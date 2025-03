Vụ ẩu đả 2 người thương vong: Khởi tố bổ sung 6 bị can

Ngày 21/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) đã ban hành các Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố 06 bị can liên quan đến vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra vào đêm 01/9/2024 tại tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Các đối tượng bị khởi tố bổ sung.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1/9/2024, hai nhóm thanh niên thuộc xã Sùng Phài, TP Lai Châu và xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát bằng hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, gậy sắt và vỏ chai bia… Trong quá trình ẩu đả, Tẩn A.P. (SN 2011) bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện. Giàng N.T. bị thương nặng, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 03/9/2024, Cơ quan CSĐT đã ra các Quyết định khởi tố, tạm giam 08 đối tượng về hành vi Giết người. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 19/3/2025, Cơ quan CSĐT(CSHS) ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam 06 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với: Má A.H. (SN 2007), Má A.K. (SN 2008), Sùng T.S. (SN 2007), Sùng A.T. (SN 2008), Giàng A.C. (SN 2006), Chang T.P. (SN 2005) đều trú tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Cùng ngày, VKSND tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam để tổ chức thực hiện. Vụ việc tiếp tục là bài học cảnh báo về bạo lực trong thanh thiếu niên.

Để hạn chế tình trạng này, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, tránh để các em tham gia vào những hành vi vi phạm pháp luật. Nhà trường, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh giáo dục pháp luật, giúp thanh thiếu niên ý thức được hậu quả nghiêm trọng của các hành vi bạo lực./.