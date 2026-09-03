Tây Ninh: Phân tích 4 gói thầu trường học hơn 20,5 tỷ đồng của Thái Thịnh [Kỳ 2]

Từ mức tiết kiệm ngân sách sâu 15,38% tại xã Tân Trụ đến các gói thầu bám sát giá trúng chỉ 0,92% và 1,29%, bức tranh đấu thầu trường học của Công ty Thái Thịnh tại Tây Ninh đặt ra nhiều vấn đề về lập dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công trong lĩnh vực nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường học tại các địa bàn cấp xã thuộc tỉnh Tây Ninh thời gian qua ghi nhận Công ty TNHH Thái Thịnh (MST: 1100621806) trúng thầu tại một số gói thầu xây lắp.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong năm 2026, doanh nghiệp này trúng 4 gói thầu xây lắp công trình giáo dục với tổng giá trị dự toán hơn 20,5 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu có sự khác biệt, dao động từ 0,92% đến 15,38%. Hồ sơ các gói thầu cũng ghi nhận sự tham gia của một số đơn vị tư vấn đấu thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ở các vai trò khác nhau.

Bức tranh 4 gói thầu trường học và tỷ lệ tiết kiệm

Hồ sơ quản lý đấu thầu ghi nhận diễn biến tại 4 gói thầu xây lắp công trình giáo dục mà Công ty TNHH Thái Thịnh trúng thầu trong năm 2026.

Gói thầu thứ nhất là Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Xây dựng vỉa hè Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu, mã số E-TBMT IB2600392904, do Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 4.465.940.816 đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.853.131.408 đồng và chi phí dự phòng là 612.809.408 đồng.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 306/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2026, ký số ngày 21/8/2026, do Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong ký, Công ty TNHH Thái Thịnh trúng thầu với giá 3.779.310.029 đồng.

Chênh lệch giữa giá dự toán được duyệt và giá trúng thầu là 686.630.787 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 15,38%. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Ngân Phát Vinh là nhà thầu còn lại tham dự nhưng được đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật do thiếu cam kết và phương án cung ứng vật tư theo hồ sơ đánh giá.

Nguồn: MSC

Gói thầu thứ hai là Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường TH Mỹ Bình, mã số E-TBMT IB2600242299, do Ban Quản lý dự án xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá dự toán 2.968.895.156 đồng, gồm chi phí xây lắp 2.793.644.131 đồng và chi phí dự phòng 175.251.025 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 406/QĐ-QLDA ngày 22/5/2026.

Ngày 10/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Nhựt Tảo Trần Hồng Lợi ký Quyết định số 475/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty TNHH Thái Thịnh trúng thầu với giá 2.767.813.621 đồng.

Giá trị chênh lệch là 201.081.535 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 6,77%. Theo kết quả đánh giá, Liên danh Minh Tú Long An - Đức Minh Tâm không được lựa chọn sau bước so sánh giá đề xuất sau giảm giá.

Gói thầu thứ ba là Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Trường MG Thuận Mỹ, mã số E-TBMT IB2600361606-00, do Ban Quản lý dự án xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá dự toán 5.794.381.000 đồng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 61/QĐ-BQLDA ngày 10/7/2026.

Ngày 3/8/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thuận Mỹ Đỗ Minh Hà ký Quyết định số 82/QĐ-BQLDA phê duyệt Công ty TNHH Thái Thịnh trúng thầu với giá 5.719.570.826 đồng.

Mức chênh lệch là 74.810.174 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,29%. Đối thủ cạnh tranh là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Huy - Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến được đánh giá không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Gói thầu thứ tư là Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, mã số E-TBMT IB2600204867-00, do Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 7.324.774.340 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 6.585.903.471 đồng, chi phí thử tĩnh cọc là 16.557.616 đồng và chi phí dự phòng là 722.313.253 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 11/5/2026.

