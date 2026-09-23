Phẫu thuật triệt đốt ngoại tâm thu bằng sóng RF - Giải pháp ngăn suy tim

Ngoại tâm thu thất xuất hiện với tần suất cao và kéo dài có thể làm suy giảm chức năng tim, thậm chí dẫn đến suy tim. Hiện nay, kỹ thuật thăm dò điện sinh lý và triệt đốt ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng tần số radio (RF) đang được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh nhằm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc tình trạng rối loạn nhịp kéo dài.

Theo Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, ngoại tâm thu thất là những nhịp tim xuất phát sớm từ tâm thất, chen vào giữa các nhịp tim bình thường. Người bệnh có thể cảm nhận như tim đập hụt, bỏ một nhịp, hồi hộp, đánh trống ngực; một số trường hợp có thể kèm khó thở, tức ngực hoặc choáng váng.

Ở người khỏe mạnh, ngoại tâm thu thất thỉnh thoảng xuất hiện thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi các nhịp ngoại tâm thu xuất hiện với tần suất rất cao và kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động co bóp của cơ tim, làm giảm chức năng thất trái, dẫn đến suy tim do ngoại tâm thu thất.

Holter điện tim của người bệnh. Ảnh BV

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ N.T.N (52 tuổi) phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh có tiền sử ngoại tâm thu thất kéo dài hơn 15 năm. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên hoa mắt, hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, tức ngực và xuất hiện nhiều cơn choáng váng.

Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp thất trái đã giảm, EF khoảng 45%. Đặc biệt, holter điện tâm đồ 24 giờ ghi nhận gánh nặng ngoại tâm thu thất lên tới 62% tổng số nhịp tim, đồng thời xuất hiện rất nhiều cơn nhanh thất không bền bỉ.

BsCKII. Phan Thanh Nghĩa, Trưởng Đơn vị Rối loạn nhịp thực hiện triệt đốt ổ ngoại tâm thu thất. Ảnh BV

Theo BS CKII. Phan Thanh Nghĩa - Đơn vị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, không phải trường hợp ngoại tâm thu thất nào cũng nguy hiểm, nhưng khi xuất hiện với mật độ dày, kéo dài, người bệnh cần được thăm dò điện sinh lý tim, đánh giá gánh nặng ngoại tâm thu thất để xác định nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tim.

“Gánh nặng ngoại tâm thu thất là tỷ lệ số nhịp ngoại tâm thu trên tổng số nhịp tim trong thời gian theo dõi Holter. Con số càng cao, đặc biệt khi kéo dài sẽ gây nguy cơ suy giảm chức năng thất trái và bệnh cơ tim. Tuy nhiên, bác sĩ không chỉ dựa vào một con số để quyết định điều trị mà phải đánh giá tổng thể triệu chứng, hình thái và nguồn gốc ổ loạn nhịp, chức năng tim cũng như sự xuất hiện của các cơn nhanh thất”, BS CKII. Phan Thanh Nghĩa cho biết.

Hình ảnh triệt đốt ổ ngoại tâm thu thất bằng năng lượng sóng tần số radio.

Với trường hợp trên, sau khi thăm dò điện sinh lý xác định ổ phát sinh ngoại tâm thu và nhanh thất nằm tại đường ra thất phải (RVOT). Các bác sĩ đã quyết định triệt đốt bằng năng lượng sóng tần số radio (RF) nhằm giúp người bệnh thoát khỏi những cơn rối loạn nhịp kéo dài.

Ê-kíp gồm BsCKII. Phan Thanh Nghĩa, Trưởng Đơn vị Rối loạn nhịp và bác sĩ Phan Tuấn Anh thực hiện. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ lập bản đồ điện học để xác định chính xác vị trí ổ phát nhịp bất thường và sử dụng năng lượng RF để loại bỏ ổ loạn nhịp. Kết quả sau can thiệp cho thấy ổ ngoại tâm thu thất được triệt đốt thành công. Holter điện tâm đồ kiểm tra sau thủ thuật không còn ghi nhận ngoại tâm thu thất, đồng thời các cơn nhanh thất không bền bỉ cũng không xuất hiện.

Phấn khởi khi đỡ triệu chứng, bà N. tâm sự: “Khi vào viện thăm khám, các bác sĩ giải thích điều trị rất kỹ lưỡng. Sau can thiệp tôi đã thấy đỡ hẳn, không còn đau tức ngực, khó thở nữa. Hiệu quả thấy rõ khiến tôi rất yên tâm và tin tưởng vào các bác sĩ tại đây”.

Tại Đơn vị Rối loạn nhịp - Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, người bệnh được chẩn đoán và điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp theo quy trình chuyên sâu, từ điện tâm đồ, holter điện tâm đồ, siêu âm tim đến thăm dò điện sinh lý và triệt đốt ổ loạn nhịp bằng sóng RF khi có chỉ định.

“Triệt đốt sóng RF không phải là chỉ định cho mọi trường hợp ngoại tâm thu thất. Kỹ thuật này được cân nhắc khi ngoại tâm thu xuất hiện với tần suất cao, kéo dài, gây triệu chứng kèm nhanh thất hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng đến chức năng tim. Thăm dò điện sinh lý giúp xác định chính xác ổ khởi phát, từ đó can thiệp triệt đốt rối loạn nhịp hiệu quả, tạo điều kiện chức năng cơ tim cải thiện theo thời gian, ngăn ngừa tiến triển thành suy tim”, bác sĩ Nghĩa cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo, người thường xuyên có biểu hiện hồi hộp, đánh trống ngực, cảm giác tim đập hụt, khó thở, choáng váng hoặc tức ngực, đặc biệt khi được phát hiện nhiều ngoại tâm thu thất trên điện tâm đồ, nên đi khám chuyên khoa tim mạch và thực hiện holter điện tâm đồ để đánh giá chính xác tình trạng rối loạn nhịp. Phát hiện sớm và điều trị bằng phương pháp phù hợp giúp kiểm soát triệu chứng, góp phần bảo vệ trái tim.