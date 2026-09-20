Hà Nội đưa mô hình chăm sóc người cao tuổi toàn diện tại cộng đồng

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số gia tăng nhanh chóng, Hà Nội đang chủ động tìm lời giải cho bài toán chăm sóc người cao tuổi. Việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày tại cấp xã, phường không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn là giải pháp chủ động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ người cao tuổi ngay tại cộng đồng.

Điểm y tế tại số 307 đường Thạch Bàn thuộc Trạm Y phường Long Liên được cải tạo thành cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Ảnh SYT Hà Nội

Hiệu quả bước đầu từ các điểm thí điểm

Thực hiện Hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội, mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày được triển khai thí điểm theo phương châm tận dụng tối đa cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có của các trạm y tế địa phương. Phương thức này giúp tinh gọn bộ máy, không làm phát sinh tổ chức riêng biệt nhưng vẫn bảo đảm tính hiệu quả. Điểm vượt trội của mô hình là đưa các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng và giao lưu văn hóa đến gần dân. Người cao tuổi được chăm sóc toàn diện vào ban ngày nhưng vẫn duy trì nhịp sống ấm cúng bên gia đình vào buổi tối.

Tính đến ngày 11/9/2026, mô hình đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực tại 5 địa phương thí điểm. Là đơn vị đầu tiên ra mắt mô hình từ ngày 6/6, phường Long Biên, nơi có hơn 8.700 người cao tuổi đã cải tạo điểm y tế tại số 307 đường Thạch Bàn thành cơ sở phục vụ cộng đồng. Sau hơn 3 tháng, nơi đây đón hơn 600 lượt người đến trải nghiệm, 20 người đăng ký thường xuyên và 100% người tham gia được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại xã Quốc Oai, sau gần 2 tháng vận hành đã thu hút khoảng 700 lượt người trải nghiệm cùng nhiều hoạt động y học cổ truyền và hướng dẫn chuyển đổi số. Phường Đống Đa sau 7 tuần hoạt động ghi nhận hơn 450 lượt trải nghiệm, thực hiện 100 lượt kiểm tra sức khỏe, 65 lượt xoa bóp bấm huyệt và phục vụ 207 suất ăn dinh dưỡng.

Trong khi đó, phường Việt Hưng đón hơn 136 lượt người trải nghiệm sau 1 tháng, tổ chức nhiều buổi tập luyện dưỡng sinh phòng chống té ngã và tư vấn dinh dưỡng cho trên 200 lượt người.

Tại phường Tây Hồ, dù mới đi vào hoạt động hơn 4 tuần nhưng cơ sở đã thu hút hơn 180 lượt tham quan, thực hiện 400 lượt phục hồi chức năng và cung cấp 400 suất ăn bán trú. Có thể thấy, các cơ sở này không chỉ đảm nhận nhiệm vụ y tế mà đã trở thành điểm tựa tinh thần, kết nối sẻ chia cho người cao tuổi.

Tháo gỡ vướng mắc hướng tới mục tiêu 2030 mỗi xã phường có 1 cơ sở

Tuy nhiên, thực tế vận hành cũng đặt ra những rào cản cần tháo gỡ. Mức độ tiếp cận thông tin của người dân chưa đồng đều, một bộ phận người cao tuổi, nhất là khu vực ngoại thành, còn e ngại về chi phí nên tỷ lệ đăng ký tham gia cố định chưa cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế tại trạm chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, trong khi công tác chăm sóc lão khoa và phục hồi chức năng đòi hỏi chuyên môn sâu, dễ gây áp lực khi nhu cầu tăng cao.

Để chuẩn bị cho lộ trình nhân rộng, các địa phương đang tích cực đánh giá toàn diện, tổng hợp vướng mắc để hoàn thiện tiêu chí về cơ sở vật chất và quy trình chuyên môn. Thành phố ưu tiên nhân rộng tại các địa bàn có tỷ lệ người cao tuổi cao và khả năng huy động nguồn lực tốt. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và cộng đồng, Hà Nội quyết tâm hướng tới mục tiêu đến năm 2030, mỗi xã, phường đều có ít nhất một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.