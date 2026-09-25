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Chính trị

Đề xuất bỏ Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, chuyển thẩm quyền sang Bộ Công an

Chính phủ đề xuất khi không tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thẩm quyền sẽ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Thiên Tuấn

Sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tờ trình của Chính phủ.

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Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc hội.

Về phạm vi điều chỉnh theo tờ trình dự án, luật này quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Về sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan điều tra, dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân.

Khi không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Bổ sung thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân đối với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế nhằm bảo đảm tính khách quan.

Một nội dung quan trọng khác của dự thảo luật là việc sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Công an cấp xã.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung tên các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phù hợp với tổ chức, bộ máy mới.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm, thời hạn phân loại thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Công an cấp xã khi tiếp nhận thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân để phân loại, xác định tố giác, tin báo về tội phạm.

Cùng với các quy định về Điều tra viên, dự thảo luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã khi được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh ủy quyền, phân công điều tra vụ án hình sự.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định cụ thể tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân ngay tại luật theo hướng thống nhất, đồng bộ với quy định về tổ chức bộ máy của Viện KSND và Tòa án nhân dân.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ lại quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với các ngạch điều tra viên và thi tuyển lần đầu khi bổ nhiệm vào ngạch điều tra viên.

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