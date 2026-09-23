Xem xét bổ sung thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục bảo hiểm y tế

Bộ Y tế dự kiến bổ sung thuốc ung thư thế hệ mới và sinh học vào danh mục bảo hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và tiếp cận thuốc của người dân.

Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, liên quan đến việc cấp thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), mở rộng danh mục thuốc...

Dự kiến bổ sung thuốc ung thư, sinh học

Đối với kiến nghị điều chỉnh, mở rộng cơ số thuốc, bổ sung các chế phẩm mới, nhất là thuốc điều trị ung thư và những thuốc mà người dân hiện phải chuyển tuyến trên hoặc tự mua bên ngoài, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo danh mục hiện hành, thuốc hóa dược và sinh phẩm gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế cho người bệnh BHYT. Nguồn benhvienbaichay.vn

Đối với thuốc y học cổ truyền, danh mục hiện quy định 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Bộ Y tế cũng lưu ý, danh mục thuốc bảo hiểm y tế được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm thực tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán lớn hơn số lượng thuốc được thể hiện trong danh mục.

Trong quá trình rà soát, sửa đổi danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao; đồng thời nghiên cứu quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu chuyển từ quy định thanh toán thuốc theo hạng bệnh viện sang thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật. Theo định hướng này, việc tiếp cận thuốc của người bệnh sẽ thuận lợi hơn, đồng thời góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại khi khám, chữa bệnh.

Mở rộng phạm vi được thanh toán 349 thuốc tại tuyến ban đầu

Cử tri Vĩnh Long cũng kiến nghị phản ánh rằng khi đến khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế xã, sau khi được bác sĩ chẩn đoán, số lượng thuốc được cấp còn ít; do đó, kiến nghị được cấp phát thuốc bảo hiểm y tế nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc hóa dược được căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, không còn căn cứ theo hạng bệnh viện như quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, dự kiến bổ sung nhiều thuốc phát minh mới có hiệu quả điều trị cao; xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời quy định việc thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Dự kiến danh mục thuốc bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở.