Xuất hiện lực lượng 363, tội phạm ở TP HCM “thúc thủ”

Trước đó ngày 30/12/2018, Công an TP HCM đã ra mắt lực lượng tuần tra hỗn hợp 363 (hoạt động như lực lượng 141 ở Hà Nội) nhằm răn đe, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.



Theo Công an TP HCM, các Tổ này được bố trí theo 2 cấp. Cấp Công an TP bố trí 7 tổ tuần ra, mỗi tổ 12 chiến sĩ (bao gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động). Cấp Công an quận huyện căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để huy động, hình thành Tổ tuần tra hỗn hợp công khai đảm bảo số lượng tối thiểu mỗi Tổ là 12 người.