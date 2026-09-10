Liên danh hai nhà thầu trúng gói sửa trường học gần 4,8 tỷ tại xã Phước Thái

Gói thầu thi công sửa chữa trường THCS Phước Bình và TH Phước Thái tại xã Phước Thái (TP Đồng Nai) ghi nhận một liên danh tham dự và trúng thầu sát giá dự toán.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Thái, (TP Đồng Nai) - Trần Trọng Pháp vừa ký Quyết định số 290/QĐ-PKT ngày 03/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01 (Xây dựng): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái.

Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái (gồm Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng và Công ty TNHH Xây dựng Kim Long Khôi). Dù áp dụng phương thức chào hàng cạnh tranh qua mạng công khai, gói thầu chỉ ghi nhận một liên danh nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu, tiết kiệm khoảng 0,76%.

Duy nhất một liên danh dự thầu

Dự án Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái được UBND xã Phước Thái phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 31/07/2026 nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh trên địa bàn. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách TP Đồng Nai cấp cho ngân sách xã Phước Thái năm 2026 theo Đề án duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2025 - 2027.

Ngày 04/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Thái - Trần Trọng Pháp ký Quyết định số 250/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 01 (Xây dựng): Thi công xây dựng có giá gói thầu 4.828.860.913 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 120 ngày kể từ ngày khởi công.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được duyệt theo Quyết định số 256/QĐ-PKT ngày 14/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa đảm nhiệm tư vấn lập hồ sơ và đánh giá hồ sơ dự thầu. Thông báo mời thầu phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số IB2600454644-00, thời điểm đóng mở thầu vào 15 giờ 00 phút ngày 24/08/2026.

Biên bản mở thầu ghi nhận Liên danh Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái dự thầu với giá 4.791.986.638 đồng, không có thư giảm giá. Sau khi tổ chức đánh giá và hoàn tất đối chiếu tài liệu, ngày 03/09/2026, Quyết định số 290/QĐ-PKT chính thức công nhận liên danh này trúng thầu đúng bằng mức giá dự thầu 4.791.986.638 đồng.

So với giá gói thầu 4.828.860.913 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 36.874.275 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,76%.

Quyết định số 290/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực các thành viên trong liên danh

Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng (mã số doanh nghiệp 3600728484), thành lập từ năm 2005, đăng ký trụ sở chính tại số 459, Ấp 1B, xã Phước Thái, TP Đồng Nai. Đơn vị này được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu từ đầu năm 2019.

Cụ thể, doanh nghiệp từng tham gia 31 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 30 gói, tổng giá trị trúng thầu khoảng 112.571.099.175 đồng. Tại chính Phòng Kinh tế xã Phước Thái, vào ngày 30/06/2026, Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng cũng độc lập trúng Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Hẻm 132, đường Tân Hiệp, xã Phước Thái trị giá 4.396.322.118 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Kim Long Khôi (mã số doanh nghiệp 3603345962), thành lập năm 2016, trụ sở tại xã Trảng Bom, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 49 gói với tổng giá trị khoảng 38.402.719.818 đồng.

Trách nhiệm tối ưu nguồn lực công

Bình luận về quy trình chào hàng cạnh tranh tại dự án này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng đã có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Gói thầu số 01 có giá hơn 4,8 tỷ đồng đáp ứng đúng hạn mức chào hàng cạnh tranh theo luật định.