Nguyên nhân ít chú ý có thể giúp đảo ngược yếu cơ do tuổi già

Nghiên cứu mới của Đại học Missouri cho thấy việc mất cơ và suy giảm sức mạnh có thể không chỉ nằm ở bản thân các sợi cơ.

Một mắt xích quan trọng khác nằm tại điểm tiếp xúc giữa thần kinh và cơ, gọi là khớp thần kinh - cơ. Đây là nơi tín hiệu điện từ dây thần kinh được truyền tới sợi cơ, yêu cầu cơ co lại.

Liệu khám phá mới có thể giúp người già giữ được sức mạnh cơ bắp như thời trẻ?

Nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Investigation cho thấy, hệ thống truyền tín hiệu này trở nên kém tin cậy khi tuổi cao. Ở những người lớn tuổi bị yếu cơ, các nhà nghiên cứu quan sát thấy hiện tượng thất bại trong truyền tín hiệu tại khớp thần kinh - cơ, và mức độ bất thường này liên quan với mức độ yếu cơ.

Nhóm nghiên cứu do W. David Arnold, Đại học Missouri, dẫn đầu tập trung vào một protein có tên NaV1.4. Đây là kênh natri điện áp, đóng vai trò quan trọng giúp màng tế bào cơ tạo và truyền tín hiệu điện sau khi nhận lệnh từ thần kinh.

Kết quả cho thấy lượng NaV1.4 tại vùng tiếp nối thần kinh - cơ giảm khi cơ thể lão hóa. Điều này khiến các sợi cơ khó tạo ra tín hiệu đủ mạnh để co lại một cách ổn định.

“Chúng tôi đang chỉ ra rằng khớp thần kinh - cơ thực sự suy giảm theo tuổi tác”, Arnold cho biết.

Ngoài việc mất cơ, việc truyền tín hiệu thần kinh suy giảm cũng góp phần khiến cơ bắp bị yếu đi theo tuổi tác.

Điểm đáng chú ý là phát hiện này khác với cách giải thích đơn giản rằng cơ yếu chỉ vì khối lượng cơ giảm. Một người có thể vẫn còn những sợi cơ tương đối nguyên vẹn, nhưng chúng không còn phản ứng hiệu quả với tín hiệu thần kinh.

Các thí nghiệm trên động vật già cũng cho thấy hiện tượng tương tự. Khi các nhà khoa học làm giảm hoạt động của NaV1.4, cơ xuất hiện tình trạng truyền tín hiệu thất bại giống ở động vật già và người lớn tuổi.

Phát hiện quan trọng hơn nằm ở một protein có tên ClC-1. Protein này tạo thành kênh chloride trong cơ và có ảnh hưởng đến khả năng kích thích của sợi cơ.

Nhóm nghiên cứu hợp tác với công ty công nghệ sinh học NMD Pharma thử nghiệm phương pháp ức chế một phần ClC-1. Ở động vật già, can thiệp này làm tăng khả năng đáp ứng của cơ trước tín hiệu thần kinh, cải thiện truyền tín hiệu tại khớp thần kinh - cơ và giúp cơ khỏe hơn.

Khám phá cơ chế truyền dẫn thần kinh bị CIC-1 cản trở, ức chế protein này có thể giúp khôi phục một phần sức mạnh cơ bắp.

Điều đó mở ra một hướng tiếp cận khác đối với sarcopenia, tình trạng mất sức mạnh và khối lượng cơ liên quan đến tuổi tác. Thay vì chỉ tìm cách làm tăng khối lượng cơ, các nhà khoa học có thể tìm cách khiến những cơ còn lại sử dụng tín hiệu thần kinh hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là phương pháp điều trị đã được chứng minh cho người cao tuổi.

Nghiên cứu trước đây về thuốc ức chế ClC-1 ignaseclant ở bệnh nhân Charcot-Marie-Tooth cũng cung cấp một số dữ liệu lâm sàng về khả năng cải thiện chức năng cơ, nhưng đó là một bệnh thần kinh - cơ khác với sarcopenia.

Theo Arnold, hiểu chính xác “điểm đứt” trong quá trình truyền tín hiệu là bước đầu tiên để phát triển phương pháp điều trị yếu cơ do tuổi tác.