Lăng mộ 2.000 năm tuổi được ví như 'kho báu ngầm' của vương hầu Tây Hán

Một lăng mộ vương hầu Tây Hán có niên đại khoảng 2.000 năm tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý bởi số lượng và sự phong phú của các hiện vật được chôn theo. Với khối lượng lớn vàng, tiền Ngũ Thù, đồ đồng, ngọc, đồ sơn mài cùng nhiều tư liệu bằng thẻ tre và thẻ gỗ, khu mộ Hải Hôn Hầu Lưu Hạ này được ví như một “kho báu dưới lòng đất”.

Nhân vật trung tâm của khu mộ là Lưu Hạ, cháu nội Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Xuất thân hoàng tộc, Lưu Hạ từng được đưa lên ngôi hoàng đế khi còn trẻ. Tuy nhiên, thời gian ông ngồi trên ngai vàng chỉ kéo dài 27 ngày trước khi bị phế truất. Sau đó, Lưu Hạ được phong làm Hải Hôn Hầu và chuyển đến vùng đất Hải Hôn. Cuộc đời trải qua nhiều lần thay đổi thân phận, từ quốc vương, hoàng đế đến dân thường rồi trở thành hầu tước, khiến nhân vật này trở thành trường hợp đặc biệt trong lịch sử Tây Hán.

Một lăng mộ vương hầu Tây Hán có niên đại khoảng 2.000 năm tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý bởi số lượng và sự phong phú của các hiện vật được chôn theo. Ảnh: @Sohu.

Dù không còn là hoàng đế, Lưu Hạ vẫn giữ địa vị quý tộc và sở hữu tài sản đáng kể. Điều này phần nào được phản ánh qua quy mô và số lượng đồ tùy táng trong lăng mộ ông.

Điểm nổi bật nhất của khu mộ là sự phong phú của các hiện vật. Các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều loại đồ vàng, bạc, đồng, sắt, ngọc, đồ sơn mài, đồ gốm cùng các loại thẻ tre, thẻ gỗ. Một nguồn tin của chính quyền Nam Xương cho biết, riêng khu mộ Lưu Hạ đã xuất lộ gần 20.000 hiện vật và hơn 10 tấn tiền Ngũ Thù. Sự đa dạng và số lượng lớn hiện vật giúp tái hiện khá rõ đời sống vật chất của tầng lớp quý tộc cấp cao thời Tây Hán.

Điểm nổi bật nhất của khu mộ là sự phong phú của các hiện vật. Các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều loại đồ vàng, bạc, đồng, sắt, ngọc, đồ sơn mài, đồ gốm cùng các loại thẻ tre, thẻ gỗ. Ảnh: @Sohu.

Trong số đó, các hiện vật bằng vàng là nhóm gây chú ý đặc biệt. Những đồng vàng hình móng ngựa, vàng hình chân kỳ lân và vàng thỏi cho thấy địa vị cũng như nguồn lực kinh tế của chủ nhân ngôi mộ này. Một số hiện vật vàng được trưng bày hiện nay có độ tinh khiết lên tới 99%. Theo giới thiệu tại các triển lãm, vàng móng ngựa và vàng kỳ lân từng được sử dụng trong hệ thống ban thưởng dành cho các chư hầu dưới thời Hán Vũ Đế, đồng thời phản ánh trật tự đẳng cấp của xã hội đương thời.

Nhân vật trung tâm của khu mộ là Lưu Hạ, cháu nội Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Ảnh: @Sohu.

Không chỉ có vàng bạc, khu mộ còn chứa nhiều đồ dùng và nghi lễ phản ánh đời sống văn hóa của tầng lớp quý tộc. Đáng chú ý là một chiếc gương đồng dạng đứng có hộp gương sơn mài, trên mặt sau thể hiện hình ảnh Khổng Tử và các học trò. Đây là loại gương kết hợp đồng và sơn mài đặc biệt hiếm gặp trong khảo cổ học Trung Quốc, đồng thời cung cấp tư liệu hình ảnh cho việc nghiên cứu sự truyền bá tư tưởng Nho giáo thời kỳ đầu.

Các phát hiện tại đây cũng cho thấy đời sống của giới quý tộc Tây Hán không chỉ gắn với sự giàu có về vật chất mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của lễ nghi, âm nhạc và tư tưởng Nho gia. Trong khu mộ có nhiều nhạc khí, đồ lễ, vật dụng sinh hoạt và các tư liệu chữ viết. Những hiện vật này giúp giới nghiên cứu tìm hiểu thêm về chế độ mai táng, nghi lễ, đời sống tinh thần cũng như cơ cấu xã hội của các nước chư hầu Tây Hán.

Một số hiện vật vàng được trưng bày hiện nay có độ tinh khiết lên tới 99%. Ảnh: @Sohu.

Việc phát hiện và nghiên cứu lăng mộ Hải Hôn Hầu Lưu Hạ không chỉ làm sáng tỏ cuộc đời nhiều biến động của Lưu Hạ mà còn cung cấp nguồn tư liệu quý để nghiên cứu xã hội Tây Hán. Từ những đồng vàng, tiền Ngũ Thù, đồ ngọc, đồ đồng đến các tư liệu chữ viết và hiện vật nghi lễ, mỗi nhóm di vật đều góp phần tái hiện diện mạo của một thời kỳ lịch sử cách đây hơn 2.000 năm trước.

Giờ đây, những hiện vật từng nằm sâu dưới lòng đất đã được đưa vào bảo tồn, nghiên cứu và trưng bày. Khu di tích Hải Hôn Hầu Lưu Hạ vì thế không chỉ là nơi lưu giữ một ngôi mộ vương hầu giàu có mà còn trở thành nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội Tây Hán cổ xưa.