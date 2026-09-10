Liên danh hai nhà thầu trúng gói sửa trường học gần 4,8 tỷ tại xã Phước Thái

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Thái, (TP Đồng Nai) - Trần Trọng Pháp vừa ký Quyết định số 290/QĐ-PKT ngày 03/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01 (Xây dựng): Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái.
Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái (gồm Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng và Công ty TNHH Xây dựng Kim Long Khôi). Dù áp dụng phương thức chào hàng cạnh tranh qua mạng công khai, gói thầu chỉ ghi nhận một liên danh nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu, tiết kiệm khoảng 0,76%.
Duy nhất một liên danh dự thầu
Dự án Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái được UBND xã Phước Thái phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 31/07/2026 nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh trên địa bàn. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách TP Đồng Nai cấp cho ngân sách xã Phước Thái năm 2026 theo Đề án duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2025 - 2027.
Ngày 04/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Thái - Trần Trọng Pháp ký Quyết định số 250/QĐ-PKT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 01 (Xây dựng): Thi công xây dựng có giá gói thầu 4.828.860.913 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 120 ngày kể từ ngày khởi công.
Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được duyệt theo Quyết định số 256/QĐ-PKT ngày 14/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa đảm nhiệm tư vấn lập hồ sơ và đánh giá hồ sơ dự thầu. Thông báo mời thầu phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số IB2600454644-00, thời điểm đóng mở thầu vào 15 giờ 00 phút ngày 24/08/2026.
Biên bản mở thầu ghi nhận Liên danh Sửa chữa trường THCS Phước Bình và trường tiểu học Phước Thái dự thầu với giá 4.791.986.638 đồng, không có thư giảm giá. Sau khi tổ chức đánh giá và hoàn tất đối chiếu tài liệu, ngày 03/09/2026, Quyết định số 290/QĐ-PKT chính thức công nhận liên danh này trúng thầu đúng bằng mức giá dự thầu 4.791.986.638 đồng.
So với giá gói thầu 4.828.860.913 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 36.874.275 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,76%.
Năng lực các thành viên trong liên danh
Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng (mã số doanh nghiệp 3600728484), thành lập từ năm 2005, đăng ký trụ sở chính tại số 459, Ấp 1B, xã Phước Thái, TP Đồng Nai. Đơn vị này được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu từ đầu năm 2019.
Cụ thể, doanh nghiệp từng tham gia 31 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 30 gói, tổng giá trị trúng thầu khoảng 112.571.099.175 đồng. Tại chính Phòng Kinh tế xã Phước Thái, vào ngày 30/06/2026, Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Bá Tòng cũng độc lập trúng Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Hẻm 132, đường Tân Hiệp, xã Phước Thái trị giá 4.396.322.118 đồng.
Công ty TNHH Xây dựng Kim Long Khôi (mã số doanh nghiệp 3603345962), thành lập năm 2016, trụ sở tại xã Trảng Bom, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia 54 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 49 gói với tổng giá trị khoảng 38.402.719.818 đồng.
Trách nhiệm tối ưu nguồn lực công
Bình luận về quy trình chào hàng cạnh tranh tại dự án này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng đã có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Gói thầu số 01 có giá hơn 4,8 tỷ đồng đáp ứng đúng hạn mức chào hàng cạnh tranh theo luật định.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.