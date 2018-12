Những vụ trọng án gây chấn động dư luận năm 2018

1. Giết 5 người trong gia đình chủ nhà vì đến làm thuê bị chửi. Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tình (quê An Giang) làm thuê cho ông Mai Xuân Chinh (tại T HCM). Do làm việc không hiệu quả, Tình bị vợ chồng ông Chinh mắng. Ngày 13/2/2018 (tức ngày 28 Tết), Tình đâm chết vợ chồng ông Chinh cùng 3 người con gồm: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi). Gây án xong, hắn ta lấy số tài sản gồm xe máy, lap top, trang sức, khóa cửa rồi đi ra khỏi nhà. Ngày 7/9/2018, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Tình (18, tuổi, quê An Giang) mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Trong ảnh, người nhà ông Chinh bật khóc khi cáo trạng nêu rõ hành vi mất hết nhân tính của bị cáo. 2. Ngáo đá, ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng bạn gái tử vong. Ngày 5/3/2018, trong lúc ngáo đá do chơi ma túy, Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng bạn gái T.M.H (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) vì nghĩ đó là hồn ma bà cô tổ. Khám nghiệm, cảnh sát đã phát hiện hơn 33 nhánh tỏi và củ tỏi trong khoang miệng của H. Tháng 3/2018, Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Châu Việt Cường về hành vi “Vô ý làm chết người”. Đến ngày 16/11/2018, tội danh của Cường bị đổi sang “Giết người”, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. 3. Hiếp dâm không thành, dùng dao chém chết 4 người. Tối 6/5/2018, Lý Đình Khánh (31 tuổi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển xe máy đi qua nhà chị Phương (người địa phương) rồi xông vào với ý định hiếp dâm. Tuy nhiên nạn nhân chạy được và sang cầu cứu em dâu là chị Triệu Thị Coi ở nhà bên cạnh. Khánh đuổi theo và dùng dao bầu chém chết chị Phương, chị Coi chạy thoát, hắn không thể đuổi kịp nên vung dao chém chết hai con của chị Coi (6 tuổi và 2 tuổi) và bà Lý Thị Dân (96 tuổi, người thân chị Coi) làm bà bị thương nặng. Khánh tìm hai con của nạn nhân để giết bịt đầu mối nhưng các cháu đã kịp thời chạy thoát. Đối tượng Khánh đã đốt nhà chị Phương trước khi bỏ trốn. Lý Đình Khánh bị khởi tố về hành vi “Giết người”, 4. Giết bạn gái cũ xong, ôm thi thể ngủ đến 8 tiếng. Ngày 1/6/2018, Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú TP HCM) giết bạn gái cũ tại phòng trọ người yêu. Nguyên nhân do bạn gái Hiếu đã có bạn trai mới và không muốn gặp Hiếu nữa. Sau khi nạn nhân tử vong, Hiếu đã ôm thi thể chị H., ngủ khoảng 8 tiếng. Hôm sau, Hiếu dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó mang đi phi tang. Ngày 13/6/2018, Công an TPHCM bắt giam Vũ Ngọc Hiếu tội "Giết người".

