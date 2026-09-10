Cứu sống bệnh nhân vỡ thai góc sừng tử cung trong tình trạng nguy kịch

Bệnh nhân 47 tuổi bị vỡ chửa góc sừng tử cung, nguy cơ mất máu nặng, đã được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời, giúp giữ lại mạng sống.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ 47 tuổi bị vỡ thai góc sừng tử cung, rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch khi không có người nhà đi cùng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc nhợt, vã mồ hôi, bụng chướng, đau quặn và huyết áp không đo được. Nhận định đây là tình trạng sốc mất máu nguy hiểm, kíp cấp cứu lập tức hồi sức tích cực, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch và nhanh chóng siêu âm ngay tại giường. Kết quả siêu âm ghi nhận khối hỗn hợp vùng phần phụ trái kèm lượng lớn dịch tự do trong ổ bụng, qua đó các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chửa góc sừng tử cung vỡ gây sốc mất máu.

Ê kip phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BV

Tình trạng diễn biến đặc biệt nguy hiểm khi nguy cơ mất máu tiếp tục diễn tiến đe dọa trực tiếp đến tính mạng, trong khi bệnh nhân lại không có người nhà bên cạnh. Không để việc chậm trễ thủ tục làm ảnh hưởng đến "thời gian vàng", kíp cấp cứu đã khẩn trương hội chẩn cùng Ban Lãnh đạo Bệnh viện và quyết định kích hoạt phương án cấp cứu khẩn cấp, tiến hành phẫu thuật ngay để kiểm soát nguồn chảy máu.

Ca phẫu thuật do BSCKI Bùi Thanh Tuấn (Phó phụ trách Khoa CSSKSS và Phụ sản), BS Hồ Cẩm Lệ (Khoa CSSKSS và Phụ sản) cùng BSCKI Trần Phúc Hiếu (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và Chống độc) và ê-kíp trực tiếp thực hiện. Quá trình mở ổ bụng ghi nhận ngập khoảng 2 lít máu. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí khối chửa ngoài tại góc sừng, kiểm soát, cầm máu và lau rửa ổ bụng; song song đó là hồi sức tích cực, truyền bù 5 đơn vị máu cùng 4 đơn vị huyết tương cho bệnh nhân.

Sau hơn 2 giờ căng thẳng, ca mổ đã thành công tốt đẹp, nguồn chảy máu được kiểm soát hoàn toàn và sức khỏe người bệnh dần ổn định. Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục tốt, tiếp tục được theo dõi sát và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Theo các bác sĩ, chửa góc sừng tử cung là tình trạng thai làm tổ bất thường tại vùng góc tử cung, khi phát triển dễ gây vỡ, xuất huyết nội ồ ạt và sốc mất máu nặng. Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện ĐKKV Vân Đồn khuyến cáo phụ nữ khi phát hiện có thai cần đi khám, siêu âm ngay từ những tuần đầu để xác định chính xác vị trí túi thai nhằm chủ động xử trí sớm. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo, chóng mặt, mệt lả, vã mồ hôi hoặc choáng ngợp, chị em cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, bởi trong cấp cứu sản khoa, việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời từng phút chính là yếu tố then chốt giúp bảo vệ tính mạng người bệnh.