hàng thường xuyên đổi tên. Khi nhận hàng, kiểm tra hộp có bị bung nắp, rò nước, nứt vỡ, biến dạng hoặc có dấu hiệu bất thường hay không.

Chuyên gia y tế cũng lưu ý, với thực phẩm cần ăn nóng, nên dùng sớm. Nếu món đã nguội nhiều sau thời gian giao dài, cần hâm nóng kỹ trước khi ăn. Không để thức ăn thừa ở nhiệt độ phòng quá lâu. Nếu muốn dùng lại, nên làm nguội sớm, chia vào hộp sạch, bảo quản lạnh và chỉ hâm phần vừa đủ ăn. Không nên dựa hoàn toàn vào mùi hay màu sắc. Thực phẩm có mùi lạ, nhớt, chua bất thường hoặc hộp phồng thì nên bỏ, nhưng thực phẩm trông vẫn bình thường chưa chắc đã hoàn toàn an toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, nếu sau khi ăn xuất hiện nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt, khát nhiều, chóng mặt, tiểu ít, phân có máu hoặc nhiều người cùng ăn có triệu chứng, cần đi khám sớm. Việc quan trọng đầu tiên là bù nước phù hợp. Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy trong mọi trường hợp, đặc biệt khi có sốt cao hoặc phân máu. Nếu có thể, hãy giữ lại hóa đơn, thông tin đơn hàng, bao bì và phần thức ăn còn lại để hỗ trợ xác minh nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, giao đồ ăn trực tuyến là xu hướng khó đảo ngược. Mô hình này mang lại lợi ích thật cho người tiêu dùng, hộ kinh doanh nhỏ, nhà hàng và lực lượng giao nhận. Vì thế, mục tiêu không phải là làm người dân sợ đặt đồ ăn qua app, càng không phải ngăn cản chuyển đổi số.

Điều cần thiết là đưa trách nhiệm an toàn thực phẩm theo kịp tốc độ phát triển của thương mại điện tử. Người bán cần đầu tư đúng mức cho nguyên liệu, vệ sinh, quy trình chế biến, bảo quản và bao bì. Nền tảng cần xác minh đối tác, công khai thông tin phù hợp, tiếp nhận phản ánh và có biện pháp xử lý kịp thời với cơ sở vi phạm. Cơ quan quản lý cần có cơ chế truy xuất khả thi. Còn người tiêu dùng cần lựa chọn tỉnh táo và phản ánh có trách nhiệm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Một bữa ăn được đặt qua điện thoại không nên là một “hộp đen” về nguồn gốc và trách nhiệm. Công nghệ cần giúp người mua và người bán gần nhau hơn bằng sự minh bạch, chứ không phải che khuất căn bếp phía sau màn hình”, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng nói.

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