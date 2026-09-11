Đấu thầu tại xã Đam Rông 4: Gói xây lắp hơn 16 tỷ tiết kiệm xấp xỉ 0,83%

Gói thầu đường hơn 16 tỷ đồng tại Đam Rông 4 (Lâm Đồng) chỉ có duy nhất một liên danh dự và trúng thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 135 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường từ ngã tư xã đến giáp đường tỉnh lộ 722, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4 làm đại diện chủ đầu tư theo ủy quyền của UBND xã Đam Rông 4.

Gói thầu hơn 16 tỷ, chỉ 1 liên danh dự thầu

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã nêu trên được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-SXD ngày 20/07/2026 với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Đến ngày 29/07/2026, UBND xã Đam Rông 4 ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 04/08/2026, UBND xã Đam Rông 4 tiếp tục ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng với mã số IB2600423168, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 400 ngày. Giá gói thầu được xác định là 16,239 tỷ đồng. Biên bản mở thầu ngày 13/08/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Thi công đường giáp TL722 dự thầu.

Ngày 19/08/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4 - Nguyễn Văn Huy đã ký Quyết định số 162/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Thi công đường giáp TL722. Giá trúng thầu được phê duyệt là 16,104 tỷ đồng. So với giá gói thầu 16,239 tỷ đồng, giá trúng thầu chỉ giảm 135.232.228 đồng, tương ứng 0,83%.

Quyết định số 162/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Năng lực các thành viên trong liên danh

Hồ sơ thầu cho thấy, Liên danh Thi công đường giáp TL722 được thành lập bởi hai thành viên gồm Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hồng Vinh Đắk Nông và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát.

Cả hai doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hồng Vinh Đắk Nông có mã số thuế 6400372885. Tính đến thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 38 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 380,067 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát (mã số thuế 6400301323). Tính đến thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 47 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 291,290 tỷ đồng.

Đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (địa chỉ tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng), còn công tác thẩm định kết quả do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông thực hiện.

Yêu cầu về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

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