Ngày 8/6/2026, ký số ngày 10/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong ký Quyết định số 148/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty TNHH Thái Thịnh trúng thầu với giá 7.257.316.400 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 67.457.940 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,92%. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ là nhà thầu tham dự còn lại và không được lựa chọn sau bước đánh giá, xếp hạng giá dự thầu sau giảm giá.

Như vậy, tại 4 gói thầu nêu trên, tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận sự chênh lệch đáng kể, từ 0,92% tại gói thầu Trường TH Huỳnh Văn Đảnh đến 15,38% tại gói thầu xây dựng vỉa hè Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu.

Nguồn: MSC

Các đơn vị tư vấn tham gia ở những vai trò khác nhau

Bên cạnh kết quả lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá tại một số gói thầu cũng ghi nhận sự tham gia của các đơn vị tư vấn đấu thầu có trụ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, tại gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trường TH Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trần Long là đơn vị thực hiện công tác lập E-HSMT và lập Báo cáo đánh giá E-HSDT số 20/BCĐG HSDT/2026 ngày 9/6/2026 do Giám đốc Nguyễn Hoàng Phú ký.

Tại gói thầu xây dựng vỉa hè Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh và Trường THCS Nguyễn Văn Chiêu, xã Tân Trụ, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trần Long thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Báo cáo thẩm định số 108/BCTĐ KQLCNT/TL.26 ngày 5/8/2026.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC là đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT tại gói thầu này, theo Báo cáo đánh giá số 196/BCĐG HSDT/2026 ngày 3/8/2026, do Giám đốc Trần Minh Cuộc ký với vai trò Tổ trưởng.

Tại gói thầu xây dựng Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, Công ty TMC tiếp tục thực hiện công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Báo cáo đánh giá số 93/BCĐG HSDT/2026 ngày 25/5/2026.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trần Long tham gia các công việc thẩm định E-HSMT theo Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐ HSMT/TL.26 ngày 12/5/2026 và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐ KQLCNT/TL.26 ngày 26/5/2026.

Theo thông tin doanh nghiệp được cung cấp trong hồ sơ, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trần Long đều có địa chỉ trụ sở tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.

Việc một đơn vị tư vấn tham gia các gói thầu khác nhau với những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau là nội dung được thực hiện theo từng gói thầu và trách nhiệm được giao. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Góc nhìn pháp lý về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Trao đổi với phóng viên dưới góc độ pháp lý chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính đã quy định trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động đấu thầu.

Theo luật sư, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu đặt ra các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu.

Liên quan đến trách nhiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, luật sư Nguyễn Thị Hương dẫn Mục 3 và Mục 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu người đứng đầu cơ quan quản lý và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, gắn với trách nhiệm giải trình.

Theo nội dung được luật sư phân tích, việc lập giá gói thầu cần được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá phương pháp xác định giá, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí thực hiện phù hợp với biến động thực tế của thị trường. Đồng thời, tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu cần phù hợp với quy mô, tính chất của công trình và bảo đảm các quy định về cạnh tranh trong đấu thầu.

Luật sư cũng dẫn Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính về thực hiện tiết kiệm chi phí đầu tư công, trong đó đề cập yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập thiết kế, dự toán, rà soát các khoản chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Từ góc độ kinh tế - kỹ thuật, luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần tiếp tục chú trọng công tác khảo sát, lập dự toán và xác định giá gói thầu để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngược lại, đối với các gói thầu có mức giảm giá lớn so với giá gói thầu hoặc giá dự toán được duyệt, công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và kiểm soát tiến độ thực hiện cần được chú trọng nhằm bảo đảm nhà thầu thực hiện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của công trình.

Các dữ liệu tại 4 gói thầu nêu trên cho thấy tỷ lệ tiết kiệm ngân sách có sự khác biệt giữa từng cuộc thầu. Việc tiếp tục công khai thông tin, nâng cao chất lượng công tác lập và thẩm định hồ sơ, dự toán, cũng như tăng cường giám sát quá trình thực hiện hợp đồng là những yếu tố có ý nghĩa đối với hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.