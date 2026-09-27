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[GALLERY] Loại hạt vài chục nghìn ở chợ Việt, giúp bổ sung đạm, tốt cho da

Kho tri thức

[GALLERY] Loại hạt vài chục nghìn ở chợ Việt, giúp bổ sung đạm, tốt cho da

Chỉ vài chục nghìn đồng, đỗ đen trở thành nguồn bổ sung protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết, góp phần duy trì mái tóc khỏe, làn da sáng và vẻ ngoài rạng rỡ.

Ngọc Mai
Đỗ đen là loại hạt quen thuộc tại các khu chợ Việt với mức giá khoảng 70.000 đồng/kg. Theo Cleveland Clinic, đỗ đen cung cấp protein thực vật cùng nhiều vi chất như sắt, kẽm, folate và magie. Một cốc đỗ đen nấu chín chứa khoảng 15 g protein, góp phần bổ sung đạm cho cơ thể. Ảnh: Điện máy XANH
Đỗ đen là loại hạt quen thuộc tại các khu chợ Việt với mức giá khoảng 70.000 đồng/kg. Theo Cleveland Clinic, đỗ đen cung cấp protein thực vật cùng nhiều vi chất như sắt, kẽm, folate và magie. Một cốc đỗ đen nấu chín chứa khoảng 15 g protein, góp phần bổ sung đạm cho cơ thể. Ảnh: Điện máy XANH
Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên sợi tóc. Vì vậy, bổ sung đủ protein trong chế độ ăn là một phần của nền tảng dinh dưỡng giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh. Đỗ đen có thể trở thành một lựa chọn đơn giản để bổ sung nguồn đạm thực vật vào thực đơn hằng ngày. Ảnh: Điện máy XANH
Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên sợi tóc. Vì vậy, bổ sung đủ protein trong chế độ ăn là một phần của nền tảng dinh dưỡng giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh. Đỗ đen có thể trở thành một lựa chọn đơn giản để bổ sung nguồn đạm thực vật vào thực đơn hằng ngày. Ảnh: Điện máy XANH
Bên cạnh protein, đỗ đen còn cung cấp sắt và kẽm – những vi chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có quá trình duy trì và phát triển nang tóc. Tuy nhiên, nếu tình trạng rụng tóc kéo dài hoặc bất thường, chế độ ăn không thể thay thế việc tìm kiếm nguyên nhân và thăm khám khi cần thiết. Ảnh: Bách hoá XANH
Bên cạnh protein, đỗ đen còn cung cấp sắt và kẽm – những vi chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có quá trình duy trì và phát triển nang tóc. Tuy nhiên, nếu tình trạng rụng tóc kéo dài hoặc bất thường, chế độ ăn không thể thay thế việc tìm kiếm nguyên nhân và thăm khám khi cần thiết. Ảnh: Bách hoá XANH
Không chỉ phần nhân, lớp vỏ màu đen đặc trưng của hạt cũng là điểm đáng chú ý. Đỗ đen chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, góp phần làm nên giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Đây cũng là lý do đỗ đen thường được nhắc đến trong những chế độ ăn đa dạng, giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Ảnh: Long Châu
Không chỉ phần nhân, lớp vỏ màu đen đặc trưng của hạt cũng là điểm đáng chú ý. Đỗ đen chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, góp phần làm nên giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Đây cũng là lý do đỗ đen thường được nhắc đến trong những chế độ ăn đa dạng, giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Ảnh: Long Châu
Các hợp chất chống oxy hóa từ thực phẩm thực vật có thể góp phần vào chế độ ăn hướng đến sức khỏe làn da. Khi kết hợp đỗ đen với rau xanh, trái cây, protein chất lượng và chất béo lành mạnh, loại hạt này có thể trở thành một phần của thực đơn giúp chăm sóc sức khỏe và vẻ ngoài từ bên trong. Ảnh: Bách hoá XANH
Các hợp chất chống oxy hóa từ thực phẩm thực vật có thể góp phần vào chế độ ăn hướng đến sức khỏe làn da. Khi kết hợp đỗ đen với rau xanh, trái cây, protein chất lượng và chất béo lành mạnh, loại hạt này có thể trở thành một phần của thực đơn giúp chăm sóc sức khỏe và vẻ ngoài từ bên trong. Ảnh: Bách hoá XANH
Một trong những cách sử dụng phổ biến là rang đỗ đen rồi nấu thành nước uống. Ngoài ra, hạt đỗ đen còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành những món ăn quen thuộc như cháo đỗ đen, chè đỗ đen hay canh sườn hầm đỗ đen, giúp thực đơn hằng ngày thêm đa dạng. Ảnh: Điện máy XANH
Một trong những cách sử dụng phổ biến là rang đỗ đen rồi nấu thành nước uống. Ngoài ra, hạt đỗ đen còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành những món ăn quen thuộc như cháo đỗ đen, chè đỗ đen hay canh sườn hầm đỗ đen, giúp thực đơn hằng ngày thêm đa dạng. Ảnh: Điện máy XANH
Với những người yêu thích đồ uống dinh dưỡng, sữa đỗ đen kết hợp mè đen cũng là một lựa chọn đáng thử. Từ món mặn đến món ngọt, đỗ đen có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, giúp việc bổ sung loại hạt này vào bữa ăn trở nên dễ dàng hơn mà không gây cảm giác nhàm chán. Ảnh: Điện máy XANH
Với những người yêu thích đồ uống dinh dưỡng, sữa đỗ đen kết hợp mè đen cũng là một lựa chọn đáng thử. Từ món mặn đến món ngọt, đỗ đen có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, giúp việc bổ sung loại hạt này vào bữa ăn trở nên dễ dàng hơn mà không gây cảm giác nhàm chán. Ảnh: Điện máy XANH
Không phải thực phẩm nào cũng cần đắt tiền mới có giá trị dinh dưỡng. Với mức giá phải chăng, dễ mua và dễ chế biến, đỗ đen có thể góp phần bổ sung protein, sắt, kẽm cùng các hợp chất thực vật vào khẩu phần ăn. Khi được kết hợp trong một chế độ dinh dưỡng đa dạng và cân bằng, loại hạt quen thuộc này có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc để chăm sóc sức khỏe, mái tóc và làn da. Ảnh: Vinmec
Không phải thực phẩm nào cũng cần đắt tiền mới có giá trị dinh dưỡng. Với mức giá phải chăng, dễ mua và dễ chế biến, đỗ đen có thể góp phần bổ sung protein, sắt, kẽm cùng các hợp chất thực vật vào khẩu phần ăn. Khi được kết hợp trong một chế độ dinh dưỡng đa dạng và cân bằng, loại hạt quen thuộc này có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc để chăm sóc sức khỏe, mái tóc và làn da. Ảnh: Vinmec
Xem video: Một ly nước ép cần tây mỗi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe
Ngọc Mai
#hạt đỗ đen #công dụng của đỗ đen #đỗ đen tốt cho tóc và da #tác dụng của đỗ đen #đỗ đen

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