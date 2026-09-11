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Đấu thầu tại xã Đam Rông 4: Gói xây lắp hơn 16 tỷ tiết kiệm xấp xỉ 0,83%

Gói thầu đường hơn 16 tỷ đồng tại Đam Rông 4 (Lâm Đồng) chỉ có duy nhất một liên danh dự và trúng thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 135 triệu đồng.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường từ ngã tư xã đến giáp đường tỉnh lộ 722, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4 làm đại diện chủ đầu tư theo ủy quyền của UBND xã Đam Rông 4.

Gói thầu hơn 16 tỷ, chỉ 1 liên danh dự thầu

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã nêu trên được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-SXD ngày 20/07/2026 với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Đến ngày 29/07/2026, UBND xã Đam Rông 4 ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 04/08/2026, UBND xã Đam Rông 4 tiếp tục ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng với mã số IB2600423168, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 400 ngày. Giá gói thầu được xác định là 16,239 tỷ đồng. Biên bản mở thầu ngày 13/08/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh Thi công đường giáp TL722 dự thầu.

Ngày 19/08/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đam Rông 4 - Nguyễn Văn Huy đã ký Quyết định số 162/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Thi công đường giáp TL722. Giá trúng thầu được phê duyệt là 16,104 tỷ đồng. So với giá gói thầu 16,239 tỷ đồng, giá trúng thầu chỉ giảm 135.232.228 đồng, tương ứng 0,83%.

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Quyết định số 162/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Năng lực các thành viên trong liên danh

Hồ sơ thầu cho thấy, Liên danh Thi công đường giáp TL722 được thành lập bởi hai thành viên gồm Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hồng Vinh Đắk Nông và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát.

Cả hai doanh nghiệp này đều đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hồng Vinh Đắk Nông có mã số thuế 6400372885. Tính đến thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 47 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 38 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 380,067 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát (mã số thuế 6400301323). Tính đến thời điểm ngày 09/9/2026, doanh nghiệp này tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 47 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 291,290 tỷ đồng.

Đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (địa chỉ tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng), còn công tác thẩm định kết quả do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông thực hiện.

Yêu cầu về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về bản chất kinh tế của các gói thầu có duy nhất một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định pháp luật về đấu thầu quy định hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch để tìm kiếm nhà thầu tối ưu về kỹ thuật và giá cả

Đồng quan điểm, chuyên gia Đào Giang cho rằng áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2026 phải luôn đi đôi với kỷ cương tài chính. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã quán triệt rất rõ yêu cầu các cấp chủ đầu tư phải tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tiết kiệm, rà soát chất lượng lập dự toán và khuyến khích giảm giá tối đa trong quá trình thương thảo. Khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) xác định chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2026 đặt ra những yêu cầu chặt chẽ đối với công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Trách nhiệm của chủ đầu tư về hiệu quả gói thầu: Theo quy định tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi năm 2025), chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng; đặc biệt là chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu. Hồ sơ mời thầu do chủ đầu tư ban hành tuyệt đối không được đưa ra các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cục bộ theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu.

Bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu: Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết về việc bảo đảm cạnh tranh giữa các bên tham gia đấu thầu. Nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp phải bảo đảm độc lập về mặt pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu cũng như đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu để bảo đảm tính khách quan, công bằng.

Chỉ đạo thực hiện giải pháp tiết kiệm ngân sách năm 2026: Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026. Văn bản này yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư nâng cao chất lượng lập giá gói thầu, rà soát cắt giảm các chi phí chưa cần thiết, tăng cường giải pháp quản lý chi phí và khuyến khích nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính công.

#Gói thầu xây lắp Đam Rông 4 #Chủ đầu tư xã Đam Rông 4 #Tiết kiệm ngân sách #Luật đấu thầu #Cạnh tranh đấu thầu

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